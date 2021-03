Otra teoría conspirativa sin pies ni cabeza para ayudar a Ayuso

La campaña electoral ha comenzado en las redes sociales pro Isabel Díaz Ayuso que, en su afán por aportar argumentos para apoyarla, no dudan en inventarse oscuras conspiraciones de las que no ofrecen prueba alguna. Y eso que están convencidos, o eso dicen, de que la candidata del PP va a arrasar en las urnas el 4 de mayo en las elecciones para la Comunidad de Madrid.

"Atentos: El Gobierno ha montado un equipo especial, dirigido por Redondo, con participación de Abalos,Marlaska,Montero y Darías, compuesto por más de 100 personas, con el fin de boicotear, sabotear, divulgar infundios, propagar falsedades contra Isabel Díaz Ayuso. En el equipo están miembros destacados de los sindicatos para organizar la paralización de los servicios públicos y montaje diario de algaradas en Sanidad,Educación y Transportes de Madrid. Se han dotado 20 millones de Euros de fondos reservados para pagar a medios afines, contratar hackers, escenificar performances, etc..... Todo eso para evitar que Ayuso les arrolle".

La imaginación de algunos de estos entusiastas de más allá de la derecha, que plasman en sus teorías conspirativas, quizás le permitiría a más de uno ganarse la vida honradamente como guionista. Pero lanzar bulos es más fácil y, sobre todo, es mucho más gratificante para ellos, porque así se garantizan al menos que le ría sus gracias una legión de descerebrados que se lo creen todo. Por eso moran asiduamente en foros donde se despotrica sin más del Gobierno "socialcomunista" y presuntos universos paralelos.

Este bulo habla de un "equipo especial" que "el Gobierno ha montado" y que está "dirigido por Redondo". Pero, ¿qué Redondo? El más 'lógico' en esto tan ilógico sería Iván Redondo Bacaicoa, jefe del Gabinete de la Presidencia del Gobierno de Pedro Sánchez, aunque entre sus funciones no figura la conspiración a gran escala. Pero como luego se añade que "en el equipo están destacados miembros de los sindicatos", nos queda la duda de si en esta invención han sido capaces de tirar ahora del "Redondo" líder sindicalista Nicolás Redondo Urbieta, pese a que tiene 93 años y lleva tiempo jubilado; de su hijo Nicolas Redondo Terreros, apartado desde hace años de la política; o del mismísimo redondo de ternera de toda la vida, pese a que no suele defraudar a nadie. Cualquiera sabe.

El compartido tiene de todo: A "Redondo", pero también a "Ábalos, Marlaska, Montero y Darías", a "miembros destacados de los sindicatos" y a un centenar de personas cuya supuesta misión sería colaborar para que se propaguen "falsedades contra Isabel Días Ayuso". Un enrevesado plan que incluye, ojo, "paralización de los servicios públicos y montaje diario de algaradas" y que está "dotado con 20 millones de euros de fondos reservados para pagar a medios afines".

Después de leer tanta presunta conspiración en tan poco espacio, cualquiera podría pensar que quien difunde estas cosas dispone de información privilegiada, tan privilegiada que le permite aventurar películas de ciencia ficción con tinte político. Pero, obviamente no. No es información privilegiada, si acaso es imaginación desbordada. Porque quien comparte semejante conjunto de falacias en las redes sociales, llena de razón, es una habitual de la descalificación en los foros fachas, y allí difunde estas cosas para algaravía popular, como tantas otras falacias que pueblan su muro de Facebook sin soporte alguno y que, por supuesto, además de falsedad también rezuman odio:

Esta activista de la patraña no tira piedras, lo suyo es lanzar mentiras en Internet y, como publica en el sitio de Facebook FJL (Federico Jiménez Losantos) en defensa de España, arrasa con sus 'teorías'. En esos foros nadie le va a discutir la veracidad de lo que afirma, al contrario. Le ríen las gracias hasta el extremo y la consecuencia es que la mujer ha ido creciéndose hasta publicar su obra culmen: este bulo lamentable que expone como si de una verdad absoluta se tratase.

¿Por qué no denuncia?

Resulta que hay una partida de 20 millones de euros procedente de fondos reservados para que Ayuso no "les arrolle" y esta buena mujer tiene los detalles, pero no lo denuncia. Prefiere despotricar en las redes sociales a pesar de que, con pruebas de todo lo que dice, sus acusaciones son tan graves que podrían poner entre rejas a todos esos que tanto detesta. ¿Por qué no denuncia en lugar de ladrar en Internet? ¿O por qué no se lo cuenta a los de Vox y que denuncien ellos

Lo más lamentable, una vez más, es que Facebook se pasa la vida presumiendo de cómo lucha contra las fakes news y casi todo es postureo. La red social sigue sin intervenir en los foros politizados donde se miente a diario y se difama a malsalva a personajes públicos con nombres y apellidos. Facebook continúa permitiendo que cualquier particular sabiondo vierta acusaciones infundadas en sus dominios y, además, que quede indemne.

En estos mismos foros ahora se lleva recelar del voto por correo. Aseguran abiertamente que estará manipulado: "Por correo no votéis eso es lo qué quieren está gentuza para manipular los votos", "Cero voto por correo, el director general es íntimo amigo puesto a dedo por Sánchez. Ojo al dato!!!". Y cargan, por ejemplo, contra Rubén Sánchez, de Facua, porque este lunes publicó en sus redes sociales que ya se podía solicitar el voto a distancia para las elecciones madrileñas.

Con razón en estas redes sociales de la ultraderecha son tan desconfiados y hay que pasar filtros para que te acepten entre ellos. Como mienten siempre en sus foros, piensan que los demás somos iguales. Lo chungo es que los que moran por esos lares se creen y hacen suya cualquier cosa que vilipendie a sus enemigos políticos simplemente porque les encanta. Poco importa que no haya argumentos para sustentarlo, a estos les basta con que ellos lo dicen.