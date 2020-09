La absurda y falsa historia del "pelito sanador" en la Biblia

Cuando irrumpió la pandemia del coronavirus, hace más de seis meses, muchos instagramers españoles se lanzaron a ofrecer absurdos consejos para enfrentarse a ella, falsos y más propios de niños pequeños fantasiosos que de especialistas en la materia. Pero personajes populares de estos que escupen sus 'verdades' al mundo hay en todas partes y otro claro ejemplo lo tenemos en Colombia.

En el país sudamericano también abundan los sabelotodo de Instagram y YouTube, que lo mismo opinan de botijos que de barcos sin tener ni idea de lo que dicen. Es el caso de una miss, modelo e instagramer llamada Paola Aristizábal, que el pasado mes de abril se convirtió en el hazmerreír de Colombia y de otros muchos lugares donde vieron un vídeo suyo.

En él, Paola hablaba del "pelito sanador" o "curador" que hay en las biblias y de que gracias a él se acabó la pandemia: haciendo lo que ella dice con ese pelo bíblico, los que no han contraído el virus ya no lo tendrán y los que lo tienen sanarán.

Lo que afirma ella en su vídeo no es otra cosa que en todas las biblias "hay un pelito sanador" que debe buscarse y, una vez que se encuentra, ha de introducirse en agua, hervirse y beberse el resultante. Fijaos qué fácil. Medio mundo buscando una vacuna y la solución, una vez más, estaba en la Biblia, en todas las biblias.

La teoría de esta mujer se propagó por su país y por otros mucho más que la propia pandemia, y ahí sigue aunque ella no tardara demasiado en borrarla de sus redes dado el ridículo que estaba haciendo. De hecho, existen multitud de vídeos que parodian el de Paola, aunque el suyo es sublime y difícil de superar. Comprobadlo.

Las imágenes delatan que Paola Aristizábal realmente se cree lo que dice. Al parecer se lo contó su hermana porque a ella le llegó en forma de audio de WhatsApp. La modelo colombiana relata en el vídeo -que aunque lo eliminó muchos ya lo habían guardado- que "a un camionero" se le apareció un niño para desvelarle lo del "pelito" en la Biblia y darle instrucciones. De ahí que la miss describiera en sus redes que "vas a encontrar un pelito y ese pelito lo vas a poner a hervir y las personas que tienen coronavirus se van a curar y a las personas que no lo tengan no les va a dar".

Pura ciencia no es, pero "la fe mueve montañas y si en este momento nos puede salvar la fe vamos a encontrar ese pelito", decía esta mujer, que cuando reculó y borró de las redes el vídeo indicó en uno nuevo que lo hizo por la "responsabilidad social" de este tema tan "grande" y que no esperaba que tantas personas lo compartieran:

"Quería contarles que borré todas las historias porque la responsabilidad social es muy grande. No imaginé que lo iban a compartir así de impresionante".

El caso es que, a pesar de que lo borró, se vislumbra que lo hizo más por presión y/o vergüenza que por haberse convencido de que lo que decía eran verdaderas estupideces:

"Me pueden decir loca o lo que quieran, usted es libre de creer lo que quiera. Ya muchos padres han salido a decir que es mentira. No sé, nadie tiene la verdad absoluta, yo sólo estoy sorprendida y con mucha fe. No voy a salir a exponerme, solamente voy a tener fe de que todo pasará".

Que se esté demorando meses una vacuna para combatir la enfermedad sigue propiciando 'pseudociencias' de estas que nunca aportarán nada real. Lo peor es que estas patrañas las difundan personajes populares a los que sus seguidores creen ciegamente. En este caso, mucha fe o mucha ignorancia hay que atesorar para tragarse lo del "pelito" y además lanzárselo al mundo como si de una información privilegiada se tratara.

Encontrarte un pelo en una Biblia o en cualquier otro libro, hervirlo en agua y bebértela es un asco en todo caso. Se supone que Paola halló el "pelito" en el sitio adecuado, en "la mitad de la Biblia", concretamente "en el salmo 91". Luego lo hirvió y se bebió el agua, aunque en la práctica lo que consiguió esta mente lúcida es que se creara el hastag #ElPelitoSanador, con enorme éxito: ha quedado asociado a miles de mofas hacia la modelo y su absurdo 'remedio' divino capilar para acabar con el coronavirus.