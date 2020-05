Podemos no quiere prohibir las banderas de España en los balcones

Desde pocos días después de que se iniciase el estado de alarma, pero ahora con mayor intensidad, se está difundiendo en las redes sociales un enlace de El Matinal, con la foto de Pablo Iglesias, que asegura que "Podemos quiere prohibir las banderas de España en los balcones". Y esta supuesta medida ha deparado en las redes comentarios exaltados de gente muy indignada con tal posibilidad, que responsabiliza de la propuesta al vicepresidente segundo del Gobierno:

"Esto es un país serio y no es ninguna dictadura... dice, cada día te superas a ti mismo, teleñeco. Esto no puede ser verdad porque a mí no me prohíbe sacar mi bandera nadie".

"Si esta cucaracha quiere prohibir nuestra bandera, démosle lo que quiere y llenemos nuestros balcones de rojigualdas. España despierta!!!!".

De esta 'noticia' que firma El Matinal se ha hecho eco también la "Asociación de Militares Españoles", que reproduce en su sitio de Internet desde el pasado 14 de mayo lo que afirmaba esa otra web, en principio informativa:

"Podemos quiere Prohibir las Banderas de España en los Balcones. Nuestras fuentes dentro del partido de Pablo Iglesias nos han informado que después de una reunión de la ejecutiva en la que se han tocado varios temas, la formación morada han confirmado que exigirán al gobierno de Pedro Sánchez, entre otras cosas, que se lleve al parlamento español la propuesta de prohibir por ley el ‘exponer o izar la bandera española o de cualquier partido que represente el fascismo’ en todo el territorio nacional".

"El líder de Podemos explicó el porqué de tomar esta decisión alegando que ‘divide e impone’ una bandera que no todo el mundo está en consonancia con ella".

Obviamente es todo falso, y ya lo era a finales de 2018, cuando surgió inicialmente este bulo. Si ahora se rescata es solo para avivar un poco más la tensión política.

Lo cierto es que entonces, hace un año y medio, una página que advierte de que todo su contenido es "ficción y no se corresponde con la realidad", El Telediario, se inventó esta fake news y la lanzó al mundo. Pero El Matinal la hizo suya frase por frase como si de una información veraz y contratada se tratase.

Citaban incluso que les habían informado "nuestras fuentes dentro del partido de Pablo Iglesias", como si las tuvieran. Y digo "citaban" porque El Matinal ha borrado de su web esta noticia falsa ante el revuelo que vuelve a causar ahora que la fiebre banderil está desatada en determinados lugares.

Ni Pablo Iglesias ni Podemos han pedido nunca prohibir las banderas de España en los balcones ni en ningún otro sitio. Esto lo afirma una página presuntamente informativa que copió la idea de una satírica y se lo vuelven a creer estos días multitud de internautas de poco leer y cero contrastar.

Se ve que en El Matinal adoptaron la noticia inventada de una web de humor porque les gustaba la idea. Es un medio que resulta cuanto menos curioso. Sus titulares son del tipo "Esto va a terminar a hostia limpia, pero son ellos los que se han buscado los escraches", les gusta la ultraderecha y su primera sección es "España", pero aclaran en su "contacto" que el "titular" de la web es "Zero News Corp", con "domicilio social" en "340 Madison Avenue, 19th Floor, New York City", "10173 New York". Es más, su teléfono es :"518-474-4429". Muy español todo, como vemos.

En todo caso, a los que les gusta más la bandera tricolor de la Segunda República nada les va a hacer cambiar de idea, pero a millones de españoles cuya bandera también es la rojigualda y la sienten como propia, casi les están empujando a recelar de ella unas docenas de fachas que se han apropiado de la enseña y la prostituyen cada día.

A millones de españoles normales, que son tan españoles como los que se sienten más seguros forrándose con banderas de España, no les representan cuatro pijos ricos que viven en sus mundos de Yupi. Ese es el problema.