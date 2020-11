Soberanos de la República Errante Menda Lerenda

En Público nos hacíamos eco hace unos días de una noticia sobre un conductor que había sido detenido en Galicia tras "mostrar a los agentes un carné de conducir de la República Errante Menda Lerenda".

El hombre, en evidente estado de embriaguez, se dio a la fuga de un control de la Guardia Civil y circuló de manera temeraria varios kilómetros -con la Benemérita detrás- hasta estacionar su coche "delante de una vivienda en una aldea de Oza-Cesuras", municipio de la comarca coruñesa de Betanzos.

Concretamente aparcó ante su casa, "se introdujo en ella y se negó a salir, alegando que es miembro del cuerpo diplomático" de la mencionada República Errante, según el testimonio policial.

De poco le sirvió, porque cuando asomó fue detenido por tres delitos contra la seguridad vial y uno más de resistencia a agentes de la autoridad, ya que también se negó a realizar el test de detección de alcoholemia y drogas.

Conducía, además, con el carné de conducir retirado, en un vehículo con matrícula falsa, y cuando enseñó a los agentes la citada "identificación de la República Errante Menda Lerenda" se le imputó otro cargo: falsedad en documento público.

Así, de primeras, podríamos interpretar que el detenido reaccionó de tal manera ante la Guardia Civil porque se encontraba bajo los efectos del alcohol, que seguro que sí. Pero no es menos cierto que ¡la República Errante Menda Lerenda existe!, al menos en la imaginación de quienes decidieron crear esta 'nacionalidad' y ponerla a la venta en una página de Internet.

Estos son los argumentos de la "Declaración de Independencia de la República Errante Menda Lerenda (R.E.M.L)":

"Acogiéndome a los Derechos de Propiedad Intelectual y de Libertad Individual contemplados por la Ley, por el presente documento me autoproclamo INDEPENDIENTE e instauro la REPÚBLICA ERRANTE MENDA LERENDA, acogiendo como territorio Nacional la superficie sobre la que tenga contacto y mis fronteras inviolables son las de mi contorno físico, siendo las psíquicas de mayor alcance y abasto, no reconociendo otras autoridades ni leyes extranjeras más que las basadas en la honestidad, sentido común y colaboración constructiva".

Tras esta parrafada, se añaden los trece puntos que componen su "Constitución". El primero afirma que "la Soberanía reside en el pueblo", el segundo, que "la REPÚBLICA ERRANTE MENDA LERENDA (R.E.M.L.) autoriza a utilizar la misma denominación a toda persona que quiera independizarse"; el tercero menciona que "R.E.M.L. garantiza su no intervención en gobierno ni leyes de países extranjeros" y "exige recíprocamente que ninguno de ellos interfiera en las suyas", y el cuarto habla de que "la República Errante Menda Lerenda está protegida por la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas y por las Leyes Internacionales que las garantizan en el país donde esté emplazada".

Hasta el punto cuarto esta 'carta magna' no dice mucho, pero luego ya pierde fuerza en la misma medida que el texto pierde tildes. No se les dan bien, por eso se las hemos añadido al reproducir esta "Constitución" en Bulocracia. Lo que sí parece confirmarse es que este cúmulo de sandeces unido a una buena cogorza fue lo que dio 'fuerzas' al conductor para exponer su ristra de despropósitos después de que los agentes le dieran el alto y él se diera a la fuga.

Esta república de pacotilla, por su parte, exhibe en su web la "identificación" que acredita como "soberano" -que no ciudadano- de la R.E.M.L. También un "certificado de autenticidad" (no hay carné de conducir como tal). Y esta 'documentación' no sale gratis. Se ofrecen distintas opciones para abonar los 49,80 euros que cuesta 'cambiar de nacionalidad': 16,60 en concepto de "Identificación y Certificado", 24,50 por los "gastos de tramitación" y 8,70 euros más por "gastos de envío":

"Cada Identificación incorpora numeración exclusiva. El Certificado incluye la frase-clave única registrada en los Archivos REML que garantiza su autenticidad".

Obviamente, aunque la página aporte datos para tratar de darle legitimidad al asunto, como que la R.E.M.L es una "República Independiente desde 1999" y está "legitimada por Estado Comunidad Europea"; es todo más falso que un billete de 7 euros y la documentación que venden no tendría validez ni en Los mundos de Yupi.

Quizás el conductor gallego se acordó de la existencia de su 'salvoconducto' y por eso se saltó el control y se fue a refugiarse con él en casa. En todo caso, la documentación de la República Errante Menda Lerenda, la "única Identificación legalizada y reconocida que acredita tu Libertad", en realidad sirve para poco más que para hacer el ridículo. Aunque sales en la prensa.