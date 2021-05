Estados Unidos, Japón, Reino Unido, Canadá, Francia, Alemania, Italia, Filipinas, Australia, México, Brasil y España. Nuestro país ocupa el puesto número doce del mundo en consumo de pornografía por Internet, según la plataforma especializada en la matería PornHub, que cada año registra cerca de 50.000 millones de visitas desde todos los puntos del planeta.

El consumo de porno, además, ha rebajado hasta los 14 años la edad media a la que los chicos más jóvenes españoles empiezan a interesarse y a los 16 la de las chicas, aunque los móviles han propiciado que ambos estén expuestos al porno desde los 8 años. Uno de cada cuatro menores españoles ha visto porno sin haber cumplido aún los 13 años. Antes de los 16, consumen pornografía el 75,8% de los chicos y el 35,5% de las chicas, según datos de la Red Jóvenes e Inclusión Social y Universitat de las Illes Balears. De hecho, las visitas a sitios de este tipo se dispararon un 61,3% el pasado año con la irrupción de la Covid-19 y el confinamiento, señala PornHub.

En España se ve mucho porno en Internet y la pauta va en aumento. Quizás por eso no sea de extrañar que calen con fuerza los intentos de fraude a través de una práctica conocida como sextorsión. Consiste en acojonarte mediante amenazas a través de una comunicación -generalmente un email- en el que te dicen que han hackeado tu dispositivo, que han tenido acceso también a tu cámara y que te han grabado masturbándote y, como no pagues, mandarán ese vídeo a todos tus contactos.

Estos timos tienen varias versiones y no son nuevos. Ya alertamos de uno en febrero de 2019 en Bulocracia, cuando "Susie, Hacker anónimo" te avisaba de que te quedaban "las últimas 72 horas para realizar el pago antes de enviar el vídeo con tu masturbación a todos tus amigos". Pero ahora que el consumo de porno es aún mayor, la Oficina de Seguridad del Internauta (OSI) alerta de "una nueva campaña de correos electrónicos fraudulentos cuyo objetivo es extorsionar a las víctimas para que paguen una determinada cantidad en bitcoins o por el contrario se hará público un supuesto vídeo íntimo".

Es el mismo asunto pero con otro texto, también muy largo, aunque no varía mucho. En el email de hace más de dos años se expresaban de tú, y en el de ahora lo hacen de tú y de usted, según el párrafo, y pasamos de 72 horas de plazo a solo 50. "Un poco más de 2 días", matizan, se ve que para los que sean de letras:

"Buenos días! Ésta es la última advertencia. Su sistema ha sido hackeado. Todos los datos de su dispositivo fueron copiados en nuestros servidores. Además, hemos grabado un video de su cámara en el que está viendo una película porno. Mi virus infectó su dispositivo a través de un sitio web para adultos que visitó recientemente. Si no sabe cómo el funciona, compartiré los detalles. El virus troyano me da un acceso completo y el control sobre el dispositivo que está utilizando. Como resultado, puedo ver su pantalla completa y encender la cámara y el micrófono sin que usted lo sabrá. Capturé un video de su pantalla y de cámara del dispositivo y edité un video en el que en una parte de la pantalla se ve como usted se masturba, y la otra parte muestra un video pornográfico que abriste en ese momento. Puedo ver la lista completa de sus contactos del teléfono y de todas las redes sociales. Puedo enviar este video a toda la lista de contactos de su teléfono, del correo electrónico y de las redes sociales con un solo clic. Además, puedo enviar los datos de sus correos electrónicos y mensajeros a todo el mundo. En otras palabras, puedo destruir su reputación para siempre. Si desea evitar un tal desarrollo de eventos, haga lo siguiente: Transfiera 1100 USD (dólares estadounidenses) a mi billetera bitcoin. (Si no sabe cómo hacerlo, escriba en el cuadro de búsqueda de Google: "Comprar bitcoins"). Mi billetera bitcoin (BTC Wallet): bc1qftke9wd9en6ts3mm76h7z0ecafeg2n9z7z6ts6. Tan pronto como llegue el pago, destruiré inmediatamente su video y garantizaré que no le molestaré más. Tiene 50 horas (un poco más de 2 días) para completar este pago. Recibo una notificación automática sobre lectura de esta carta. El temporizador también se iniciará automáticamente después que usted ha leído esta carta electrónica. No intente quejarse donde sea, ya que mi billetera no puede ser rastreada. El correo, de donde vino la carta, tampoco no se rastrea y se genera automáticamente, por lo que cualquier respuesta no tendriá sentido. Si intentas compartir esta carta con alguien, el sistema enviará automáticamente una solicitud a los servidores y ellos comenzarán a enviar todos los datos en las redes sociales. El cambio de contraseñas en las redes sociales, en el correo electrónico o en su dispositivo no le ayudará, ya que todos los datos ya se han descargado en el clúster de mis servidores. Le deseo buena suerte y no hacer nada estúpido. Considere su reputación".

El asunto llega por email y puede recibirlo cualquiera, esta vez desde un correo de Turquía generado seguramente de manera aleatoria, ya que corresponde a alguien que presuntamente trabaja en una compañía de autobuses turca en manos alemanas: elif.durgut@kamilkoc.com.tr

Hay otra versión del bulo que comienza con la frase "Tengo malas noticias para usted" y finaliza con "Una cosa más... Procure que no le pillen en situaciones similares en el futuro". Las cantidades a pagar para que no hagan público tu supuesto vídeo varían, pero es algo anecdótico al tratarse solo de una falacia amenazante que no entraña ningún peligro si lo obvias.

No hace falta que pongas un trozo de cinta aislante para tapar la cámara de tu ordenador, porque nadie ha accedido a tu dispositivo ni ha grabado un vídeo íntimo tuyo. Lo mejor es emilinar el email y, sobre todo, no contestar nunca, porque entonces sabrán que tu cuesta está activa y es probable que te frían a emails fraudulentos.

La OSI recomienda que si has entrado en pánico, has contestado y has hecho un desembolso, recopiles todos los datos que tengas y hagas capturas de pantalla para después presentar una denuncia. Aunque recuperar lo pagado suele ser misión imposible, al menos podrás alertar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado de este u otros timos para que traten de actuar contra ellos.