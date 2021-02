De Íñigo Errejón hay bulos porque sus detractores no le conocen

En los foros de Internet más allá de la derecha les ha dado ahora por arremeter contra Íñigo Errejón, sin que haya protagonizado últimamente alguna cuestión relevante como para que se acuerden de él. La actualidad no manda para esta gente, no importa. Como tampoco parece importarles mucho a los que comentan que Errejón ya no milite en Podemos. La mayoría le sigue metiendo en el saco morado.

Íñigo Errejón fue uno de los fundadores de Podemos en 2014 pero en 2019 se integró con Manuela Carmena en Más Madrid, formación posteriormente reconstituida como Más País para presentarse a las elecciones generales de noviembre de 2019, donde obtuvo dos escaños. El nombre de Más País se mantiene y Errejón es su líder. No milita en Podemos.

Ahora y desde finales de diciembre, recorre las redes sociales un bulo que pone en boca de Errejón la frase "En Venezuela no hay hambre, es la gente, que intenta comer por encima de sus posibilidades". Lógicamente no se cita dónde lo afirmó, en qué medio, qué día o en qué contexto porque es imposible. No ha ocurrido. Los que difunden esto no tienen ni idea de dónde puede partir, simplemente lo publican porque les congratula que el político madrileño pueda decir estas cosas. Así justifican su ira.

Más de doscientas mil personas han compartido en las últimas semanas esta frase, la mayoría con la reseña de "Cuñao Chepa", una página de Facebook que se autodefine como "Humor reverente para personas inteligentes". A Errejón le ponen a caldo por decir esto que nunca ha dicho. Le amenazan de muerte y le llaman "rata", "basura" o directamente "hijo de puta", por citar algunos ejemplos.

Efe apunta que el líder de Más País sí hizo unas declaraciones relacionadas con la alimentación en Venezuela en una entrevista al semanario chileno The Clinic, publicada el 24 de octubre de 2018, donde afirmaba que en Venezuela "ha habido importantísimos avances" frente a una situación anterior, en la que "la gente no hacía tres comidas al día".

Es 'lo más parecido' a lo que vemos expresado en este bulo, aunque hace más de dos años los medios habituales ya quisieron sacarle punta al asunto tergiversando las palabras de Errejón, que también malinterpretaron desde el PP, Vox, UPyD y Ciudadanos. "Los chavistas ‘morados’ haciéndonos pasar vergüenza a todos los españoles con estas declaraciones inhumanas", señalaba entonces el cuasi desaparecido Albert Rivera, columpiándose con ello.

Íñigo Errejón ha llegado a decir públicamente que "Venezuela es un desastre y no es un modelo para nuestro país". Pero esto no es popular en los foros en los que le machacan, donde es evidente que no le conocen.

"Masacrar a quien lleve la bandera"

Otra buena prueba de ello, de que los que los siembran bulos para criticar a Errejón no le conocen, y menos los que los comentan, es este otro bulo que protagoniza, que surca las redes sociales como actual aunque es de 2015.

Esta fake news que está 'haciendo su febrero' afirma que "Errejón pide masacrar a quien lleve la bandera de España", y la patraña es vieja y conocida. Se ve en las redes sociales desde hace seis años, desde que la difundió Intereconomía, que acabó eliminándola. Sí se mantiene en algunas otras webs que reprodujeron el bulo, como El Heraldo Montañés.

La falacia, como vemos, se la comieron algunos 'ilustres', pero Errejón nunca ha pronunciado esa frase. En 2015, él y su entorno ya lo desmintieron y dos años después su departamento de prensa volvió a restarle credibilidad debido a otra oleada del bulo.

Y no es solo que al líder de Más País no le pegue mucho afirmar algo que incluya una incitación a "masacrar", es que a Errejón le gusta la bandera rojigualda de España. En la campaña de las elecciones generales de 2019 se vio la imagen de unas pegatinas de la formación de izquierdas con sus colores, que hicieron dudar a muchos de su autenticidad y que provocaron el desconsuelo de sus seguidores republicanos.

Y es para dudar, porque de primeras la foto parece manipulada, porque en Más País no le "suenan" a casi nadie y, sobre todo, porque se hizo eco de este asunto únicamente OkDiario, que apostó por la veracidad de las pegatinas basándose en que "ha saltado un seguidor del partido de Íñigo Errejón y ha confirmado su existencia. "Son muy guapas, por cierto", señalaba". Esclarecedor.

Lo cierto es que de esas pegatinas existen en Twitter al menos un par de fotos. Una que decora un árbol y otra, la más habitual y con varios cortes, obra de Fany S. Vasconcellos, que aseguraba en 2019 que "la fotografía está localizada en el Paseo de Santa María de la Cabeza, cerca de Atocha", en Madrid. Ante la incredulidad de su audiencia mostraba las pegatinas en un vídeo. En la de Errejón no hay bandera, sí en las que le flanquean.

"Pues claro que viva España"

Pero volviendo a que a Errejón le mola la bandera de España, al politólogo lo que le gustaría es utilizar la enseña rojigualda con naturalidad. Le da envidia sana que en otros países se luzca la bandera nacional y en el caso de España hacerlo sea sinónimo de ser facha: "Me emocionan mucho los pueblos que se emocionan con su bandera". En una entrevista en El Mundo en noviembre de 2017, cuando aún militaba en Podemos, Errejón lo dejaba claro:

"Me gusta cuando la gente levanta la bandera de España en el Mundial. No me gusta cuando alguien te la enseña como si tú no formaras parte... Esto sólo pasa aquí. ¿Tú te imaginas a un noruego que le grite a otro noruego que le caiga mal "viva Noruega"? Y por eso es más fuerte Noruega... Por eso el proyecto nacional noruego... Bueno, no conozco el proyecto nacional noruego... Pero lo que quiero decir es que un proyecto es más fuerte cuanto más te incluye y menos te separa".

Después Errejón aclaraba el porqué de su frase "¿Tú te imaginas a un noruego que le grite a otro noruego que le caiga mal "viva Noruega"?":

"El otro día en Madrid. Me crucé con un señor que se me quedó mirando. Iba con sus hijos. Se me acerca y dice: "¡Viva España!". Y yo: "Pues claro que viva, pero quién se ha pensado que soy yo". Y el hombre: "Ah, muy bien". Me dejó preocupado. ¿Qué está pasando para que un ciudadano español se cruce con otro y le diga "viva España" como si eso fuera una línea de demarcación entre unos y otros? Como si él fuera más español que yo. Y que se sorprendiera de mi respuesta. ¿Pero qué se pensaba?, ¿que le iba a gritar viva Islandia?".

Iñigo Errejón se considera republicano, de izquierdas, feminista y ecologista, pero la verdad es que no se entiende esa animadversión que muestran las redes sociales más fachas hacia este político de carrera al que la mayoría de sus detractores todavía pinta de morado. Sin duda es desconocimiento, porque cumple sus requisitos. ¡Pero si les tendría que caer bien!

'Falla' en que se declara "ateo cristiano", pero: rompió con "el Coletas" y abandonó Podemos, cree que "Venezuela es un desastre", apuesta por lucir la bandera rojigualda de España ¡y además no es gay! ¿Qué más quieren?