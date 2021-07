Facebook avala también el timo de la tele Samsung por dos euros

Hablábamos en la entrada anterior de Bulocracia del escandaloso timo del patinete con el que Facebook hace caja y recordábamos que si existe ese y otros bulos igual de fraudulentos es porque la red social de Mark Zuckerberg ingresa por anunciar productos y servicios, pero no comprueba si lo que dicen de ellos es cierto o no, se limita a cobrar por enmascarar lo que le pagan como un "contenido sugerido" o bien directamente como "publicidad". Así, bajo esta última opción, llegaba hace nada a FB ese bulo fraudulento, ese timo que suplanta a Amazon y que promete casi regalarte un patinete eléctrico porque se supone que a la compañía estadounidense le ha ido muy bien y para celebrarlo se le ha ocurrido ofrecer patinetes a dos euros a cualquiera que circule por Facebook.

"Felicidamos!! Amazon ha vendido un número récord de productos Ninebot en un mes en Europa, así que 100 unidades Ninebot ES2 se distribuyen al precio de las acciones - ¡2 euros!".

El timo es escandaloso porque busca tu dinero y Facebook lo avala, una vez más. Pasa de ofrecer un patinete eléctrico casi gratis a una encuesta y de una encuesta a un sorteo que no te tocará pero, si picas, conlleva una suscripción y un coste de "33 euros cada 14 día". Además, puede durar, si no logras pararlo antes, hasta el final de diciembre de este 2021, cuando acaba la "promoción de Amazon" que se han inventado para que Facebook la promocione previo pago. Serían cerca de 350 euros a desembolsar hasta que acabe el año partiendo desde agosto. Eso si no quieren disponer de más a demanda, porque tus datos del banco ya los tienen y de primeras ya te han engañado.

Este del patinete es un timo en toda regla que se sirve de Amazon para tratar de darle credibilidad y que Facebook, como de costumbre, no tiene ningún problema en publicitar porque cuando obtiene dinero contante y sonante, no pregunta.

Bien, pues este otro nuevo timo es igual de escandaloso porque en la práctica varía poco. Cambia en que en lugar de tentarte con un patinete lo hacen con un televisor Samsung de los caros:

"FELICIDAMOS!! Enhorabuena. Has sido seleccionado para participar en la campaña de Amazon. ¡Tienes la oportunidad de conseguir un televisor Samsung Qled 4k por 2 euros!".

Yo 'felicido', tú 'felicidas', él/ella 'felicida', nosotros 'felicidamos', vosotros 'felicidáis' y ellos 'felicidan'. El modelo de tele que citan, dependiendo de las pulgadas, tiene un precio entre 700 y 1.500 euros en las tiendas de verdad. Por lo demás, el fraude conlleva los mismos pasos que el del patinete, con su "Felicidamos!!", su encuesta "para confirmar que eres una persona real", su suplantación a Amazon, sus prisas y su intención de hacerse con tus datos bancarios para despellejarte por 'suscripción'.

La encuesta en este otro timo es distinta, igual que varía el producto del que se sirven para ampliar mercado. Porque el patinete eléctrico está de moda, sí, pero ese artículo no podría usarlo todo el mundo, mientras que hay al menos una tele en el 97,3% de los hogares españoles. Ahí ganan muchísimo público al que engañar.

Que todo es un fraude salta a la vista con mirar las URL que van surgiendo, que están muy lejos de poder responder por Amazon. Pero, además, si quieres comentar algo en la web fraudulenta a la que te dirigen, no podrás; no te dan la opción. Sin embargo, hay una docena de personajes que sí 'han conseguido' comentar y coinciden en que todos se expresan en un castellano raro y ninguno tiene un nombre o apellidos españoles.

Todos los nombres de los que sí 'han podido' comentar son extranjeros. La mayoría lo ha hecho para decir que ya han recibido la tele, pero lo más esclarecedor es que ¡son los mismos nombres que en el timo del patinete y dicen lo mismo! Solo han cambiado las fotos del producto.

Por ejemplo: "Adeline Barbeau" comentaba en el timo del patinete: "No puedo creer", y en éste también. Y debajo, "Norbert Corbell" decía: "No en vano, aquí está mi precio" -que no 'premio', que sería lo correcto- junto con una imagen del patinete, y ahora dice lo mismo pero difiere la foto.

"Adeline Barbeau" y "Norbert Corbell" se repiten que da gusto al margen del producto, pero hay más: el timo del patinete y el de la tele también comparten los mismos comentarios de las mismas personas y tienen igual número de reacciones.

"En vano", estos estafadores que buscan datos bancarios para suscribirte a un lucrativo servicio de vete tú a saber qué -con el amparo de Facebook-, no tienen complejo alguno a la hora de usar vilmente a Amazon, aunque la culpa la tiene Facebook. Igualmente se ve lo fraululento en otros comentarios en los que responde "Amazon support", que también confunde "precio" por 'premio', qué casualidad:

"Estimado Simone Spada, le garantizamos que obtendrá su precio, la reputación de nuestra tienda está probada e innegable".

A Amazon no le haría falta comentar semejantes chorradas para probar que es Amazon, y menos de una manera tan tosca. Es evidente que Facebook tiene dignidad cero y pregona lo contrario. Es todo postureo remunerado.

Resulta inaudito que cualquiera que pueda pagarlo se invente un timo suplantando a toda una multinacional y Facebook, que presume de combatir los bulos, difunda el bulo fraudulento sin más. Cualquier producto atractivo es susceptible de ser captado como percha de un timo de estos y, pagando, Facebook lo lucirá con gusto.

Así que después del bulo fraudulento del patinete eléctrico y este de la tele Samsung, ojo con cualquier otro producto que FB publicite, sobre todo si lo anuncia por dos euros.