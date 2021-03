El INE no pide datos por email y menos tu nombre y DNI

Después del potente ciberataque sufrido por el SEPE este mes de marzo, podría no desentonar que le ocurriera algo similar al Instituto Nacional de Estadística (INE). ¿Por qué no? No ha pasado, pero en ese contexto ha surgido un bulo en forma de carta en papel, cuya imagen mora en las redes sociales, que habla de la necesidad de "reparar daños causados por un ataque informático" y para ello necesitan que colabores. ¿Cómo? Con tus datos personales. Así ya lo arreglan.

"Necesitamos su colaboración para rehacer el censo que ha sufrido un ataque informático que se está investigando su autoría y motivaciones, que nos obliga a recurrir a este medio atípico y cruzar los datos con celeridad en el distrito 28043. Rogamos envíe un mail con su domicilio (calle, número, escalera, planta, letra), así como el nombre y DNI de las personas empadronadas que estén en mayoría de edad el 04.05.2021, para reelaborar las tarjetas censales".

Otra vez, se ponen en contacto contigo porque, aunque te conocen, necesitan tus datos y quieren que se los mandes por email, aunque ahora ya te advierten ellos de que lo hacen "a través de un medio atípico". Se supone que, ya que te requieren, al menos tendrían que saber quién eres, que por algo contactan contigo. Pero no: te piden "el nombre y DNI". Lo de siempre, buscan datos y usan esta vez al INE, como ha pasado antes con muchos otros.

Ponen el logo del Instituto Nacional de Estadística y mencionan el código postal "28043", que se corresponde con el distrito 16 de los 21 que tiene la ciudad de Madrid, Hortaleza, donde alternan zonas de súper lujo con otras casi marginales. El propio INE ha salido al paso de esta suplantación que le han hecho a través de una nota que ha titulado "Comunicado relativo a la solicitud fraudulenta de datos personales en nombre del INE":

"Ante la aparición de documentos FALSOS, como el que figura más abajo solicitando información en nombre del Instituto Nacional de Estadística "para reparar daños causados por un ataque informático", se comunica que los servicios del INE funcionan con normalidad y las comunicaciones oficiales se realizan de la manera habitual. El INE nunca solicita el envío de información a una dirección de correo electrónico sin que previamente haya enviado una comunicación personalizada. Si tiene dudas puede ponerse en contacto con nosotros a través del formulario www.ine.es/infoine o el teléfono 915839100".

Se demandan datos antes del 4 de mayo, fecha de las elecciones de la Comunidad de Madrid, que los foros de ultraderecha prevén fraudulentas porque el voto por correo será manipulado seguro por Correos gracias a que allí ha colocado Pedro Sánchez a un amigo.

Incluso el propio presidente del Gobierno habría pedido en sus redes sociales, concretamente en su Twitter, que la gente votara por correo, y "si hace falta, más de una vez". Pero no, es una cuenta falsa.

La página web del INE funciona con normalidad al margen de suplantaciones electoralistas que en realidad buscan información personal para utilizarla después a su antojo en actividades fraudulentas diversas. La pauta habitual es que primeros soliciten datos y, de lograrlos, continuarán hasta los bancarios, que disfrazarán con el atuendo de aportaciones económicas a la causa que se hayan buscado.

Ya desmentimos un bulo que protagonizaba sin quererlo el INE en enero de 2020. Al mimetizarse como un organismo oficial tratan de darle más solemnidad al asunto con intención de que dé más miedo ignorar el requerimiento. Por eso los logos oficiales son importantes, aunque si uno se fija, en este bulo pretenden que mandes tus datos a una dirección de hotmail, que queda nada oficial. Es la percha lo que varía en función de la actualidad, pero en Internet la suplantación sigue a la orden del día.