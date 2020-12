"Restricciones perimetrales de comunidades por covid-19" falsas y peligrosas

Si recibes un correo de estos, lo del "vídeo íntimo" habrá a quien le inquiete, aunque muchos dejarán de preocuparse. Recuerda al mensaje del "Vídeo con tu masturbación", que también amenaza por email con mandar las imágenes "a todos tus amigos" del correo electrónico, incluido tu jefe, si no pagas en bitcoins. Hablamos de él en Bulocracia en febrero de 2019 y la percha en este otro tipo no es la Covid, puesto que es anterior, sino a un hacker que ha captado ese momento tan tuyo: "Mi programa ha encendido tu cámara y grabó el proceso de tu masturbación".

Pero lo del vídeo es mucho menos serio que amenazar con contagiar a la familia. No dicen cómo. Normalmente la familia preocupa más y puede llevar a muchos a pagar. También a no pagar. De todas formas no se debe abonar nada porque es un gasto inútil y conlleva, además, que ya te tengan fichado para volver a tangarte.

Nadie ha entrado en tu dispositivo, en todo caso, y el posible problema se elude de inmediato como siempre, no descargando adjuntos y eliminando el email. No existe ningún vídeo y tampoco podrían contagiar a tu familia porque no saben ni quién es tu familia ni quién eres tú. A no ser que tú se lo digas.