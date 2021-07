El escandaloso timo del patinete con el que Facebook hace caja

Lo de Facebook con los contenidos falsos que cobra es ya escandaloso. No resulta coherente que la red social azul de Mark Zuckerberg pregone que pone empeño en combatir los bulos, mientras gana dinero contante y sonante publicitando patrañas y timos. Algunos son tan fraudulentos como peligrosos y pueden causarle estragos a la cuenta bancaria de cualquiera que se los encuentre.

Este del patinete es uno de esos timos. Como hemos comentado otras veces, Facebook ingresa por anunciar productos y servicios, pero no comprueba si lo que dicen de ellos es cierto o no, se limita a enmascarar eso que le pagan como un "contenido sugerido" o bien directamente como "publicidad". Y bajo esta última opción, FB nos regala ahora la idea de que "El patinete eléctrico es casi gratuito, sólo para los residentes en España", que va acompañada de una foto en la que se ve la caja de un patinete y un gran letrero donde figura un precio de 2 euros.

Aquí comienza una aventura en la que no se puede engañar más porque necesitarían más espacio. El timo incluye suplantar a Amazon y, ojo, también ponen el verdadero objetivo del anuncio, que es un fraude de libro, aunque lo han colocado casi escondido y en una letra ultra minúscula que surge -si lo ves- cuando ya has avanzado casi del todo en el proceso. Es un detalle que lo pongan, pero es imposible leerlo. Una opción es copiar/pegar el texto y ampliarlo, y pocos lo harán.

Si pinchas el anuncio en Facebook, te llevan a una página que luce con orgullo el logo de Amazon, cuando su URL delata que no es de Amazon. Allí se ve la foto de un patinete junto con un texto que dice:

"Felicidamos!! Amazon ha vendido un número récord de productos Ninebot en un mes en Europa, así que 100 unidades Ninebot ES2 se distribuyen al precio de las acciones - ¡2 euros!".

"Felicidamos" debe de ser como 'felicidades' y 'damos' a la vez, aunque luego no están las características faltas de ortografía y esa ausencia de tildes habitual en bulos de este palo. Hasta ahí han trabajado más que otros.

En el texto que hay bajo "Felicidamos!" te emplazan a que "Si quieres tu scooter Ninebot, tendrás que hacer una encuesta para confirmar que eres una persona real". Y tienes que hacerlo rápido. ¿Por qué?, ¿se acaban? No, es porque así no te lo piensas: "Date prisa, ¡el número de premios es limitado!".

¿Mi "scooter"?, ¿una "encuesta"? ¿Pero esto no era para recibir un patinete eléctrico casi regalado? No importa. El timo lo dejan para más tarde, no viene esta vez a través de una encuesta, que es anecdótica y se compone de tres preguntas:

"Pregunta 1 de 3 ¿Eres de España?".

"Pregunta 2 de 3 ¿Cuánto tiempo pasas en la carretera todos los días?".

"Pregunta 3 de 3 ¿Confías en los productos de las tiendas Amazon?".

La primera pregunta de esta encuesta que se marcan como parte del desarrollo del timo, "¿Eres de España?", no se sabe si descarta de participar en la oferta fraudulenta a los extranjeros residentes en nuestro país. Menos mal que luego matizan que es "sólo para los residentes en España". Lo curioso es que este bulo cuenta con el falso aliento de docenas de personajes que comentan lo rápido que les ha llegado el patinete y cuánto mola, y entre ellos no hay ni un solo nombre o apellidos españoles, lo cual es también bastante esclarecedor.

"España", "carretera" y "productos" de "Amazon". Te podrían preguntar cualquier otra cosa, como si tienes botijo en casa, por ejemplo, porque la encuesta no sirve para nada más que para acceder a otro nivel en el timo. Una vez que respondas con alguna de las tres opciones que te dan por pregunta, surgirá un cartelito con otro ¡Felicidamos!, esta vez con las dos exclamaciones en su sitio en lugar las dos al final.

"¡Hoy, 20 Luglio ,tienes la oportunidad de obtener el Ninebot ES2! Simplemente elija la caja de regalo corecto. ¡Tienes 3 pruebas, ¡buena suerte!".

Aquí los textos ya se les han ido de las manos y les delatan. Con el primero se esmeraron, pero el mes de "Luglio" no es "corecto", las comas se desplazan, las exclamaciones surgen y un clásico: se pasa de hablar de tú a hacerlo de usted. Pero sigamos.

Después aparecen los iconos de doce regalitos con el logo de Amazon y puedes pinchar hasta tres para obtener el patinete, aunque si no te sale de primeras, no pasa nada porque te dan tres oportunidades. Mentira: puedes entrar y clicar las veces que te dé la gana hasta que 'te toque' el premio.

Y una vez que 'te ha tocado', se abre ante tus ojos un inusitado mundo de falacias que no querrán terminar hasta que hayas dado todos los pasos en su objetivo de conseguir tus datos personales, incluyendo, por supuesto, el número de tu cuenta bancaria:

" ¡Felicidamos! ¡Ganaste! Ganaste el scooter eléctrico Ninebot ES2

¡Ganaste! Ganaste el scooter eléctrico Ninebot ES2 1. Haga clic en "OK" a continuación para ir a la página de pago del costo de envío.

2. Hemos reservado el premio para usted. Tienes 2 minutos para confirmar tus datos y recoger su patinete eléctrico

y recoger su patinete eléctrico 3. El paquete se entregará en 5 a 7 días".

El caso es que te vuelven a 'felicidar' para confirmarte que "ganaste el scooter eléctrico Ninebot ES2", esta vez 'a mitad de precio': "1 euro". Te mandan a una presunta "página de pago del costo del envío" y te meten más prisa -"tienes 2 minutos"- para que te pongas más nervioso y no te fijes mucho en cómo te timan.

Todas las URL que van surgiendo en el proceso reflejan que estás muy lejos de Amazon aunque usen vilmente su logo, la compañía que se supone que te va a dar el patinete al módico precio de uno o dos euros. Lo mejor es obviar esta publicidad de Facebook, pero si te aventuras, la página a la que te han conducido ahora ha de ser la última a la que accedas. Porque aquí ya te piden tus datos personales y los siguiente son los bancarios. Y, ojo, a esa 'aclaración' en letra ultra minúscula y escondida que destapa lo que te espera. Se 've' en la parte de arriba de esta captura de abajo. Parece simplemente una franja de un tono más oscuro pero esconde las verdaderas intenciones del bulo.

"Todos los nuevos clientes participan en el sorteo del premio del producto de la campaña que se muestra. Si eres el ganador afortunado, nos pondremos en contacto directamente por correo electrónico. Esta oferta especial incluye un periodo de prueba de 3 días de un servicio de suscripción como afiliado, tras el cual se te cargará automáticamente en tu tarjeta de crédito la comisión de suscripción (33 EUR cada 14 días). Si por cualquier motivo el servicio no te satisface, puedes cancelar tu cuenta en un plazo de 3 días. El servicio se renovará cada 14 días hasta que se cancele. Esta campaña caducará el 31 de diciembre de 2021. Si deseas participar sin registrarte para una prueba de 3 días para eprizedrop4u, envía un correo electrónico a prizedraw@aboutgadfly.com.".

Como vemos, Amazon ha desaparecido y nada es lo que parecía: de un patinete casi regalo hemos pasado a una encuesta y de una encuesta a un sorteo que además conlleva una suscripción y un coste de 33 euros cada 14 días. Un nuevo timo sacacuartos en toda regla que se difunde al amparo de Facebook, una vez más.