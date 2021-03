La foto de la chica perdida que "no sabe quién es"

"Si alguien la conoce esta chica está en puebla no sabe como llego ni que le paso favor de compartir alguna mama debe estar desesperada hagan el favor no cuesta nada...".

Que Puebla esté en México no impide que esta imagen pueble las redes sociales de nuestro país con este mismo texto o con otros que aseguran que "esa chica es venezolana y se perdió hasta caer en México":

"La joven Venezolana se encuentra en Puebla Mexico, segun nota de informacion, esta en situacion de calle con perdida de la memoria. Si quieres colaborar reevia este mensaje para ubicar a familiares".

En la captura vemos que un internauta patrio compartió este asunto en su Facebook hace unos días, el 24 de febrero, y justo debajo figura la fecha de la publicación original, el 17 de febrero pero de 2020. Hace más de un año, esto, que ya entonces era un bulo, lo difundía con su nombre en FB un asesor fiscal mexicano de Veracruz, que sin duda lo vio en algún otro sitio y no lo compartió, lo hizo suyo.

Es todo falso. Esa chica no es venezolana ni mexicana y tampoco está en Puebla. "La mama" de la joven, en principio, no tiene por qué desesperarse, porque la foto ni siquiera es actual y formaba parte de un "experimento" llevado a cabo mucho antes en Argentina. De hecho, el bulo se popularizó allí en 2017 con un texto más local:

"Está chica esta perdida en el estación de tren de Once no sabe quien es, ni donde vive y no sabe como llegó hasta ahí, ... Difundir por fabor!!!!".

Lo único cierto es que la foto es de 2017. "Once" es Once de Septiembre​, una de las cuatro grandes terminales ferroviarias de la ciudad de Buenos Aires, y esa chica estaba participando en una acción de El Arte de Vivir, "una ONG humanitaria, educativa y sin fines de lucro, fundada en 1981 por Sri Sri Ravi Shankar". Ofrecen cursos y su "trabajo está enfocado en el manejo del estrés y en las iniciativas de servicio para el bienestar de la comunidad".

Hace cuatro años, algunos ya arrojaron luz sobre esta foto y su comentario, incluida la propia asociación argentina, que desveló que se trataba de "un ejercicio voluntario realizado en marzo de 2017 en Buenos Aires dentro de un curso de desarrollo personal de El Arte de Vivir con un grupo en el rol de personas viviendo en la calle".

"Gente, sin ánimos de entorpecer su noble y valiosa labor, más bien lo contrario, quiero hacerles llegar esta información que recibí desde Retiro. Al parecer las personas que se encuentran embarradas y "perdidas" o en "shock" están, digamos, actuando para un curso, así lo informan en un cartelito que tienen a su lado... Gracias por toda su ayuda!!".

Este experimento tenía lugar poco después de que una avalancha hubiera provocado una tragedia en un concierto del cantante Indio Fernández en Olavarría, a 350 kilómetros de la capital argentina, que se saldó con al menos dos muertos y una docena de heridos graves. Mucha gente se perdió y cundió el caos entre los treinta mil asistentes, que se fueron localizando sobre todo a través de las redes sociales. Así que esta imagen podría no desentonar en ese contexto.

En cualquier caso, la joven no está ni perdida ni desubicada y lo único que le pasa es que está participando en un ejercicio. Es más, una vez que se conoce la procedencia de la foto y lo que hace realmente su protagonista, la instantánea canta también porque se ve que al menos la camiseta está demasiado ensuciada a conciencia. La imagen cumple este mes de marzo cuatro años en las redes sociales y continúa de plena actualidad.