El 'médico' que llora porque la ciencia no puede con el virus es Pep Guardiola

En su biografía, publicada en marzo de 2018, el médico del Bayern de Múnich durante cuarenta años, Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt, ponía a caldo al actual entrenador del Manchester City, Pep Guardiola, con el que coincidió tres años en el club de fútbol alemán, de 2013 a 2016. Nunca se llevaron bien. De hecho, el doctor acabó abandonando el Bayern después de cuatro décadas porque no soportaba al técnico de Sampedor, al que acusa en su libro de hacer "de todo para engañar a los demás" por su "poca autoestima". El médico regresó al club bávaro en 2017, ya sin Guardiola.

Ahora quien está siendo víctima de un engaño es el entrenador catalán, protagonista sin quererlo de uno de esos cartelitos en las redes sociales en los que se dice cualquier cosa y se coloca la imagen de un famoso, a ver quién pica.

Esta vez podemos ver en Internet la foto de un hombre que se lleva las manos a la cara, acompañada de este texto:

"El jefe del Departamento Hospitalario de Madrid, Felipe Monterroso, llora desconsolado luego de dar una conferencia de prensa en la que aseguró que la ciencia, en estos momentos, es limitada: "Hay cosas que solo Dios puede hacer. Solo le pido a los españoles y al resto de personas en el mundo que crean, que oren. Este virus es más fuerte que la ciencia, pero no más fuerte que Dios".

El bulo se desmonta solo si a uno le gusta el fútbol y se fija en la persona de la instantánea y en el entorno. En todo caso, en la capital de España no hay un "Departamento Hospitalario de Madrid" y lógicamente tampoco existe un doctor llamado Felipe Monterroso que trabajé allí. La foto original es de la agencia Reuters, de 2016, precisamente del día que Pep Guardiola se despedía del Bayern de Múnich.

Como anécdota, mencionar que Guardiola difícilmente le pediría "a los españoles y al resto de personas del mundo que crean y oren", ya que es independentista y piensa que "Dios no existe".

Esta patraña, además, prueba que los bulos son cíclicos, puesto que ésta ha surgido en las redes sociales este mes de marzo, pero lo ha hecho de nuevo. Realmente, lo maquinaron allende los mares hace exactamente un año, cuando la pandemia de la Covid-19 azotaba con más fuerza y apenas sabíamos de ella. Es más, una de las grandes impulsoras de la propagación del bulo es una doctora dominicana de San Francisco de Macorís llamada Raquel Bonifacio de Polanco, que lo compartió en su Facebook el 20 de marzo de 2020.

Que esta mujer fuera médico -"neumóloga" y "broncoscopista"- llevó a muchos a darle credibilidad al asunto y a compartirlo en sus redes, como había ocurrido antes con otros rostros populares.

El Niño Polla, Mia Kalifha y Emilio Aragón

Este tipo de suplantaciones en Internet no son nuevas. Tampoco pretenden obtener datos o a hacer caja, como sucede con otros bulos. Más bien están dirigidas a mofarse de los sufridos incautos que se lo creen.

A finales de mayo de 2018, en Bulocracia ya desmontamos el bulo que situaba al actor porno Jordi El Niño Polla como un inminente graduado con honores en Harvard, con sus variopintas versiones según el país.

"Por si no lo conoces, este joven de Ciudad Real se llama Ángel Mejías (Jordi para los amigos). Está a punto de graduarse con honores en la Universidad de Harvard y es uno de los descubridores de la vacuna H1N1. ¡Orgullo Nacional! pero esto no sale en la TV porque no es farándula... Comparte si te indigna!".

El propio actor de cine para adultos se lo tomó a coña en su Twitter, y compartió uno de sus vídeos sexuales con este irónico comentario: "Muchas gracias. Gracias a vuestro apoyo he logrado alcanzar este importante descubrimiento. Aquí poniendo la vacuna a mi primera paciente".

La que fuera actriz porno Mia Kalifha, retirada 'oficialmente' en 2015, también sirvió en esas fechas de imagen a una de estas suplantaciones, aunque lejos de la Medicina. De ella se afirmaba que era "vecina de Cáceres", que se llamaba "Montaña García" y que había "ganado las Olimpiadas de Física y Química 2018".

Unos meses después se difundió en las redes sociales la foto del médico de familia más famosos de España, en la ficción. Tal vez solo los menores de veinte años no supieran que el "investigador" que se mostraba en la foto no era tal, sino el payaso Milikito de la infancia de sus padres, el Emilio Aragón que perseguía líneas por el mundo, el de Paloma que es de goma, los Vips de Telecinco y la exitosa serie Médico de familia.

"Nació en Rascafría (Madrid)", dicen. "Nacho Martín", ahí brillante "premio Cervantes de Unanumo", es el nombre del médico de familia al que interpretaba Emilio Aragón en esa serie de televisión que se emitió de 1996 a 1999. Quizás la 'gracia' de este bulo sea que escuchar a un chaval preguntarte si eso es cierto, no tiene precio.