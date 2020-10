El bulo del hombre disfrazado de pájaro que sube a un árbol y "caga" sobre dos personas

"Se sube a un árbol disfrazado de pájaro y caga sobre dos personas". Y ocurrió en Albacete durante los carnavales:

"A pesar de lo rocambolesco del asunto, tres patrullas se personaron en dicho lugar en donde un grupo de jóvenes apuntaba al árbol donde se encontraba el supuesto autor de los hechos a la vez que varias personas le increpaba amenazando "baja hijo de puta, baja que te vas a cagar pero de verdad"".

Estos argumentos que se comparten ahora en las redes sociales se ve claramente que no pueden ser ciertos porque, al margen de la presunta puntería, ningún medio serio incluiría la palabra "caga" en un título, por cutre que fuera. Pero tampoco pueden ser actuales, porque es evidente que los carnavales son en febrero y estamos a finales de octubre, de un octubre raro de pandemia y restricciones que anima poco a estas cosas.

Lo que se comparte ahora en las redes proviene, en origen, de una 'exclusiva' de una web llamada Hay Noticia, de la que hemos hablado muchas veces, la última el pasado 27 de agosto, cuyo lema es "no son reales pero sí divertidas" (sus noticias).

En Hay Noticias solo podemos encontrar informaciones inventadas y ésta es una más. La web satírica la publicó el 14 de febrero de hace dos años.

La patraña no es de ahora, es del Día de los Enamorados de 2018, y que no sea cierta no fue obstáculo para que algún medio se la creyera entonces, la republicara, y la siga manteniendo activa tanto tiempo después. Como Crónica Global, diario web de Barcelona asociado a El Español, que la incluyó en su Crónica Directo en 2018, la modificó en 2019, según consta en su fecha de publicación, y ahí se mantiene:

"Se disfraza de pájaro, se sube a un árbol y se caga encima de dos personas". "Los hechos ocurrieron durante el Carnaval que se celebró en la ciudad de Albacete".

La redifusión de este asunto falso en otras webs como Menéame y Forocoches también parece determinante para que continúe circulando por las redes.

La página de donde parte la falacia, Hay Noticia, advierte claramente en un lugar bien visible, de que "es un site de humor cuyo fin es el entretenimiento" y todo su "contenido es ficción y no se corresponde con la realidad". Pero...

Y ojo, porque después de publicar esto en 2018, Hay Noticia creó en 2019 otra 'noticia' similar que lanzó al mundo el 17 de febrero, tres días después que el año anterior: "Se disfraza de pájaro y caga en la terraza de su vecino porque le debía 5 €".

Esta otra noticia inventada con protagonista disfrazado de pájaro la ubicaron hace un año lejos de Albacete, en Santander, y parece que no ha calado tanto; aunque démosle tiempo.