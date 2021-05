El bulo de las cartas con balas que no ha publicado El País

La ultraderecha sigue celebrando en sus foros de Facebook la retirada de Pablo Iglesias de la política, pero no se olvida de las cartas con balas de Cetme que recibieron el propio Iglesias, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y la directora general de la Guardia Civil, María Gámez. Esta gente está absolutamente convencida, o eso dice, de que el envío de balas fue cosa de Podemos y para defenderlo, como argumentos no tienen, no dudan en inventar 'noticias' y atribuirselas, además, a medios como El País. A este diario, que otras veces es "rojo", "sectario" o "comunista", normalmente lo defenestran por esos lares, pero se ve que no es lo mismo cuando presuntamente afirma lo que ellos quieren leer.

En uno de esos foros de FB encontramos ahora una presunta captura de una supuesta noticia de ese periódico, fechada el 4 de mayo, cuyo título es "Las cartas con balas dirigidas a Iglesias y Grande-Marlaska, fueron enviadas por el jefe de Seguridad de Podemos". El subtítulo añade que "La investigación revela que las misivas fueron depositados por el jefe de seguridad de Pablo Iglesias".

El autor del bulo no aprobaría la asignatura de redacción periodística, porque la coma del título es evidente que sobra y en el subtítulo repite la idea del titular e incluso usando las mismas palabras. Además, "las misivas" serían 'depositadas', no "depositados".

En todo caso, para tratar de darle credibilidad al asunto lo que ha hecho su creador es suplantar a El País empleando como 'plantilla' una noticia que sí difundió ese medio el 25 de abril: "Las cartas con balas dirigidas a Iglesias y Grande-Marlaska llegaron a su destino por el error de un vigilante de Correos".

La noticia original lleva la rúbrica de Óscar López Fonseca y han conservado su nombre en la imagen manipulada. Por eso el periodista ha salido al paso en su Twitter, donde se dirige a uno de los que han compartido el bulo: "Muestras una imagen de una información falsa en la que aparece mi firma. Es una manipulación que puede tener consecuencias legales. Exijo una rectificación inmediata".

Pero rectificar un bulo no es algo que se prodigue, entre otras cosas porque, efectivamente, las consecuencias legales para su autor podrían ser inmediatas y, sobre todo, el que lanza noticias falsas logra su objetivo cuando se comparten en masa, y eso sigue pasando con esta falacia en los foros habituales.

No deja de resultar curioso que en esta patraña de Facebook figure como comentario esta idea: "Lo van a tachar de Bulo en 3, 2, 1. No les interesa que sepamos quién hizo esto". Y es que eso de añadirle a un bulo que "lo van a tachar de bulo" es un victimismo clásico en los foros donde lo que abunda sobremanera son los bulos.

Por otra parte, lo de siempre: Facebook posturea con que lucha contra las noticias falsas, pero en esos sitios lo complicado siempre es encontrar alguna información que sea cierta.

En otra publicación en la misma página de FB se va un poco más lejos y se asegura que "Marlaska ha estado ocultando que el que le envió las tres balas a Pablo Iglesias es un extrabajador de "Neurona" al que Pablo Iglesias y Monedero le deben 15.000 €. Y mientras tanto Pablo Iglesias diciendo que ha sido la ultraderecha. De traca".

Para esta otra idea no han suplantado a ningún medio, aunque tampoco aportan soporte alguno que lo corrobore, simplemente se lo han inventado. Como de costumbre, lo afirman porque sí, que es algo que en esos foros suele tener la misma efectividad que suplantar a alguien: cuela. Se lo creen todos en manada y aportan sus comentarios porque aborrecen a los que no comulgan con ellos. Suficiente.