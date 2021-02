Israel sí suma muertos por Covid y su "milagro" no es por el "limón con bicarbonato"

Hay quienes aparentemente no necesitan ni médicos ni medicinas ni tratamientos. No importa lo terrible que pueda ser una enfermedad, que todo lo arreglan con limón y bicarbonato. Es un clásico. Puede que sea el 'remedio milagroso' que más abunda en Internet.

Hace tres años y medio, el 15 de agosto de 2017, en Bulocracia ya hablamos de un bulo que alude a una "potente quimioterapia casera" que pasa por mezclar "agua + bicarbonato sódico + limón" y con ello se logra nada menos que "la cura del cáncer". Por entonces la Covid-19 no se vislumbraba y de esta 'pócima' se vendía en las redes sociales su eficacia contra la enfermedad de mayor incidencia en el mundo en todas sus variantes.

Ya con la Covid causando estragos, el mismo brebaje a base de limón y bicarbonato lo 'adaptaron' a la pandemia en las redes para comenzar a exhibirlo como "la cura del coronavirus". Así que volvimos a desmentir en Bulocracia que el limón y el bicarbonato sean útiles, esta vez contra el virus que nos acecha. Fue el 26 de marzo de 2020, unos días después de que nos confinaran hasta junio.

También lo hemos mencionado de pasada en otras entradas y el 'remedio' perdura. Los entusiastas del bicarbonato con limón son multitud, especialmente en Latinoamérica pero también en España, y con ese sencillo 'remedio' curan lo que haga falta, aunque suelen encomendarse a Dios, se ve que por si acaso.

Ahora, con la vacunación en marcha -lenta- desde diciembre, el bulo del limón con bicarbonato vuelve a traspasar fronteras y trata de adaptarse a la actualidad que marca la pandemia. Ya no es que la 'pócima' cure, es que también inmuniza y la prueba es Israel, donde "este virus no causó ninguna muerte", "no hay un solo caso" porque "se logró la cura para el C19 o la forma de eliminarlo". Datos falsos que encontramos en las redes sociales disfrazados de presuntas 'alertas' como ésta:

"En Israel no hay muertos por COVID-19 porque se logró una cura para el virus hecha con limón y bicarbonato. A ver si aprendemos!!".

Al menos no tiene faltas de ortografía, salvo que ya que pones dos exclamaciones que cierran, pon dos que abran; pero han escrito "A ver" y no "Haber", que suele ser más habitual en los bulos. Lo demás es falso y obvio: No se ha logrado una "cura para el virus hecha con limón y bicarbonato" y en Israel sí hay muertos por coronavirus, aunque muchos menos.

4.887 fallecidos

Las cifras oficiales del país hebreo a 3 de febrero hablan de 4.887 fallecidos por Covid de un total de 660.000 contagiados, en un país de 9,3 millones de habitantes. En proporción, como si en España, con 47 millones, hubiesen muerto unas 25.5oo personas, y hemos superado las 59.000 de manera oficial.

Las medidas contra el virus han surtido efecto. Israel ha impuesto desde el inicio de la pandemia cuatro confinamientos, el último de 14 días en enero, que fue muy protestado aunque se mantuvieron los colegios y la posibilidad de acudir a algunos trabajos. La clave ahora es que parece que la vacuna y la vacunación masiva funcionan. Ya hay una tercera parte de la población que ha recibido la primera dosis de la vacuna de Pfizer, más de 3 millones.

A Israel no le faltan dosis y su programa de vacunación avanza a un ritmo trepidante porque llegó a un acuerdo exclusivo con la farmacéutica Pfizer, productora de la vacuna Pfizer/BioNtech. Así se está acercando al "milagro", no con bicarbonato y limón. Los poderosos se imponen una vez más mientras continúan asomando ejemplos de los que por ignorancia se encomiendan a una 'vacuna' al margen de la ciencia. Otro más precario:

"Se consigió la cura para el fulano virus o la manera como eliminarlo. La información viene desde Israel país bendecido por Dios, alli este virus no causó ninguna preocupación... *la receta es sencilla* 1 *limón* 2 *bicarbonato*".

En realidad, la vitamina C que contiene el limón es un potente antioxidante que se asocia a beneficios para el sistema inmune. Tiene azúcar, fibra, retrasa el envejecimiento y su deficiencia produce escorbuto. El bicarbonato de sodio, por su parte, se utiliza de manera habitual en alimentación y en el ámbito médico su uso más popular es como antiácido, contra la acidez estomacal y la indigestión ácida; pero se usa también para combatir la acidosis metabólica o como alcalinizante urinario.

Ningún médico avala que la mezcla de limón y bicarbonato sea eficaz contra la Covid-19 o el cáncer porque no existe evidencia científica alguna de ello. Al menos ningún médico serio. Otra cosa es que lo hayan hecho personajes como el "profesor Chen Horin, CEO del Hospital Militar de Beijing", un habitual de los bulos en un hospital que no existe; o la "experta china Laila Ahmadi", de la que también hemos hablado.

En cualquier caso, si encontráis en Internet este bulo ambientado en Israel, podéis echarle un vistazo a los comentarios que ha deparado, que también resultan bastante esclarecedores. Hasta el octavo no menciona nadie que "tomar bicarbonato con limón es un bulo". Antes podemos leer cosas como que "hacer gárgaras de bicarbonato con limón caliente puede sanar el COVID-19", o esto, que más que una mezcla es una receta: "Coca Cola con jengibre, bicarbonato con limón y sal para matar el Covid".

Y, ojo, porque alguien corrobora la supuesta eficacia del combinado y aporta el mejor momento para su ingesta: "Es cierto. El limón con bicarbonato es el milagro que cura de Covid. En Israel lo toman todas las noches y no hay ningún caso". Pero en otras versiones optan por la doble dosis diaria: primero dicen "Mezcle y beba como té caliente todas las tardes" y luego "Todos en Israel beben una taza de agua caliente con limón y un poco de bicarbonato de sodio por la noche, ya que se ha comprobado que esto mata el virus". Así que cuánto tomar y a qué hora para matar bien al bicho es una incógnita. Menos mal que es todo falso.