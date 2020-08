El número 016 no te da "conversación cuando estás yendo sola a casa"

El número 016 "presta un servicio telefónico de información y de asesoramiento jurídico en materia de violencia de género". Es un teléfono del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad que atiende exclusivamente situaciones de posible violencia de género. Ofrece información y asesoramiento a las posibles víctimas y está dirigido exclusivamente a las mujeres que pueden ser víctimas de esa clase de violencia, tanto física como psicológica, por parte de hombres que sean o hayan sido sus parejas, según se recoge en la Ley Integral contra la Violencia de Género, reconocida igualmente por el artículo 152 del Código Penal, que cita "contra las mujeres que han estado o están ligadas a su agresor".

El teléfono 016 tiene también una extensión en Internet que permite "realizar consultas". Así, éstas pueden dirigirse por correo electrónico al servicio 016 online: 016-online@msssi.es. Se trata de dos canales, el telefónico y el online, muy útiles para mujeres que estén siendo maltratadas por sus parejas o exparejas, pero no incluyen la posibilidad de darte "conversación cuando estás sola yendo a casa para que todo pase más rápido y con menos miedo", como afirma una falsa alerta que podemos encontrar estos días en las redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter o WhatsApp.

"Vosotras sabíais que el 016 da conversación cuando estás yendo sola a casa para que todo pase más rápido y con menos miedo? Sabíais que si alguien os sigue y llamáis al 016 os dan indicaciones de cómo actúar ante la situación? YO TAMPOCO LO SABÍA, Y ESO NO PUEDE SEGUIR ASÍ".

Si alguien os sigue, buscad ayuda de inmediato en el entorno en que os halléis y llamad a la Policía o directamente al número de teléfono 112, que agrupa todos los servicios de emergencia, no al 016, que es específico para las víctimas de violencia de género.

De hecho, este bulo ha sido desmentido en su Twitter por la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell, que se encontró la información falsa en un tuit y desaconseja colapsar el servicio en busca de "conversación":

"La información de ese tuit NO es correcta. El 016 no da ese "servicio de acompañamiento a casa". Para emergencias el teléfono es 112, y para alertas geolocalizadas la App Alertcops. Es importante no colapsar el 016 ni crear falsas expectativas a mujeres con información falsa".

Este aviso sobre la "conversación" que presuntamente te pueden dar desde el 016 cuando vuelves a casa sola no parece malintencionado, como otros, pero en realidad es absolutamente falso y no aporta nada más que confusión. Su autor o autora parece haber escuchado truenos y no sabe dónde, cuando informarse sobre cuestiones de este tipo es muy fácil a través de los canales oficiales de quienes las gestionan.

Una vez más, ni caso a los sabiondillos de Internet que lanzan sus 'verdades' al mundo porque, aunque no lo hagan de mala fe, la inmensa mayoría de las veces se columpian, como es el caso.