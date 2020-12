"Zapatero alentando el expansionismo marroquí", un 'nuevo' bulo con solera

Podemos ver en redes sociales como Facebook, que presume de luchar contra los bulos, una imagen del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero con el rey de Marruecos, Mohamed VI, y entre ellos un mapa en el que Ceuta, Melilla, Canarias y Andalucía supuestamente figuran como territorio marroquí.

En septiembre, octubre, noviembre y en lo que llevamos de diciembre, esta imagen está haciendo su agosto en Internet, especialmente en foros de la derecha y más allá. Va acompañada de un texto que a veces es solo "¿Qué hacía Zapatero alentando el expansionismo marroquí en 2003?", pero en otros casos también se llama a ZP "siervo del Globalismo" o se desarrolla un poco más el asunto, como en esta publicación del 2 de diciembre Facebook:

"¿Qué hacía Zapatero alentando el expansionismo marroquí en 2003? En 2003, siendo Secretario General del PSOE, Zapatero decidió visitar a Mohamed VI y se dejó fotografiar con un mapa de Marruecos, que incluía Ceuta, Melilla, Canarias, Sahara Español y la mitad de la península Ibérica. La foto hoy vuelve a circular en Internet como un recordatorio de hasta dónde es capaz de llegar ZP".

Entrañable la película, pero más falsa que un chándal 'Addidas'. Esta imagen 'tan actual' podemos encontrarla en Facebook con fechas de 2014, 2012, 2011, 2009... Diferentes oleadas hasta llegar al aparente origen de la patraña, una noticia falsa de Periodista Digital .

El 9 de enero de 2008, cual regalo tardío de Reyes, este diario difundió una fake news bajo el título "¿Qué hacía Zapatero alentando el expansionismo marroquí en 2003?". Ahí sigue a 10 de diciembre de 2020.

El primer párrafo es el que se reproduce en las redes sociales. Periodista Digital se columpia más que Heidi al comienzo de cada episodio y en el tercer párrafo insiste:

"En 2003, se encontraba de visita en Marruecos (Sánchez) y no tuvo problema en posar junto a un mapa en el que se señalan los territorios marroquíes. A saber: lo que hoy conocemos como Marruecos, más Ceuta, Melilla, Canarias, Sahara Español y la mitad de la península Ibérica. La foto no figura en las hemerotecas pero abunda en Internet. ¿Qué hacía un potencial presidente de España alentando el expansionismo marroquí?".

"Sahara Español", ojo dónde se han quedado estos. Pero lo que no tiene desperdicio es la frase "La foto no figura en las hemerotecas pero abunda en Internet". Qué cachondos. No figura en las hemerotecas y sí en las redes sociales porque se trata de una imagen falsa manipulada a demanda.

La que sí está, aunque no mucho, es la foto original, que publicaron medios como ABC, El País, y Última Hora -este último en blanco y negro-, el primero el 24 de abril de 2004 y los otros dos el 25.

Porque lo cierto es que lo que vemos en la foto original no ocurrió "en 2003", sino en abril de 2004, siete días después de que Zapatero accediera por primera vez a la presidencia del Gobierno. Del día 24 es la foto y también hay un vídeo que recoge la falacia.

Zapatero inauguró entonces en la plaza de La Wilaya de Casablanca una placa conmemorativa "En memoria de las víctimas del atentado" que causó la muerte de 45 personas el 16 de mayo de 2003 en la ciudad marroquí, que en realidad fue una cadena de atentados suicidas.

El recién nombrado presidente del Gobierno de España corrió una cortinilla, el rey de Marruecos otra, y ahí no había un mapa que alentar, sino una placa con inscripciones en árabe, francés, italiano y español y los nombres de todas las víctimas de una masacre reivindicada por La Vía recta, una facción cercana al Grupo Islámico Combatiente Marroquí (GICM) y conectada con la red yihadista de Al Qaeda. Cuatro de las víctimas mortales eran españolas. También hubo muertos franceses e italianos, de ahí las menciones, aunque la mayoría (37) eran marroquíes.

Son una incógnita las fuentes de las que pudieron beber en Periodista Digital para publicar esta 'noticia', de dónde sacaron la imagen o quién fue el artista del Photoshop. También es una incógnita por qué la mantienen activa tantos años después.

Tras difundirla, surgieron memes con otras propuestas murales en lugar del falso mapa que acompaña a Zapatero y Mohamed VI, como la portada de El Jueves de Felipe y Letizia copulando o un mapa de Mordor. Pero esto fue hace doce años y las redes sociales tienen poca memoria.

Cifuentes la hizo suya

Como vemos, la foto falsa de Zapatero y Mohamed VI con un mapa del "expansionismo marroquí" y un texto inventado está en redes sociales como Facebook desde hace casi 13 años, por lo menos, puesto que Periodista Digital publicó el asunto en enero 2008.

Ahora se lo sigue creyendo o queriendo creer mucha gente y difunde sin reparo este bulo que es atemporal a la hora de ser compartido, ya que no habla de algo actual sino "de 2003". Por eso da lo mismo cuándo se comparta. Así que no debe extrañarnos que 'solo' dos años después de la publicación de esta fake news en 2008, la hiciera suya en su Twitter la que fuera presidenta de la Comunidad de Madrid de 2015 a 2018, Cristina Cifuentes, por entonces aún vicepresidenta de la Asamblea de Madrid.

Cifuentes tuiteó el 19 de agosto de 2010 la foto falsa y este texto: "Zapatero en Marruecos en 2003: una imagen vale más que 1.000 palabras". Mantuvo el tuit unos minutos y reculó.