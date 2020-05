Montan un circo y les crecen las banderas

Si las banderas curaran, se entendería ese empeño de Vox en colocar la rojigualda en todas partes. Pero no es el caso. Lo que sí resulta evidente es que a esa gente le emociona más verlo todo forrado de banderas de España que vencer al coronavirus, que se les antoja secundario.

Obviamente no se es más español por decorar y decorarse con la bandera que representa a millones de españoles, entre ellos a Pedro Sánchez. Pero explicádselo a una ultraderecha que continúa apropiándose de los colores patrios como si fueran solo los de su partido hasta prostituirlos a diario.

Lo cierto es que la fiebre banderil está llegando a extremos esperpénticos, como podemos comprobar gracias a una foto trucada que muestra un edificio en el que cada vivienda luce una bandera de España: "La mejor forma de protesta. Esto es Valencia. Haz que ocurra en tu ciudad, pueblo o aldea. Compártelo".

No hay que fijarse mucho para ver que la foto está más manipulada que las cuentas de Bárcenas, y además por un usuario poco virtuoso con el Photoshop o similares. Porque en la imagen solo hay dos tipos de bandera, una con crespón negro y otra sin él, y ambas han sido copiadas/pegadas a demanda para rellenar todo el edificio. También las han estirado y se aprecia perfectamente, sobre todo en las de abajo, donde el escudo está deformado y ensancha.

Pero es que, además, eso no es Valencia, sino un bloque de viviendas ubicado en la plaza del Altozano de Albacete, como confirman varios tuiteros de la ciudad castellano-manchega. Algunos se han molestado en fotografiar el inmueble para alertar del bulo, y allí había "dos o tres banderas y no tan grandes" a fecha de este lunes.

Es más, esta imagen manipulada burdamente también ha provocado ya la inspiración de al menos otro entusiasta del Photoshop, quizá más avanzado que el que reproduce rojigualdas. Su propuesta de edificio de centra en la enseña suiza con una única consigna: "¡¡¡Queremos ir a Suiza!!!". Solo ha respetado las ventanas con rótulo y un par de ellas son de "Helvetia" que, con ese nombre, hace innecesaria la bandera.

"Eviten enseñar banderas de España"

Otro bulo sobre banderas se comparte ahora con una captura -que no con un enlace- de un presunto tuit de Pedro Sánchez: "Desde el Gobierno queremos hacer un llamamiento a la responsabilidad de todos y de todas: Por su seguridad, no provoquen y por favor EVITEN enseñar o pasear con banderas de España por calles o zonas transitadas".

Seguro que a muchos les encantaría que el presidente del Gobierno hubiese afirmado tal cosa en su Twitter, que es @sanchezcastejon. Pero no. Se trata de un tuit lanzado al mundo desde una cuenta "parodia" de Sánchez que cambia una letra, @sanchezcasrejon.

El tuit es doblemente falso porque, además, ni siquiera es de ahora. Su autor lo difundió a mediados del pasado mes de octubre con la percha de Catalunya y estos días vuelve a verse porque en el contexto actual tampoco desentona.

Multas en coche o moto

De Pedro Sánchez también ha dicho Vox que "está utilizando el Estado de Alarma para amordazar a los españoles". El partido color verde se preguntaba, refiriéndose a los que se manifiestan en el madrileño barrio de Salamanca, "¿por qué se les multa por llevar una bandera de España en su coche o moto?".

Hermann Tertsch, el periodista de cabecera de la formación que lidera Santiago Abascal, también se ha hecho esta reflexión, aunque de él no esperábamos menos, mientras que el exportavoz de Ciudadanos Juan Carlos Girauta se ha dejado querer por Vox al corroborar su patrañosa afirmación:"Han puesto multas en Madrid por llevar la bandera de España en el coche. Hay que ser un canalla o un imbécil, o ambas cosas, para dar esa orden. Como dije, al final vais a despertar al león dormido".

La conclusión es que es totalmente falso que se hayan puesto multas por portar banderas de España. Lo más parecido es que la Policía trata de controlar -pero poco- las concentraciones, que además están prohibidas, para que al menos se respeten distancias y por ello establece algunos controles.

Otro Arrebato

Un nuevo bulo con bandera pone como protagonista al cantante sevillano El Arrebato, que se supone que en un vídeo arría una bandera de España por dos motivos bien distintos y así lo comenta un tuitero de nombre Robustiano: "Con dos cojones. El Arrebato arría la Bandera de España en señal de duelo y en contra de la gestión de Sánchez. Grande Arrebato! Viva España!!!".

El protagonista del vídeo luce pelo largo y el habitual trapo en la frente de El Arrebato, pero no es él. Ya lo aclara en otro tuit el propio Robustiano, citando que "para los que no le conozca, no es el arrebato cantante, es el arrebato Canario". Y le responden que "sí, es que el arrebato murciano estaba en cuarentena y la tuvo que arriar el canario".