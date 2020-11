La Península Ibérica desde Photoshop

"Imagen bonita y preocupante a la vez. Se hace patente la desertificación de España. ¿Cuánto verde veis?".

Verdes están muchos con esta foto. Todavía. Lo deja patente este comentario que acompaña en las redes sociales a una imagen estratosférica de la Península Ibérica presuntamente captada por la NASA, pero que es más falsa que un euro de plástico.

"FLIPANTE..!! por primera vez, la NASA publica una foto de la península Ibérica con luz del día". Así lo recogen muchas páginas, como Aljarafe Player en Facebook. Bueno, ésta lo decía el 5 de febrero de 2019, pero su enlace de hace más de un año y medio vuelve a difundirse con fecha de noviembre de 2020.

Lo sorprendente -o quizás no- es que este bulo va camino de clásico. Tiene solera y fue ampliamente comentado cuando comenzó a poblar las redes sociales. Y eso tampoco ocurrió en 2019, sino en 2014. También durante todo 2015 y después de vez en cuando.

Ha pasado más de un lustro desde que surgió y ahí está de nuevo, en Facebook. De hecho, la red ha acumulado en estos años numerosas versiones de esta foto falsa "desde el espacio", y las mantiene sin un rótulo que alerte de su falsedad. Las de antes y las nuevas.

Esta fotografía manipuladísima comenzó a viralizarse con rapidez hace seis años sobre todo en España, pero también en Portugal, Brasil, Argentina y buena parte del mundo, y aún mora en facebooks de todos esos países. Pero las redes sociales tienen poca memoria.

También algunos medios, españoles y extranjeros, se la comieron con patatas en su día y años después. Por ejemplo, Las Provincias, que la reprodujo el 8 de enero de 2015 bajo el título "Así se ve la península de día", acompañada de un breve comentario:

"La Nasa ha publicado por primera vez una fotografía de la península ibérica hecha a plena luz del día. La imagen parece estar tomada desde la Estación Espacial Internacional y en ella se puede ver España, Portugal, Andorra y una pequeña parte de Marruecos. Las reacciones en las redes sociales no se han hecho esperar y son muchos los usuarios de Twitter que han compartido la fotografía alabando la belleza de la imagen".

"La belleza de la imagen", falsa. Ahí corrió el Photoshop que dio gusto, presumiblemente sobre una foto que sí hizo la NASA, en 2014, pero de noche. La tomó el 29 de julio y la publicó en su Twitter el 1 de agosto de ese año.

Que la imagen retocada a demanda es falsa se aprecia en numerosos detalles. Por ejemplo en que se dan unas condiciones meteorológicas idílicas que permiten nada menos que captar con nitidez la totalidad de la Península sin problema alguno; en la intensidad de luz, que no varía; en las sombras, en las nubes o en el difuminado del mar.

Here's a view of Earth from the #ISS -- specifically the Iberian Peninsula at night on July 26 http://t.co/jFTQ5JOrCk pic.twitter.com/wvypuNtDae

— NASA (@NASA) August 1, 2014