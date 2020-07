El aviso falso de las tres mascarillas gratis al mes para mayores de 60 años

"Mascarillas. Ya están puestas en las Tarjetas Sanitarias, de los mayores de 60 años. Un Pack de (3) tres mascarillas al mes. A partir del día 29 miércoles de julio, estarán disponibles para poder retirarlas en las farmacias. Deberíamos comunicarlo a nuestros Familiares y Amigos. Aunque no es mucho... pero algo es... algo...".

No es mucho, pero ni eso. Esta presunta alerta que se comparte en WhatsApp, Facebook o Twitter es siempre la misma. La única diferencia es que hay quienes la difunden adornada con los colores rojigualdos, quienes optan por los de la Segunda República o los que prefieren no adornarla. Pero para creerse un bulo no es imprescindible atender a tendencias políticas, así que se lo tragan unos y otros y, en este caso, aunque se está compartiendo en masa en las redes sociales, ha quedado ya claro que el asunto es totalmente falso.

De hecho,varias asociaciones médicas y colegios de farmacéuticos de diferentes puntos de España han salido al paso de este asunto y han advertido de que es un invento, por eso recomiendan informarse por los canales oficiales en lugar de por los clásicos letreros de Internet que no firma nadie.

Se han repartido mascarillas gratis en diferentes comunidades autónomas, y Andalucía, por ejemplo, sí va a poner a disposición de los mayores de 65 años -no de 60- mascarillas para repartir de manera gratuita a personas que presentan múltiples patologías y dependientes. Lo hará, además, desde el 29 de julio, como menciona este aviso falso. Eso sí, la medida no tiene nada que ver con la patraña que recorre Internet, aunque quizás esté inspirada en ella.

También Madrid ha vuelto a dar mascarillas, las correspondientes al stock de las dos primeras entregas. La Comunidad disponía aún de cerca de cuatro millones, casi un 30% de los catorce millones que adquirió para su distribución entre la población desde que se inició la desescalada, y esta vez su decisión pasaba por ponerlas en manos de los mayores de 65 años a razón de dos unidades por persona.

La Xunta de Galicia, por su parte, repartió más de dos millones antes de las elecciones, y en un pack de tres, como cita la alerta falsa. Estaban destinadas a pensionistas y personas con escasos recursos y podían retirarse presentando la tarjeta sanitaria. Pero nada de que "ya están puestas en las Tarjetas Sanitarias" y pueden recogerse en las farmacias.

Se ve que pinceladas de todas estas medidas reales han servido de inspiración para crear el aviso falso de Internet del paquete de tres mascarillas gratis para mayores de 60 años. En cualquier caso, las entidades que llevan a cabo medidas reales de este tipo ya se encargan de publicitarlo bien para que veamos su potencial. Así que ante la duda, para saber si se reparten o no mascarillas entre la población, o cualquier otra cosa, lo mejor es informarse en sitios oficiales y no en las redes sociales de particulares sabiondos.