El vídeo que convierte a Irene Montero en una experta en felaciones

"Esta es la ministra comunista Irene Montero antes de tener hijos con el Coletas, la muy guarra enseña a hacer pajas. Vomitivo". Este es uno de los comentarios que podemos encontrar en las redes sociales sobre un vídeo en el que presuntamente la ministra de Igualdad exponía hace unos años, antes de convertirse en madre, cómo triunfar al hacer una felación.

Es falso. La chica se da un aire a Montero, pero no es ella, sino una sexblogger llamada Gemma Sweinch, popular -aunque no tanto- por ofrecer consejos sexuales en un espacio que denomina Jugando con Eros. De hecho, tiene como mascota a un cerdo que sale en el vídeo en forma de peluche y en un rótulo arriba a la derecha. El vídeo figura en YouTube con fecha del 2 de mayo, aunque Sweinch lo grabó hace más de tres años. La verdad es que tiene su blog y sus redes un tanto empantanados.

El caso es que no se trata de Irene Montero, pero las imágenes se difunden como si lo fuera gracias, sobre todo, a una página que no es la primera vez que visita Bulocracia ni será la última. Alerta Digital optó por titular una de sus 'noticias' con la frase "¡Estas son las que nos gobiernan! A la vista de Irene o cómo hacer una felación: «Hay que ir poco a poco, no metiéndote toda la polla de golpe»".

Aunque también se ha difundido sin mención a esa web, la 'exclusiva' figura en Alerta Digital con fecha del 28 de abril y, básicamente, recrea a demanda en tres párrafos la "procedencia del vocablo puta", que se ilustra con el vídeo de Gemma Sweinch y una captura de éste; lo cual ha deparado en el sitio comentarios de todo tipo que arremeten contra la "ministra", "Echenique" o su "chulo" que "tiene piojos".

Tres ejemplos más: "Ustedes se imaginan el cachondeo que debe haber en el Super donde trabajaba de cajera y la deben conocer bien y la han hecho ministra", "La ministra del sexo, lo que nos faltaba por ver y oír. Qué vergüenza", "Si «esto» es lo que los Españoles han elegido para dirigir sus vidas y su patrimonio, empiezo a dudar si realmente queda algo en esta tierra dejada de la mano de Dios que valga la pena salvar".

La web cita en el titular a "Irene" sin mencionar apellido y a"las que nos gobiernan" para hablar de los orígenes de la palabra "puta", pero algunos de los comentarios apuntan directamente a Irene Montero y también le dan a su marido, Pablo Iglesias.

Son minoría los que se plantean si la mujer que habla de la felación y sus prolegómenos es realmente la ministra, aunque alguno hay entre la multitud de crédulos que no lo han dudado un instante.

Montero ya había protagonizado otros bulos. Sin ir muy lejos, el pasado mes de marzo Javier Ortega Smith y Vox difundieron un vídeo falso para tratar de probar que la política de Unidas Podemos tosía y estornudaba a una manifestante, cuando en realidad le enseñaba su camiseta. Pero es la primera vez que la convierten en experta en felaciones.

También hay noticias falsas que no aluden a ella o su pareja, sino a ambos, aunque suelen centrarse en cuestiones inventadas sobre su residencia en Galapagar. En todo caso, en la familia Iglesias/Montero son más habituales todavía los bulos que señalan a Pablo Iglesias, aunque bien es cierto que la cosa tiende a equipararse desde que Irene Montero es ministra de Igualdad.