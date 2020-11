El lío de la Joy Eslava

Ha sido un referente de la noche madrileña durante casi cuarenta años. Por ella han pasado grandes músicos, actores, futbolistas, rostros populares en general y, como no, guiris desubicados, aventureros a la caza y un buen número de casposos en busca de un instante de gloria. Su emplazamiento privilegiado y su capacidad para 1.200 personas contribuyó a que se consagrara en su día como uno de los templos de la Movida madrileña. Y con los años fue más lejos hasta acabar convirtiéndose en uno de los símbolos del ocio nocturno en la ciudad de Madrid.

Es la discoteca Joy Eslava, ubicada en pleno centro de la capital, en la calle Arenal, a unos metros de la Puerta del Sol, de la Plaza Mayor o la de Opera, y a solo unos pasos de la mítica Chocolatería de San Ginés, inaugurada en 1894, que muchos de los asiduos a la Joy visitaban al alba para reponer fuerzas a base de churros tras toda una noche de fiesta. El edificio en el que está la sala tampoco lo hicieron ayer. Fue construido como café-teatro en 1871 por iniciativa de Bonifacio Eslava, sobrino del músico Hilarión Eslava. En 1981 dejó de ser el Teatro Eslava para convertirse en la discoteca Teatro Joy Eslava, que ese es su nombre completo, o Joy Madrid, que es la otra denominación que utilizan sus gestores.

Joy Eslava acaba de cerrar, 39 años después, y con su presunto cierre definitivo se ha montado un lío importante. Hace unos días varios medios titularon que la discoteca cerraba sus puertas "para siempre". Así puede leerse en la web de Onda Cero o en el Diario de Avisos, un periódico canario asociado a El Español. El medio de las islas titula "Cierra para siempre una de las discotecas más míticas de España", aunque no expresa lo mismo en el subtítulo: "Se transformará en los próximos meses en un restaurante y sala de espectáculos para poder abrir en un futuro respetando todas las medidas de seguridad".

Igual sucede con el titular del medio radiofónico, que varía poco en relación al del periódico de Canarias: "La discoteca Joy Eslava cierra para siempre tras casi 40 años de historia". Además, su antetítulo corrobora la idea: "NO HA RESISTIDO EL CIERRE SANITARIO POR COVID". Sin embargo en el subtítulo leemos algo distinto: "La célebre discoteca del centro de Madrid se convertirá próximamente en un restaurante con actuaciones, para lo cual ya se han iniciado las obras de remodelación. En sus casi 40 años de historia, por Joy Eslava han pasado personajes de la llamada "beautiful people" y protagonistas de la Movida madrileña".

Desde luego, quienes hallan leído solo los titulares pensarán que Joy cierra "para siempre", porque es lo que dicen ambos. Son dos títulos poco precisos y no aluden a que la sala se va a transformar en algo diferente y reabrirá sus puertas en un año. Otros medios sí citan un cierre "temporal" por "reforma".

Quizás por ello el autor de la información en Onda Cero ha querido matizar la cuestión en sus redes sociales: "¡Que sí, copón, que Joy Eslava ha cerrado y lo que van a abrir es otra cosa! Una cosa que será fantástica, pero no será lo que ha sido durante 40 años, ni con el mismo dueño".

"Después de décadas de intensa actividad la remodelación de Joy Eslava promete marcar el inicio de una nueva etapa en la noche madrileña, convirtiéndose en una de las salas más espectaculares y vanguardistas de Europa incorporando los equipamientos y servicios más innovadores. Ni qué decir tiene que se trata de una gran noticia en uno de los momentos más difícil por los que atraviesa la vida nocturna madrileña y que debe significar un impulso y mensaje de confianza sobre el futuro de la oferta de ocio y los espectáculos de la capital de España. En estos momentos la sala prefiere no ampliar más la información, esperando el momento oportuno para presentar pública y oficialmente el nuevo proyecto".

En febrero de 2016, El Confidencial publicaba que el empresario Pedro Trapote, propietario de la discoteca madrileña, había puesto a la venta el local "para convertirlo en una gran tienda de moda" , aunque el propio Trapote se encargó de desmentirlo. Los rumores de venta vienen siendo habituales, pero el revuelo que ha causado la supuesta noticia del "cierre definitivo" de Joy Eslava ha llevado a la dirección de la discoteca a publicar una nota en su web y redes sociales para aclarar el asunto: "COMUNICADO DE JOY ESLAVA SOBRE LA APARICIÓN DE NOTICIAS SOBRE SU CIERRE" . Lo hace solo hasta cierto punto, puesto que no se adelantan demasiados acontecimientos y tampoco se concreta si habrá un cambio de dueño:

Así pues, lo que tenemos claro hasta ahora es que la discoteca Joy Eslava "cierra temporalmente" -así figura en su web-, durante aproximadamente un año, para acometer una intensa reforma; y que después el local reabrirá sus puertas con ilusiones renovadas. No se han hecho públicos más detalles por parte de la dirección. La empresa no dice en su comunicado que Joy Eslava vaya a cambiar de nombre, simplemente ni se menciona ni se vislumbra esa posibilidad. Tampoco si la gestión seguirá siendo cosa del mismo propietario. "Joy Eslava" justifica el cierre en la "modernización de sus instalaciones" y habla de "retomar su actividad". Parece una reapertura, no una inauguración, más cuando han optado por publicar un comunicado al respecto.

Ese rotundo "cierra para siempre" en algunos títulos es lo que ha creado confusión. La dirección de Joy Eslava afirma que es "temporal", así que si la sala vuelve a abrir como "Joy Eslava" será una reapertura tras reforma. Solo si abriera con otro nombre -y la empresa no ha mencionado cambiarlo- sería una inauguración y Joy Eslava estaría ahora cerrando para siempre. Presumiblemente en un año saldremos de dudas.