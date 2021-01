Teorías disparatadas para evitar "legalmente" una vacuna que no es obligatoria

A finales de diciembre, Salvador Illa , que dimitió este martes como ministro de Sanidad para centrarse en las elecciones catalanas, mencionaba que quienes rechacen la vacuna entrarán en un nuevo registro de Sanidad que se compartirá con otros países de la Unión Europea: "Quedará consignado, pero no es un documento para hacer público". El ya exministro no dijo que vacunarse es obligatorio, porque no lo es, y apunto la posibilidad de "negarse" a recibir la vacuna: "Lo que les pedimos es que, cuando se les cite, acudan". Pero entrar en un "registro" de personas que se niegan a vacunarse tampoco gusta.

Cualquiera que esté en esta situación de negacionismo o incertidumbre, puede informarse incluso por cauces oficiales en lugar de por carteles en las redes sociales. Por ejemplo visitando la web de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que dedica un amplio despliegue a las distintas vacunas. Guiarse por contenidos de Internet que no firma nadie no es buena idea porque su credibilidad suele ser cero.

La vacunación contra la Covid-19 en España , que marcha con retraso en plena tercera ola, provoca recelo a algunas personas hasta el punto de que la rechazan porque han oído truenos y no saben de dónde vienen. Especialmente a las que niegan la evidencia de la Covid o a las que, aunque sí se creen el virus, se agarran a cualquier patraña de Internet para convencerse de que no deben ponérsela porque no les va a ir bien.

Brasil impuso la vacunación obligatoria a finales de año a pesar de que el presidente Jair Bolsonaro era reticente. En cualquier caso, ha sido el Tribunal Supremo quien lo ha dictado. Allí no se forzará a nadie a ser pinchado y se plantean sanciones para los que se nieguen similares a las que se imponen por no votar, que en Brasil es obligatorio. No se trata de multas económicas, son más prácticas porque impiden, por ejemplo, recibir sueldos oficiales o llevar a cabo trámites con cualquier administración pública del país, incluso no poder renovar el DNI o perder el derecho a subsidio alguno.

Al margen de si sería conveniente o no obligar a la población a vacunarse, si lo fuera las autoridades tendrían que garantizar que hubiera vacunas para todos, y esto a fecha de hoy no está claro. Ocurrió algo similar en el mes de marzo, cuando no se podía obligar a llevar mascarilla porque no había. De momento no tienes que negarte "legalmente" a ponerte la vacuna contra la Covid-19 porque no es obligatoria. Si te citan y no la quieres, Illa te emplaza a que acudas y lo digas, y entonces entrarás en un registro que se compartirá por la UE. Otra cosa es lo que pueda acontecer en adelante con un virus que sigue muy presente y que todo lo que depara es nuevo. Pero eso no lo saben los que inventan teorías conspirativas y las lanzan al mundo en las redes sociales.