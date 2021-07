El dato sobre filicidios que no es del INE

En algunas redes sociales defienden que las madres matan más a sus hijos que los padres y además por un amplio porcentaje: "El 70% de los filicidios los cometen las mujeres". La cifra aumenta para algunos hasta el "75%" y tan pronto apuestan por ella sin respaldo alguno como que tiran "del INE": "La inmensa mayoría de los filicidios, hasta el 70%, son cometidos por sus madres. Datos del INE".

Se utiliza también la información de algún medio para intentar probar que las madres asesinan más, como ocurre con esta noticia publicada el 18 de junio de 2018 en ABC: "Los filicidios están cometidos casi en el 70 por ciento por mujeres". Esto lo afirmaba hace tres años en ese diario "la abogada y criminóloga Beatriz de Vicente": "En el filicidio, matar al hijo, rondamos el 70% de mujeres autoras y en el neonaticidio (cometidos en las primeras 24 horas de vida) puede llegar al 95%, esto en líneas generales y a nivel mundial".

Pero las conclusiones "en líneas generales" de esta mujer se basaban "en el cotejo de varios estudios internacionales, aunque traslada los datos a nuestro país". Es decir, no podían probar ni cuantificar nada entonces y tampoco ahora.

Buena parte de la culpa de la propagación de este bulo la tiene un personaje muy a la derecha y acostumbrado a propagar bulos, Alvise Pérez. Decía rotundamente en su Twitter el 10 de junio que "el 70% de filicidios lo cometen mujeres", al tiempo que se enzarzaba con Pablo Echenique, al que acababa llamando "Miserable basura".

Ahí no citaba al INE, lo ha hecho después para algarabía de sus incondicionales, alguno miembro de Vox, que han hecho suyo el dato y lo han propagado. Pero no existe ese dato. Es imposible que el INE sepa el porcentaje de filicidios cometidos por madres o padres porque no lo recogen sus estadísticas. El Instituto Nacional de Estadística no dispone de información sobre la relación del agresor con la víctima o el sexo del agresor.

No hay un informe oficial que lo refleje. La única opción pasa por cotejar diferentes datos de otras tantas fuentes. La Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género sí cuenta con estadísticas que le permiten conocer cuál de los progenítores causó la muerte a su hijo, pero no hace pública la relativa a las mujeres. Se pueden saber los casos en los que el padre mató al menor, pero no los que la asesina fue la madre.

En filicidios, como en otros tipos de violencia, a nivel mundial bate récords Estados Unidos y de allí exísten datos que discriminan por género, entre ellos un estudio de más de treinta años de la revista Forensic Science International, que registró entre 1976 y 2007 un total de 15.961 muertes causadas a sus hijos por madres o padres, más de 500 al año.

Del total de víctimas, el 72% eran niños de menos de 6 años y un tercio bebés de hasta doce meses. En cuanto a los filicidas que provocaron su muerte, el 41,7%% eran mujeres y el 58,3% eran hombres.