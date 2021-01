El bulo de "la nueva regla de Facebook" se adapta a la pandemia

Facebook cumplirá 17 años el próximo 4 de febrero y lo hará con más de 2.700 millones de usuarios activos mensuales. La red social de Mark Zuckerberg no ha dejado de arrasar en todo el mundo desde su inicio, también porque su formato permite más recreación que otras. Por eso igualmente ha albergado hasta la fecha más bulos que ninguna otra red social y lo sigue haciendo a pesar de que en FB se han propuesto combatir las patrañas, o eso dicen. Lo cierto es que Zuckerberg sigue haciendo caja por ofrecer en su soporte azul informaciones engañosas o falsas disfrazadas de "publicaciones sugeridas", y comiéndose otras falacias que difunden sus usuarios, aunque ahora advierte de su falsedad con un rótulo cuando otro medio fiable chequea el bulo.

Desde que se fundara en 2004, en Facebook hemos visto todo tipo fakes news, incluidas las que mienten sobre la propia red social, sus condiciones, su privacidad, sus novedades... Surgen siempre que la red social hace algún cambio, aunque solo sea en su diseño. En Bulocracia hemos desmontado muchas de estas cuestiones falsas sobre FB, entre ellas una que triunfa siempre que vuelve que habla del "algoritmo de Facebook", la presunta razón por la que solo ves siempre a los mismos 25 amigos. También ha estado muy activa últimamente, sobre todo en los primeros meses de la pandemia.

Ahora, sorprendentemente o no, vuelve el bulo de "la nueva regla de Facebook", el mismo que comenzó a difundirse en 2012 pero adaptado a la pandemia de la Covid-19 que nos acecha. Si ves en la red un texto parecido aunque sin alusión al virus, es lo mismo pero lanzado hace más tiempo.

"No olviden que a partir de hoy a pesar de la conmoción alrededor del covid 19, comienza la nueva regla en Facebook según la cual tus fotos pueden ser usadas. Recuerda que la fecha límite para publicar tu desaprobación sobre este uso o posible mal uso es hoy!!! Podrían ser utilizadas en demandas contra ti. Todo lo que has publicado lo van a hacer público, incluso mensajes que han sido eliminados, por todo lo anterior hago constancia por este medio que: NO PERMITO NI AUTORIZO que facebook BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA utilice mi información, fotos, o cualquier dato relacionado con mi persona o las personas que en mi perfil, páginas o grupos aparezcan, asImismo los mensajes o publicaciones, tanto del pasado como en el futuro".

El añadido para contextualizar es "a pesar de la conmoción alrededor del covid 19" y hay otra versión igual pero que empieza con "Amigos". La idea era adaptar una patraña de hace nueve años a los tiempos que corren y con esa nueva frase basta. Lo demás no varía mucho en relación a versiones anteriores, donde se insistía en poner muchas veces al principio "NO AUTORIZO A FACEBOOK". El texto continúa, en todo caso, con la chorrada de que "con esta declaración, doy una notificación y constancia de aviso a Facebook que está estrictamente prohibido revelar, copiar, distribuir o tomar otra acción contra mí basada en este perfil, mis páginas o grupos y / o su contenido".

"El contenido de este perfil, así como el de mis páginas y grupos, es información privada y confidencial", continúa el relato, que añade que "la violación de mi vida personal puede ser castigada por la ley" y 'aclara' que lo que debes hacer para remediar "ser vulnerado" es "copiar y pegar" el texto, en lugar de "compartir".

¿Por qué este bulo te invita a copiar y pegar y no a compartir? Porque así su autor, el que se lo ha inventado, desaparece, y el bulo pasa a ser de otro. Tuyo, por ejemplo, si eres tú quien lo comparte copiando y pegando el texto. Copiar y pegar crea una nueva publicación y un nuevo difundido, mientras que si se compartiera el original sería una copia que desaparecería de ser eliminado el mensaje original, que además siempre estaría firmado tanto por quien lo comparte como por quien lo creó.

Además de la legión de exclamaciones, el asunto tiene otra de las características clásicas de los bulos que ayuda a propagarlos en cualquier momento, y es que no cita fecha alguna. Dice que esto entra en vigor "a partir de hoy" para convertir el tema en atemporal y que perdure. Tiene la misma utilidad que ese cartel clásico que lucen algunos comercios que dice "Hoy no se fía, mañana sí", que obviamente también dice lo mismo todos los días.

Has picado y lo pone en tu muro

No importa que esto de la "nueva norma de Facebook" -ahora en modo pandemia- sea falso y viejo, además de absurdo; se comparte en masa otra vez en Facebook con la llegada de 2021. Seguro que te sorprendes si compruebas la repercusión de este copia/pega entre tus contactos de FB -si no estás liado rastreando el tuyo-. Por mal que busques, seguro que lo encuentras, y sin rotular por la red social.

Este texto que pretende aparentar algo de oficialidad puedes copiarlo y pegarlo en tu muro si quieres, que ahí se va a quedar. Pero servirá para poco más que para delatar que te han tomado el pelo y has picado. Que hagas público en tu cuenta que no das "consentimiento" a la red social tiene el mismo efecto que poner una foto de tu prima, por ejemplo. Los agujeros de seguridad en Facebook, que los ha habido y con millones de implicados, no los anuncian y tampoco podría evitarlos un usuario cualquiera.

Facebook dispone de sus opciones de seguridad y eso es lo que 'garantiza' la confidencialidad de tu cuenta. La marcas tú bajo las reglas de la red. Luego ya si te hackean, será ilegal en todos los casos. Así lo advierte la red social.

La mejor solución para que nadie fisgue tu Facebook es que no publiques cosas. Porque si algún experto en la materia decidiera que tú eres su objetivo, no tendría problemas; como los expertos en robar coches, por ejemplo, que se llevan cualquiera que se propongan. Es lo que tienen las redes sociales y especialmente Facebook, que si expones tu intimidad, también estás expuesto a los ciberdelincuentes.

Esta información falsa, que existe en varios idiomas, también trata de meter miedo aludiendo a "demandas contra ti" y al "Estatuto de Roma", que parece que le da al asunto algo de solemnidad. Pero qué va. Copiar y pegar este bulo en tu muro de Facebook permite que expongas lo presuntamente digno que eres por encargo. Pero si lo haces, a la red social le va a dar lo mismo. No te va a hacer ni caso y tu publicación servirá para difundir con tu nombre un bulo que no es tuyo y que no entiendes.