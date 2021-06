Fotos que no son de Torra y Junqueras en los 80

"Venga otro poquito de humor, dicen que son ellos, los de la raza superior y más cercanos genéticamente a los franceses. Quim Torra en 1982 y Junqueras en 1983. Se ve claramente la raza superior".

Ser poco agraciados físicamente es algo que en algunos foros también se les echa en cara a Quim Torra y Oriol Junqueras. Su aspecto físico en general. Para ello se utilizan dos imágenes clásicas de Internet. Recorren las redes sociales ahora, especialmente Facebook, para alborozo de los detractores de ambos políticos. Ahí están de nuevo, porque esas fotos vuelven a difundirse cada vez que Torra y Junqueras están de actualidad. Así viene ocurriendo desde hace años.

Otro bulo asegura que, "según su partida de nacimiento", Quim Torra (58) "nació en Barbate (Cádiz)", en el seno de "una familia de tradición atunero", aunque en realidad le alumbraron en Blanes, Girona, el 28 de diciembre de 1962, el día de los Santos Inocentes. Es más joven Oriol Junqueras (52), que vino al mundo en Barcelona el 11 de abril de 1969.

Torra y Junqueras no tienen fama de guapos. En 1982 y 1983, como se cita, sumaban 2o y 14 años de edad, respectivamente, pero esas fotos no son de ellos. Son rostros habituales en Internet desde hace no menos de tres lustros, desde mucho antes de atribuirselas a Torra y Junqueras. Hasta entonces servían para memes de otros asuntos.

De Quim Torra también se ha afirmando en las redes sociales que su padre fue "falangista", y para tratar de probarlo se adjunta una foto del presunto día de su boda, en la que supuestamente Joaquim Maria Torra i Fàbregas aparece ataviado con un uniforme de la Falange.

Pero el de la foto de la izquierda no es "el papá falangista" de Quim Torra ni ella es su madre. Sus verdaderos padres son los de la imagen de la derecha. El uniformado y señora no tienen nada que ver con el expresidente de la Generalitat y el uniforme no es de la Falange exactamente, pero 'casi'.

El escudo delata que es del SEU, Sindicato Español Universitario, que nació durante la Segunda República, en 1933, impulsado por José Antonio Primo de Rivera. Su objetivo era "aplastar" a la Federación Universitaria Escolar (FUE) y en el emblema, tras el cisne, están el yugo y las flechas, pero en la foto no se aprecian. Después, con Franco, para poder estudiar en la universidad había que afiliarse obligatoriamente al SEU, hasta que se disolvió en 1965.

El padre de Quim Torra no era falangista, pero ¿y si lo fuera? Volvemos a lo de siempre sobre los padres y abuelos. Como si los hijos y los nietos fueran 'culpables' de la vida de sus ancentros y tuvieran que llevar su losa de por vida. Si tu abuelo era falangista, como si era artista de circo: cosa suya, no tuya. La familia, como el nombre, no se elige. Pero si uno quiere se corrige.