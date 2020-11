Murales que (no) profetizaban la Covid

Hay bulos inspirados en el pitonisismo, en que alguien ya previó hace tiempo algo que vivimos ahora, en profetizar. No se entiende muy bien qué satisfacción se alcanza con esto, pero ahí están. Es como lo que hacen algunos periodistas deportivos especializados en aventurar fichajes futboleros. Luego, además, cuando aciertan uno entre mil afirman "os lo dije", pero yerran mil y nunca dicen "la cagué".

Similes o no aparte, recorre las redes sociales desde finales de junio la imagen de un presunto "mural en el Aeropuerto de Denver", Colorado, Estados Unidos, que supuestamente ya en "1994" reflejaba que algún día la humanidad sería víctima de la Covid-19.

Se ve a personas jóvenes ataviadas con mascarillas que lucen banderas de diferentes naciones, entre ellas la de España. Si nos fijamos, vemos que abundan las de países asiáticos, como Filipinas; y no es casualidad, ya que el autor de este cuadro, que no mural, es filipino y posiblemente no haya estado en Denver en su vida ni se le espera. Tampoco a su obra.

Se hace llamar CJ Trinidad y su especialidad es pintar zapatillas. Es un gran artista en ese campo. Decidió acometer este cuadro durante el mes de febrero de este año 2020 y lo bautizó como "Maskcommunication". Lo hizo público en su Facebook el 25 de febrero y el 18 de marzo en su Instagram. Entonces ya posó con la obra y después ha subido todo el proceso a sus redes.

Si os fijáis también, la imagen del bulo, además de cortada, está falseada. En el centro, a la derecha del enmascarado sueco, figura una persona con una mascarilla con la bandera de Israel, mientras que en la obra original lleva la de Palestina.

El bulo incluye como moraleja la frase conspirativa "¿Hasta qué punto planean estas cosas con antelación?", para 'contextualizar' el asunto y darle más emoción.

Colorido en Colorado

"El mural del Aeropuerto de Denver pintado en 1994" que vemos en las redes sociales no es tal, sino una obra realizada en otro continente este año. Lo curioso es que existen distintos murales en el Aeropuerto Internacional de Denver que, aunque no se parecen en nada, pueden recordar a "Maskcommunication" por su colorido.

A la colección de arte del aeropuerto de la capital del Estado de Colorado se la conoce popularmente por "Los extraños murales de Denver", un conjunto de grandes obras llenas de color, difíciles de descifrar para la mayoría.

Los murales están en el aeropuerto estadounidense desde 1994, un año antes de que se inaugurara oficialmente y comenzara a prestar servicio tras numerosas polémicas al margen de las pinturas, aunque durante ese año ya pudieron verse porque tuvieron lugar en las instalaciones diferentes eventos.

Llevan ahí 26 años y de alguno de esos murales también se ha mencionado en las redes sociales que adivinaba la pandemia actual, especialmente de uno titulado Niños del mundo sueñan por la paz. Se parece al cuadro de CJ Trinidad en que tiene muchos colores, muchas banderas -las de Israel y Palestina juntas- y muchos rostros, pero sin mascarillas.

Aunque resulta colorido, la mayor parte de "Maskcommunication" es 'blanco y negro' al carboncillo, salvo las mascarillas y el fondo superior. Lo que resulta definitivo es que el lienzo no es muy grande y es vertical, mientras que los murales de Denver son grandes y horizontales.

La pintura de muchas personas ataviadas con mascarillas con banderas, en definitiva, es una obra de 2020 del artista filipino CJ Trinidad y no está en el Aeropuerto de Denver. En esas instalaciones aeroportuarias hay murales desde 1994 y la mayoría de los transeúntes los ve raros, pero ninguno rezuma profecías y sus protagonistas no lucen mascarillas.

"Maskcommunication" gusta en las redes sociales y viene siendo ampliamente compartido desde que surgió hace unos meses. Sin embargo, son minoría los que lo han hecho atribuyéndole la obra a su legítimo autor, el filipino CJ Trinidad, y multitud los que han apostado por un mural profético que adorna desde hace más de un cuarto de siglo el Aeropuerto de Denver.