La 'exclusiva' de los "5 mOritos" agresores en la playa del Somorrostro "(Vizcaya)"

El sábado pasado se produjeron al menos tres agresiones homófobas en Barcelona, la más grave pasadas las diez de la noche en la playa del Somorrostro. Al grito de "maricones de mierda" y ante numerosos testigos, cinco hombres primero insultaron y escupieron a dos parejas gais, que estaban con otra heterosexual en la arena, y después se ensañaron a golpes y patadas con los cuatro homosexuales. Los que no eran "maricones" se libraron, mientras que el peor parado de los agredidos ha perdido casi todos los dientes y tuvo que ser operado de una fractura maxilar en el Hospital Vall d'Hebron.

Las víctimas de la paliza comentaron que había un grupo de unas diez personas cerca de ellos que solo intervino cuando se marcharon los cinco hombres para interesarse por su estado. Los Mossos d'Esquadra han abierto una investigación que apenas cuenta con el testimonio de los implicados y de algunos de los testigos. Saben que los agresores tenían "entre 28 y 35 años", que uno de ellos era corpulento y que no llevaban ningún tipo de vestimenta o indumentaria que les pueda situar en algún grupo ideológico o un colectivo en concreto. Además, uno de heridos asegura que podría reconocer a dos de los que les pegaron.

La Policía catalana busca a más testigos que pudieran haber grabado la agresión para tratar de identificar a los autores, que huyeron a la carrera por la playa; aunque cinco días después del suceso no ha trascendido ninguna posible descripción de ellos, tampoco en cuanto a etnia, raza o nacionalidad. No lo han comentado ni los testigos ni los Mossos y su comisario portavoz, Joan Carles Molinero, confirmaba que solo contaban con los detalles proporcionados por las víctimas y los testigos del ataque.

Sin embargo, en las redes sociales habituales no ha tardado en asomar una 'exclusiva' al respecto: alguien 'conoce' la procedencia de los autores desde poco después de ocurrir, aunque se ha hecho la picha un lío.

"A ver, rojos... 5 mOritos han apaleado brutalmente a dos chicos gays en una playa de Somorrostro (Vizcaya). - A quien vais a defender en este caso?? - Como haréis para echarle la culpa a VOX de este hecho?? -Seguimos trayendo más sin control alguno??...".

Efectivamente, en Vizcaya está el histórico territorio del Valle de Somorrostro, que no playa. También lleva ese nombre un cerro de Santander, pero este violento suceso tuvo lugar en la playa barcelonesa del Somorrostro, lejos del País Vasco y de Cantabria. Normalmente los gais no caen bien en los foros donde se comparten estos bulos -ni los vascos-, pero si reciben una paliza por parte de "5 mOritos", la cosa cambia.

Hay también un desconcertante comentario en esta captura de Twitter que se difunde en foros de Facebook: "No quiero joder la marrana. Pero había que estudiar de que lado están los pobrecitos apaleados". Así de sucio está el patio en algunos sitios.

Que fueron cinco está confirmado. Que no hay ninguna prueba de que se trate de "mOritos" o de integrantes de cualquier otro colectivo geográfico, también. En esta ocasión, además, hay unanimidad en los medios y ninguno alude a la nacionalidad de los agresores, porque no la conocen y porque no se la han inventado. Ni siquiera las webs que siempre inventan.

No hay detenciones hasta el momento y no ha trascendido dato alguno de los agresores, y menos lo había hecho a media tarde del pasado domingo, 31 de mayo, cuando se difundió este mensaje un día después del incidente. Así que este invento, que lo es, de momento es una 'exclusiva' sin pruebas, pero si suena la flauta y 'acierta' en que fueron "5 mOritos", será una profecía.