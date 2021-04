El campeón de matemáticas al que nadie recibe desde hace seis años

"Isaac Jimenes llegando solo al aeropuerto, después de ganar el tercer lugar en una Olimpiada de matemáticas en China, en donde hubo 700 participantes. Sin ayuda del Gobierno, con su dedicación y esfuerzo. Eres líder y un ejemplon Isaac...... Estas son las buenas noticias que debemos de viralizar".

Este texto y otros similares acompañan en las redes sociales -sobre todo en Facebook- a la imagen de un chico que aparentemente llega a una terminal de aeropuerto portando una maleta y la bandera de México, y no le recibe nadie.

En esta versión de arriba, con dos fotos, se aprecia menos la tricolor mexicana, pero ahí está. No importa, ahora también se comparte en España como cosa patria, cuando ese güey es de Sinaloa y este asunto tiene ya casi seis años.

Ese es Isaac Jair Jiménez Uribe, estudiante del Colegio Chapultepec de Sinaloa, al menos en agosto de 2015, que es de cuando son las fotos. Efectivamente, regresaba a casa tras quedar tercero, "frente a 700 competidores de todo el planeta", en la China International Mathematics Competition (CIMC), que tuvo lugar ese año en la ciudad de Changchun. Se convertía así en triple medallista, puesto que ya había triunfado en las dos ediciones precedentes.

Isaac Jiménez ha conseguido esos y muchos otros galardones por su pericia con las matemáticas, pero desde 2015 es más popular porque vuelve a aparecer en las redes cada cierto tiempo como si acabara de regresar de China. En marzo de 2018, por ejemplo, algunos medios mexicanos y latinoamericanos, que intentaban aclarar la cuestión, la cagaron mencionando que todo había acontecido en 2017. La foto va camino de clásico.

Isaac Jiménez regresa con su maleta y su bandera de México, que algunos ven y otros no, para recordarnos que las matemáticas existen y no les hacemos ni caso. Al fin y al cabo, esta imagen que se difunde en las redes sociales año tras año se supone que trata de incidir en el hecho de que a este triunfador en algo loable, pero poco atractivo para la mayoría, no mereció la atención de nadie pese a su éxito. Pero no es cierto.

"Así recibimos a Isaac Jair Jiménez Uribe, ganador de Medalla de Bronce en la Olimpiada Internacional de Matemáticas en China 2015".

No fue como cuando gana la selección de fútbol, pero sí le estaban esperando. Incluso le mantean. Una ruidosa representación de familia, amigos, allegados, curiosos y personal del Colegio Chapultepec de Sinaloa e Instituto Chapultepec Norte sumaron más de medio centenar de personas cuando Isaac surgió en la terminal. Entonces ni él ni nadie podía imaginar que las fotos de ese instante iban a estar seis años dando vueltas por Internet, como es el caso, y lo que les queda.

Pero Isaac, sobre todo, ha servido en México para significar el rechazo a la política de austeridad del presidente Andrés Manuel López Obrador, que optó desde el inicio por reducir el presupuesto para ciencia y tecnología. De hecho, los participantes mexicanos en las siguientes olimpiadas de matemáticas decidieron solicitar donativos para poder desplazarse hasta Sudáfrica.

La foto de Isaac Jiménez es vieja, el chico ya no tiene 15 años, sino 21; y las matemáticas siguen sin ser una prioridad para el gobierno mexicano o cualquier otro. Pero, bueno, al menos el chaval sí que fue bien recibido en el aeropuerto hace seis años.