"Una pregunta: ¿LOS MINISTROS SALIENTES SE VAN CON PAGA VITALICIA?". ¿Qué pasa si se lanza esta cuestión en determinado foro de Facebook con miles de seguidores? Que la gente contesta. Aunque no tenga ni idea. Es más, a juzgar por las respuestas, comentan mucho más los que no saben del asunto.

Ha ocurrido en ese FB llamado FJL en Defensa de España (FJL por Federico Jiménez Losantos). Allí lo colgaron este lunes, 12 de julio, y solo uno de los 17 que habían comentado un día después, a 13 de julio completo, acierta con la respuesta, y luego también opina: "No tienen pagas vitalicias, pero para el caso lo mismo". Y hay otro que ha oído algo: "De dos años".

Los demás comentarios son: "TU QUE CRES", "pues seguro se irán con una buena millonadas", "Yo no les daba ni un duro ,que se busquen la vida como nosotros hacemos", "SI", "Eso podían hacer también ,se llevarán buen finiquito", "Lo dudas", "Hombre!!!", "Toma y con puestos de esos que llaman de puertas giratorias Osea con paga y sueldo millonario Que pagamos todos" -un emoji que vomita-, "Y lo dudas son socialistas todo para ellos!", "ombre claaaaro soltaran elnbocao", "Antes de que sé valla mete 60 cuanto nos cuesta aparte la seguridad y si le mandan una cartita bala siete años más esto es wliwuod", "Lamentablemente siiiii!!!!", "Seguro" y "Se van con un pastón, casi 8.000 euros mensuales más sus asesores".

'Ortografías' aparte, el último comentario aporta incluso lo que supuestamente reciben los exministros "más sus asesores". Tampoco está mal el que anima a no dudarlo porque "son socialistas" y "todo para ellos", como si todos los exministros fueran del PSOE y no hubiera del PP.

Un ministro cobra 76.088 euros anuales. Sería excepcional que un exministro pasara dificultades económicas, eso es cierto, como lo es que muchos de ellos y otros altos cargos políticos acaban en grandes empresas donde reciben sueldos millonarios por su 'asesoramiento'. Las compañías se escudan en que sus contactos y experiencia les son muy útiles.

Pero "los ministros salientes" no "se van con paga vitalicia" oficial, y tampoco los vicepresidentes del Gobierno. Sí que pueden acceder a una cantidad mensual del 80% de su salario (60.870 euros) durante el mismo periodo de tiempo que ejercieron el cargo, con un límite de dos años. Si no llegan a dos años en el puesto, tienen derecho a una paga proporcional durante al mismo tiempo que estuvieron en él.

Los que sí tienen estipulado un sueldo vitalicio de más de 70.000 euros porque así lo estableció Felipe González en 1992, son los expresidentes del Gobierno, aunque no todos lo cobran y en la práctica ganan mucho más. El multifacético González, también asesor con una nómina de 126.000 euros anuales, ronda los dos millones al año; mientras que el multiconferenciante José María Aznar, que también asesora y da charlas por las que ingresa hasta 90.000 euros, se lleva un millón y medio.

No tienen sueldo vitalicio ni José Luis Rodríguez Zapatero, que lo rechazó para formar parte del Consejo de Estado, donde cobra más de 100.000 euros/año; ni Mariano Rajoy, al que le sale más rentable su empleo como registrador de la propiedad, con el que duplica la pensión presidencial. Los expresidentes, no los exministros, también tienen derecho a disponer de un asistente y un secretario, escolta, seguridad y coche oficial con chófer.

Los exministros no reciben una paga vitalicia, aunque plantearlo en según qué sitios de Facebook evidencia que imaginar y opinar es gratuito para todos y no saber de un tema no es un inconveniente para hacerlo.