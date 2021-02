Los últimos bulos sobre el Papa Francisco

Que el Papa Francisco no fue detenido en enero lo sabemos desde entonces, aunque no es problema para que en las redes sociales se siga viendo ese falso arresto del jefe de la Iglesia Católica, y nos habríamos enterado. La 'noticia' señalaba hace más de un mes que "el papa Francisco fue arrestado el 9 de enero por posesión de pornografía infantil, fraude y otros delitos". La presunta detención se produjo en el Vaticano, donde además hubo "un apagón" y se escucharon disparos mientras el pequeño Estado permanecía sin luz: "El Vaticano se ha quedado a oscuras para ocultar una detención del Papa".

Esta 'noticia', de ser cierta, hubiera alcanzado una repercusión brutal en todo el planeta, lógicamente. Pero no lo es y, pese a ello, se ha compartido ampliamente y persiste en las redes aunque ya no cuele tanto. En casi todas: Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y TikTok, la última en llegar pero que se ha sumado con fuerza a la difusión de historias falsas.

Si la noticia inventada del Papa detenido sigue ahí es también porque se la creyeron muchos y la reprodujeron sin contrastarla. Algunas de esas desinformaciones han sido eliminadas, pero otras continúan en sus webs y en las redes sociales de éstas y de los que apostaron por compartir sin más. Y sobre todo, porque ¡el sitio que propagó la fake news la fue actualizando hasta días después de publicarla! Con dos cojones canadienses.

Y es que la noticia falsa parte de una web de Canadá llamada Conservative Beaver, "nuevas historias de interés para canadienses orgullosos", que acostumbra a mentirles y que algunos tachan de "ultraconservadora" y vinculan "a QAnon, uno de los movimientos por Trump". Presuntamente estos "movimientos" atacarían al Papa porque "el Vaticano está detrás del fraude en las elecciones estadounidenses".

La página logró este falso 'exclusivón' "a través de un contacto confidencial italiano", que desveló la existencia de "una conspiración internacional iniciada con "varios cortes de luz" en el Vaticano durante la noche del sábado 9 de enero, que fueron aprovechados por "fuerzas policiales italianas" para proceder "a la detención de Jorge Bergoglio", que es como se llama el Papa.

Los 'pecados' del jefe del Estado Vaticano eran nada menos que "80 cargos que incluyen posesión de pornografía infantil, tráfico de personas, incesto, posesión de parafernalia de drogas y fraude por delitos graves". Por ellos "el Papa Francisco se encuentra actualmente en una prisión desconocida, siendo interrogado por agentes federales", decían.

"skphjv"

Empezando porque la Policía italiana no tienen jurisdicción en el Vaticano y en Italia no hay "agentes federales" porque no es una república federal, o fijándonos en que el autor del relato es "skphjv", todo esto es muy fácil de desmontar y más todavía porque se trata de alguien como el Papa. La patraña fue publicada el 10 de enero y de ese mismo día hay vídeos de Bergoglio rezando el ángelus en el Palacio Apostólico del Vaticano, incluso en el Instagram del Papa.

Tampoco hubo apagón y tiros. Sin embargo páginas similares a Conservative Beaver quisieron creerse esta tremenda película canadiense y la adoptaron. Mientras en Latinoamérica el bulo triunfaba en docenas de sitios de Internet y aún lo hace, en España el gran difusor de la patraña es una web de la que hemos hablado muchas veces y lo volveremos a hacer, Mediterráneo Digital.

Se caracteriza porque engaña y miente que les da gusto. Por eso no ha pasado mucho tiempo desde la última vez que la mencionamos. Fue el 5 de enero, cuando volvió a reproducir una noticia falsa que ya ofreció en 2015: "Podemos prohibirá los Reyes Magos porque son 'una tradición podrida y cristofascista'".

Esto cuando miente. Cuando la web cuenta algo que sí ha ocurrido lo distorsiona hasta el punto de que no suele parecerse al relato original, y además añade su peculiar jerga 'periodística'. Ejemplo del pasado fin de semana:

Para relatar que cinco activistas de Femen protestaron desnudas de cintura para arriba contra el candidato de Vox a las elecciones catalanas, Ignacio Garriga, ante su colegio electoral en Barcelona, esta página afín al partido de ultraderecha escogió el siguiente título: "Feminazis más feas que el miedo acosan en tetas a Ignacio Garriga, candidato de VOX".

La noticia veraz de relevancia confirmada el fin de semana que se lanzó el bulo del Papa relativa al Vaticano no era buena: el fallecimiento por coronavirus a los 78 años del médico personal de Francisco, Fabrizzio Socorsi. Nada de conspiraciones, detenciones, apagones y tiros.

"La favorita del Papa"

Noticias falsas sí que carga a sus espaldas el pontífice argentino, como todos los personajes tan populares. También en enero se decía en las redes que había convocado a rezar "a todo el mundo hoy a las 9pm" por la paz en Siria, falsa convocatoria atemporal que no es la primera vez que asoma. Se ha propagado con la percha de rezar por "misioneros condenados a muerte", "contra los atentados islamistas" o como "una oración para entre todos vencer al Covid-19".

En diciembre la web venezolana Notiglobo puso en boca del Papa que "para ingresar al cielo será necesaria la vacuna contra el Covid-19", 'noticia' que ha eliminado. También habría prohibido Francisco que se ofrezca la comunión a los que se nieguen a vacunarse pero, por otra parte, habría dicho que está "vacunado con la sangre de Cristo y ningún virus puede tocarme".

El Papa Francisco igualmente se vio en otro embrollo por haberle dado un supuesto "me gusta" desde su cuenta oficial de Instagram, @franciscus, a una foto de Natalia Garibotto, hecho desmentido por el servicio de Prensa del Vaticano. El Papa no sigue a nadie en Instagram, mientras que la modelo brasileña ha añadido la frase "The Pope's Favorite" a su perfil, "la favorita del Papa".

Tampoco ha anunciado el Papa que "desde el próximo año será necesario un certificado de virginidad para poder casarse", y la idea surge cada cierto tiempo desde que accedió al cargo el 13 de marzo de 2013. No debe de ser supersticioso.

"Copular entre procesión y saeta"

Casi ocho años en los que Francisco ha protagonizado no pocos bulos, aunque sin duda el mejor hasta la fecha es el que afirma que "la Iglesia prohíbe mantener relaciones durante la Semana Santa", que causó un gran revuelo.

"El Papa Francisco ha manifestado que la Iglesia prohíbe todo contacto sexual durante la Semana Santa". Por entonces la invención era de Hay Noticia, página que se dedica en exclusiva a las fake news, pero se compartió en masa y lo contamos en Bulocracia el 29 de marzo de 2018 bajo el título "Sexo en Semana Santa".

Podemos resumirlo con este párrafo: "Los católicos a los que les gusta copular entre procesión y saeta pueden estar tranquilos porque la Iglesia no se ha pronunciado sobre las relaciones sexuales en Semana Santa".