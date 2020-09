La inútil "prueba" del punto rojo para saber si tienes covid

La última tontería sobre el coronavirus que podemos encontrar en Facebook y otras redes sociales es un vídeo rotulado en tailandés que 'funciona' como "prueba para saber si estamos libres de Covid 19".

Presuntamente es un test rápido para el cual no es necesario ni que te saquen sangre ni que te metan un artefacto de grandes dimensiones por la nariz. Se trata de una prueba visual en la que debes aguantar la respiración todo el tiempo que tarda una bola roja en ir de A a B en un cuadrado. Son 25 segundos y trascurrido este plazo si has podido aguantar no tienes la enfermedad y si no lo has conseguido sí la tienes.

"Si puedes contener la respiración hasta que el punto rojo se mueva de A a B, estás libre de Covid 19 en este momento. Prueba de covid simple. Prueba gratis sin costo. Ayude a salvar una vida. Espere hasta que el punto rojo se mueva a A antes de comenzar a contener la respiración".

Es una "prueba de covid simple", una "prueba gratis sin costo", que sale tan barata porque su rigor es cero, su aportación científica también y su efectividad lo mismo.

Desde que irrumpiera la pandemia, han surgido muchas versiones sobre que contener la respiración un tiempo determinado conduce inexorablemente a saber si eres portador del coronavirus, pero son falacias. De hecho, hasta ahora era más popular el bulo hecho cadena que menciona que se debe "aguantar la respiración diez segundos", incluso "cinco", sin bolita roja ni nada; no 25 segundos, que ya parece mucho aguantar y algunos corren el riesgo de que les dé un jamacuco tengan o no el virus.

Este bulo del punto rojo concretamente, aunque está rotulado en tailandés, se ha hecho viral sobre todo en Sudamérica, en países como Ecuador, Perú o Bolivia, a pesar de que es rotundamente falso que estés "libre de Covid" aunque logres aguantar la respiración el tiempo que te dicen.

Contener la respiración para determinar si tienes coronavirus no tiene ninguna utilidad. Por eso carece de respaldo científico y así lo ha puesto de manifiesto la Organización Mundial de la Salud (OMS). Si tienes dificultad para respirar, ve al médico y que sea él quien valore lo que tienes. Porque a lo mejor eres un campeón de apnea con Covid-19 y estás ahí haciendo probaturas absurdas que no sirven para determinar nada.