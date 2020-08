Títulos universitarios falsos a 600 euros

Hemos visto en algunas ocasiones cómo hay personajes políticos que se afanan en tratar de demostrarle al mundo los títulos que tienen, lo cual resulta bastante estúpido, sobre todo en los casos en los que es mentira, porque esa intención solo sirve entonces para acuñar frases hechas, como por ejemplo "eres más falso que el máster de Cifuentes".

Pero es absurdo de por sí porque la 'profesión' de político es de las pocas que para ejercerla nadie te va a pedir un título, ni siquiera para ostentar un cargo público. Sin ir más lejos, en España uno puede llegar a ser presidente del Gobierno democráticamente siendo analfabeto, que todavía no se ha dado el caso, pero alguno ha andado cerca.

Lo cierto es que hay personas que quieren un título y no están dispuestas a estudiar ni hacer esfuerzo alguno, y para ellos surge en Internet una página increíblemente fraudulenta que ofrece cualquier título universitario y de otros ámbitos simplemente pagando. Sí, es alucinante, pero así es.

Existe una web llamada educacionlibres.com que da la oportunidad de certificar que eres una farsa educativamente hablando, puesto que en ella puedes "comprar títulos originales y registrados en el ministerio de educación". Te ofrecen "títulos de alta calidad para toda España".

La página en cuestión se autodenomina como "un gran lugar donde puedes comprar títulos originales y registrados que cambiaran tu vida totalmente", si no acabas en la cárcel, claro. Los gestores de esta web solo mencionan que "obtendrás grandes beneficios", porque "no son replicas, estos titulos ayudaran a solucionar tus problemas academicos".

De título falsos puede que entiendan, pero de tildes no. No ponen ni una, así que ojo con tu título fraudulento, no te lo vayan a mandar con faltas de ortografía.

"TITULOS REGISTRADOS EN EL MINISTERIO DE EDUCACION NO SON REPLICAS. OTRAS PAGINA SOLO OFRECEN TITULOS FAKE QUE NO SIRVEN PARA NADA, NOSOTROS TE HAREMOS UN TITULO 100% ORIGINAL Y REGISTRADOS, ENVÍANOS UN WHATSAPP O ESCRÍBEME UN EMAIL , ESTAREMOS ENCANTADO DE AYUDARTE".

Esta web lamentable está radicada en "50-56 Willesden Ln, London NW6 7SX" y aporta un email y un número de teléfono/WhatsApp -del Reino Unido- para que te pongas en contacto con ellos, pero antes te cuentan las ventajas de obtener un título falso de los suyos, corroborado por los comentarios de un montón de gente que presuntamente ya se ha hecho con uno de los certificados falsos que venden.

Bajo la idea de "Beneficios de comprar un título universitario", el sitio alerta de que "existe un amplio abanico de webs que ofrecen estos servicios a precios bastante accesibles" y te aseguran que "existen una cifra bastante reconocida de personas que poseen títulos comprados". Pero vayamos a los "beneficios".

El principal es el precio, dicen: "Uno de los principales beneficios que se derivan de la compra de títulos universitarios es el precio". Pero el mínimo esfuerzo también es un aspecto a tener en cuenta: "Está claro que comprar un título es mucho más económico que realizarlo. Además, el esfuerzo que supone realizar una carrera, con sus 240 créditos, no es el mismo que el de ponerse en contacto con nosotros, decirnos qué título quieres conseguir y voilà (...) La compra de un título universitario puede dotarte de muchas más posibilidades a la hora de encontrar un puesto de trabajo. Este valor añadido, en los tiempos que corren, puede ser de vital importancia.".

Qué fácil y qué práctico. Esperemos, eso sí, que no haya muchos compradores de títulos de medicina que se pongan a ejercer sin tener ni idea de lo que hacen, porque sería cuanto menos peligroso para sus pacientes. De hecho, a esos que dicen que sanan pero no son médicos se les llama curanderos y no necesitan título, aunque tampoco suelen ser efectivos.

El caso es que si quieres ser un farsante el resto de tu vida, siempre puedes contactar con esta página, donde "nuestro equipo de profesionales estará encantado de ayudarte en todo lo que esté en sus manos".

Seguramente esos "profesionales" serán todos titulados en algo, aunque no sepan nada, porque esta gente dispone de "un equipo multidisciplinar que cuenta con amplios conocimientos en este mundo" -¿en qué mundo?-, "por lo que no te quedará ninguna duda si te decantas por comprar un título universitario".

"Estás ante una de las oportunidades de tu vida. Ve hacia el trabajo de tus sueños o accede a ese máster que tanto añoras. Hazlo con tu título universitario bajo el brazo. Como no puede ser de otra manera, nuestros títulos universitarios son totalmente legales, originales y acreditados. Los títulos son 100% como los originales, por lo que son imposibles de diferenciar de estos".

Cuando dicen que sus títulos "son totalmente legales" se refieren, obviamente, a que son copias curradas. No hay nada de legal en falsificar títulos universitarios y venderlos.

Pero veamos también algunos de los ejemplos que se citan sobre personas que supuestamente ha comprado un título en esta web y están encantados. Varios de ellos coinciden en que les ha costado 600 euros. Barato no es, legal tampoco, pero un título es un título. Y ojo, que también falsifican carnés de conducir, aunque abundan sobre todo los que quieren ser psicólogos, aunque uno dice que le ha llegado su "título de ingeniero de telecomunicaciones" y hay al menos una "enfermera":

Nuria: Muchas gracias hoy me llego mi graduado escolar y es original, gracias

Josefa: Son de fiar me llego mi titulo de bachiller les recomiendo mucho

me llego mi titulo de bachiller les recomiendo mucho Isabel: Mi esposo contrato sus servicios de esta página web pago 600€ y le ayudaron a obtener un grado medio y un titulo psicologia por la Uned, saludos

saludos María Angeles: gracias hoy me llego mi titulo de la universidad de barcelona son increibles

Dolores: hoy llego mi titulo de ingles b1 , por MRW en mi domicilio como me prometieron muchas gracias les recomendare

en mi domicilio como me prometieron muchas gracias les recomendare jose antonio: recibí mi titulo de psicología gracias

david: hize el pago de 600 eur y me han confimado la recepcion de mi titulo de bachiller

y me han confimado la recepcion de mi titulo de bachiller Francisco Javier: llego mi titulo ingeniero de telecomunicaciones les recomiendo cumplen

les recomiendo cumplen damaris: yo también hize el ingreso de 600 euros y han cumplido gracias

y han cumplido gracias beatriz: muchas gracias por ayudarme a obtener mi licencia de conducir

sonia: contrate esta pagina para obtener la licencia de conducir, pague y me ayudaron les recomiendo mucho esta pagina

martha: compre un titulo de psicología, hice el pago por wester union y hoy me llego mi titulo por MRW es 100% original les recomiendo esta pagina

hice el pago por wester union y hoy me llego mi titulo por MRW es 100% original les recomiendo esta pagina david madrid: gracias pague 600 eur y me ha llegado mi titulo de psicología muy original gracias

paco lopez barcelona: hoy me llego mi titulo de derecho registrado en el ministerio, muchas gracias

registrado en el ministerio, muchas gracias alba: pague 600 euros y me ayudaron a obtener el titulo de enfermería, gracias

gracias Sonia: Cumplen hoy me llegó mi diploma de ciencias empresariales

Las penas por falsificar títulos en España, dependiendo de cuáles y de las circunstancias, van entre seis meses y tres años de prisión, aunque parecen más graves las consecuencias que podría tener para terceros el ejercicio de una profesión sin tener titulación alguna y, por lo tanto, ningún refrendo profesional de la actividad.

No deja de ser sorprendente que podamos encontrar en la Red sitios donde comprar perfectas falsificaciones de títulos legítimos por 600 euros y que ahí sigan sin que nadie se preocupe de erradicar estas webs. Pero, por lo visto, quizás solo la falta de demanda podría hacerles desaparecer.