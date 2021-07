La página palmera de Vox que cuela bulos disfrazada de medio

Si no hay un medio de comunicación que diga lo que quieres oír, pues te haces uno y a correr. Si contiene bulos no pasa nada, son daños colaterales que aporta el hecho de actuar como palmero de una formación política donde tampoco desentonan. Algo así debió de anidar en la cabeza del impulsor o impulsores de El Puntual 24H, una web cutre hecha en Word Press que parece un club de fans de Vox. En ella abunda la desinformación y los bulos y es complicado encontrar alguna 'noticia' en la que el partido de ultraderecha no sea protagonista para bien. Tiene amplia presencia en foros de más allá de la derecha, porque qué mejor manera de aleccionar a una parroquia entregada al partido de Santiago Abascal que darle lo que demanda, aunque sea mentira.

"Creado por y para las personas amantes de la actualidad mundial", el nivel periodístico de este sitio de Internet disfrazado de medio es nulo. Cuenta 'sus verdades' sin respaldo alguno y, ojo, "la actualidad mundial" a la que aluden en su 'ideario' la tienen un poco aparcada, ya que las noticias de su portada tienen meses o años y ahí siguen, de "actualidad mundial".

La página añade también una frase inexplicable: "Hacemos el minuto a minuto de las elecciones más importantes". Pero no habla de más mundo que el de Vox y cada mucho tiempo. Algunas de sus noticias solo las difunde en redes sociales, siempre acompañadas de un "URGENTE".

A fecha 5 de julio, El Puntual 24H tiene como información principal que "Vox aumenta su PRESENCIA en los barrios más "Obreros" de Madrid, un notición fechado el 5 de mayo. Lleva dos meses de plena "actualidad mundial" y es la noticia más reciente en su home. Después encontramos una encuesta del 10 de abril y estas otra informaciones de interés: "Vox obtiene un GRAN resultado en los pueblos de costa y barrios obreros de Barcelona", del 15 de febrero; "Santiago Abascal Líder INDISCUTIBLE en Twitter, del 31 de diciembre de 2020; y una más en la misma línea: "Santiago Abascal el REY de Instagram", del 7 de diciembre.

"Ya con los resultados provisionales de voto en los distintos municipios y barrios de Cataluña, podemos sacar una conclusión VOX es más fuerte en los lugares de costa que en el interior de Cataluña donde predominan las fuerzas independentistas".

Esta noticia resulta llamativa porque habla de "resultados provisionales" en las elecciones catalanas de este año, tras las cuales Vox se convirtió en la cuarta fuerza política de Catalunya. Luego ya no la han actualizado. ¿Para qué?

Aparte de lo monográfico de la información que da esta página, donde todo es "actualidad mundial" en estado puro, podemos observar la fijación que tiene esta gente con incluir mayúsculas. Las ponen a raudales en los títulos. Es otra de las razones por las que la página canta de lejos, al menos para los que no están abducidos que, por otra parte, son muchos.

De hecho, el Twitter de El Puntual 24H, creado en 2015, tiene 19.300 seguidores. En él, ubican el sitio en "Bilbao, España" e incluyen una ikurriña y una bandera rojigualda. Mucho más de lo que aportan en su cutrepágina de Word Press, que no tiene identificación alguna, ni responsables ni reseñas de contacto.

La web anda ocupada en lo que hace Vox, pero le da tiempo a veces a arremeter contra sus adversarios políticos o los gais. Entre sus bulos más populares está un tuit después borrado que citaba, con carácter "URGENTE", que "Más Madrid pretende cerrar el Hospital de Pandemias Isabel Zendal si gana las elecciones". Lo desmintió la propia candidata a la Asamblea de Madrid, Mónica García, pero tampoco existían referencias a la presunta intención de cerrarlo por parte de la formación, cuya idea era convertirlo tras la pandemia en un "hospital de larga estancia y rehabilitación".

Más Madrid es el puchinbol más habitual de El Puntual 24H. Igualmente puso en boca de este partido en mayo que cerraría "todos los comercios no esenciales de Madrid" para paliar la propagación de la Covid, e incluyó en abril a la formación en uno sus bulos más tontos, esta vez secundada por Podemos y PSOE: "Más Madrid, Podemos y PSOE en contra del centro de Vacunación de WiZink Center por ser muy "Céntrico"".

Ninguno de los tres partidos mencionó tal cosa y no lo recoge ningún medio. La vacunación comenzó en el WiZink el 5 de abril y doy fe de que está hasta arriba pero recibir las dos dosis de Pfizer no lleva más de diez minutos cada vez, al menos en mi caso. En cuanto a lo "céntrico" del Palacio de Deportes de la Comunidad de Madrid, WiZink Center por razones de patrocinio, vaya problemón. Si el problema es que donde te vacunan está "Céntrico", qué diría esta gente si el centro de vacunación estuviera en mitad de la nada.

El penúltimo bulo de este sitio, el de más rabiosa "actualidad mundial" e igualmente "URGENTE" es de anoche mismo y aprovecha las manifestaciones de protesta por el asesinato en A Coruña del joven de 24 años Samuel Luiz Muñiz , que en el caso de Madrid tuvieron lugar en la Puerta del Sol con numerosa presencia de personas LGTBI.

Con la imagen de una calle llena de gente, aseguran que "Colectivos LGTBI piden la DISOLUCIÓN Inmediata de la Policía Nacional y de la Guardia Civil delante del Ministerio del Interior", y esto en algunos foros de Internet cae como una bomba. Es un tuit y ya está. Porque ellos lo dicen y no dicen más.

Este bulo choca con el compromiso actual de la Benemérita por 'normalizar' la presencia de personas gais en esa y en cualquier otra agrupación. Colectivos LGTBI no han pedido la disolución de la Policía Nacional y la Guardia Civil ante el Ministerio del Interior pero, a diferencia de lo que ocurre con el Cuerpo, al público acérrimo de la Guardia Civil no le agradan los homosexuales. Lo prueba el primer comentario que aparece en el tuit en el que la Guardia Civil anunciaba el 27de junio su "nueva foto del perfil", con los colores arco iris, coincidiendo con las conmemoraciones por el Orgullo.

"Dejo de seguir esta cuenta. Y mañana editaré mi perfil de Twitter. Lo siento en el alma. Y no tengo nada en contra de los homosexuales pero me parece una sandéz que Uds pongan una bandera que solo representa a los homosexuales más sectarios incluido vuestro jefe Marlaska".

'Más Madrid, Podemos, PSOE y los gais son malos. Vox es bueno'. Esta es la idea. El Puntual 24H no es un medio de comunicación, sino un blog al que han intentado darle aspecto de medio. Para ello cuenta con un Twitter combativo cuyo objetivo es ensalzar a Vox de cualquier manera, desinformando y propagando falacias. En los foros afines de Facebook lo logra ampliamente. La página presume de "actualidad mundial" pero es cero veraz y tiene la misma actualidad que tocar la bandurria, aunque lo que más suele tocar son los bulos.