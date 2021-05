La "mascarilla de Marruecos" que ofende a los fans de Vox

Ahora que los incondicionales de Vox se desatan contra el Partido Popular porque la formación que encabeza Pablo Casado se les queda muy light y su líder también, recorre las redes sociales un bulo tontísimo que pone una "mascarilla de Marruecos" en boca del diputado del PP Antonio González Terol.

Presuntamente la lució durante el pleno de la sesión de control al Gobierno del miércoles 19 de mayo con el objetivo de hacerle un guiño a Marruecos. Aunque tampoco queda claro a qué atendería ese guiño, lo cierto es que en las redes sociales se acusa al diputado popular de "antipatriótico", de "traidor", de "vendido a los moros" e incluso se comenta que porta esa mascarilla "para atacar al Gobierno del PSOE".

Quienes lo afirman se basan en que la mascarilla de las imágenes que se aportan, donde aparece en primer plano Casado, es roja y lleva una estrella, como la bandera marroquí, aunque hay que echarle mucha imaginación para darle credibilidad al asunto.

Para empezar, y al margen de qué sentido tendría que un diputado o miembro del PP llevara puesta una mascarilla "de Marruecos", la bandera del país norteafricano es roja con una estrella verde de cinco puntas con todos sus vértices conectados, mientras que en la que llevaba González Terol hace unos días la estela es amarilla y únicamente en el borde. No se parecen en nada.

El tapabocas de González Terol es de la Comunidad de Madrid, aunque muy distinto del que suele lucir Isabel Díaz Ayuso, casi siempre blanco con la bandera roja con las siete estrellas de la región madrileña, que representan a la Osa Menor. La mascarilla de la polémica es un diseño relativamente nuevo que ya llevamos viendo unas semanas, por ejemplo a parte de la delegación del Partido Popular que acudió el día 21 a Fitur, la Feria Internacional de Turismo que se celebra cada año en Madrid.

Los diseños de mascarillas "de Marruecos", además, al menos los que se pueden encontrar en Internet, poco tienen que ver con la de la Comunidad de Madrid que lleva Antonio González Terol en las imágenes que se difunden en Internet.

Y sobre todo: hay que ser muy simple para creerse que un político popular, el que sea, va a ataviarse con una mascarilla de Marruecos, y además llegar a la conclusión de que éste se la colocó con la intención de criticar al Gobierno de Pedro Sánchez, pero en los ambientes donde surgen estas cosas, todo es posible.

Lo más similar a la mascarilla de la Comunidad de Madrid que he encontrado no es una mascarilla, sino es este "pabellón de Marruecos pintada en la cara de un hombre joven", un set de pintura facial con la bandera de Marruecos disponible en Alamy. Son productos muy diferentes aunque, como vemos, la estrella es verde y no amarilla, como la que observamos en la mascarilla de la Comunidad de Madrid.