El bulo de la paga a "un menor magrebí"

La llegada del Ingreso Mínimo Vital , que contempla pagos desde 462 a 1.015 euros, ha resucitado este bulo que afirma que "un menor magrebí cobra 740€", mientras que "un español de 55 años tras cotizar 35 años, 431€..... que me lo expliquen!!".

Deseo concedido. En primer lugar, en España no hay privilegios con paga por ser "magrebí". Tampoco cobran "740€" los menas, que es a quienes quieren referirse en este asunto -640 o bien 664 euros en otras versiones-, y finalmente una paga de "431€" es la que ayuda que se otorgaba antes del IMV a desempleados de cualquier edad, no necesariamente mayores de "55 años", que ya hubiesen agotado por completo su prestación por desempleo.

Este bulo intenta justificarse también en las redes sociales con un mensaje titulado "PERO LOS MENAS LOS DELINCUENTES, LOS VIOLADORES Y LOS VAGOS..... SE LOS MANTIENE ESPAÑA", que para 'ambientar' menciona que "el rey Mohamed VI es el hombre más rico de Marruecos y el quinto de todo el continente africano, con una fortuna que supera los 1.800 millones de euros".

El monarca alauita, continúa el asunto, tiene "12 palacios reales, más de 1.200 funcionarios encargados de su cuidado, 600 coches, viaja continuamente en avión privado a los más lujosos establecimientos de París y al resto de capitales, tiene un reloj con 1.075 diamantes valorado en 1,2 millón doscientos mil euros". Y todo esto a pesar de que "más del 43% de la población de Marruecos es menor de 24 años, cerca de 14 millones de personas" y "la tasa de desempleo entre estos jóvenes es del 22%".

De esta manera se quiere constatar que el rey de un país pobre es rico, que es cierto, y deja que sus jóvenes vengan a España porque "el parlamento de Cataluña acaba de aprobar por UNANIMIDAD (con los votos del PP y Ciudadanos) que la paga de 664€ mensuales que recibe cada MENA (menor extranjero no acompañado) se alargue su cobro hasta los 23 años".

Luego se recalca que esa paga de Catalunya "ofrece 664€ mensuales a todo extranjero menor de 23 años que llegue a nuestro país y no tenga trabajo", lo cual es falso. No se le da esa asignación a ningún menor extranjero, ya sea "magrebí" o no, que llegue a España y esté desempleado.

Sí es cierto que la Generalitat de Catalunya y otras administraciones ofrecen mensualidades de 664 euros -no 740- en concepto de ayuda a jóvenes tutelados, si cumplen una serie de requisitos, pero no son ayudas específicas para extranjeros. De ellas pueden beneficiarse también españoles siempre que hayan sido tutelados.

En Catalunya, esta medida existe desde 2006 y fue ampliada desde los 18 hasta los 23 años -anteriormente el límite eran 21- para cualquier joven que haya sido tutelado por la administración durante al menos tres años y que ya sea mayor de edad y no tenga trabajo, independientemente de su nacionalidad. También disponen de orientación jurídica, psicológica, a la vivienda y a la inserción sociolaboral.

En cuanto a la paga de 431 euros para españoles mayores de 55 años que se cita, ya decíamos que se trata de una ayuda para quienes ya no tengan derecho a una prestación por desempleo, aunque queda obsoleta con la llegada del Ingreso Mínimo Vital. En cuanto a los "35 años cotizados" del "español" de este bulo, esos años se tienen en cuenta a la hora de jubilarse, y con 55 años es complicado a no ser que tu gran empresa de siempre avale una jubilación anticipada.

Este bulo mezcla mentiras con medias verdades y compara casos que poco tienen que ver para tratar de probar que personas que llegan de fuera tienen más ayudas económicas que los añejos españoles, algo que no es cierto.