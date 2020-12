Dos poemas pandémicos "de hace dos siglos" escritos este año

"Miren que belleza de este Poema escrito hace 2 siglos ..". Así, sin tilde en el "que", con "Poema" en mayúscula y dos puntos sueltos al final, se presenta en las redes sociales un texto presuntamente titulado "Cuando la tormenta pase". Se le atribuye a un enigmático autor o autora, "K.O'Meara", y se dice que es un "Poema escrito durante la epidemia de peste de 1800".

"Cuando la tormenta pase / y se amansen los caminos / y seamos sobrevivientes / de un naufragio colectivo. Con el corazón lloroso / el destino bendecido / nos sentiremos dichosos / tan sólo por estar vivos...".

Y es todo falso. Bueno, el poema no. La poesía existe, aunque no se llama "Cuando la tormenta pase", sino "Esperanza", y es obra de Alexis Valdés, no de "K.O'Meara".

El actor, humorista y monologuista cubano la difundió el 21 de marzo de este año, en pleno confinamiento y después incluso la ha convertido en canción con su compatriota Yainer Horta.

El artífice del compartido falso en Internet se ve que se ha liado y ha mezclado un poco. Quizás que diga que el poema es obra de "K.O'Meara" tenga algo que ver con otro bulo que afirma que alguien llamado "K. O’Meara" escribió "en 1800" otro poema "In the Time of Pandemic", "En tiempo de pandemia". En las redes sociales, sin embargo, no se cita el título y lo bautizan como "Y la gente se quedó en casa", porque comienza con esa frase.

"Y la gente se quedó en casa. Y leyó libros y escuchó. Y descansó y se ejercitó. E hizo arte y jugó. Y aprendió nuevas formas de ser. Y escuchó más profundamente. Alguno meditaba. Alguno rezaba. Alguno bailaba. Alguno se encontró con su propia sombra. Y la gente empezó a pensar de forma diferente...".

La autora de este otro poema, "En tiempo de pandemia", que efectivamente es mujer, se llama Kitty O’Meara, exmaestra y exasistente social en Estados Unidos y bloguera. Ella también ha querido dedicar este año una poesía a la pandemia e igualmente la hizo pública el pasado mes de marzo, el día 16, cuando acababan de iniciarse por todo el mundo confinamientos por la Covid-19. Su poema en inglés triunfó y empezó a verse también en otros idiomas, siempre con el falso añadido de que databa de 1800.

Es decir, hay dos poemas circulando por las redes sociales como de 1800 y ambos son de 2020. Uno lo ha escrito Alexis Valdés ("Esperanza", que circula como "Cuando la tormenta pase") y el otro, "En tiempo de pandemia", es cosa de una mujer llamada Kitty O’Meara o "K.O’Meara" y data de marzo de este año. Nada de creaciones de hace dos siglos con la percha de "la peste".

Pero hay más, porque a la vez que se difunde este par de bulos, tanto del poema de Valdés como del de O’Meara se dice también que son obra de Mario Benedetti. El escritor uruguayo nació en 1920 y murió en 2009, así que al menos es evidente que sus escritos no podrían ser ni "de 1800" ni actuales, aunque en su caso esto no se menciona.

La poesía de Valdés atribuida a "K.O'Meara" y la de la propia Kitty O’Meara comparten el falso argumento de que ambas fueron supuestamente escritas "durante la epidemia de peste de 1800". También coinciden en que las dos fueron propagadas en masa en las redes sociales durante la segunda mitad del mes de marzo. Alcanzaron su pico entonces, pero las redes no lo recuerdan y los dos bulos siguen muy activos sembrando confusión.