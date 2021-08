La culpa es de Facebook

Hemos hablado muchas veces de esos foros de Facebook que dicen que nacieron para defender a España hasta el infinito, aunque en realidad es a Vox a quien defienden, como base: en la práctica muestran tanto su plumero que alternan proclamas de lo maravilloso que es para ellos el partido que lidera Santiago Abascal con lo fantástica que era a su juicio la España de Francisco Franco.

El Partido Popular y Pablo Casado se les quedan ya muy light y también lo proclaman. Porque están crecidos y ven al PP por el retrovisor haciéndose cada vez más pequeño y más "derechita cobarde" que nunca.

No hacen distinciones entre una democracia y una dictadura salvo que sea la cubana. Por eso se obcecan en que "los rojos" la admitan como tal. La andadura de Franco era muy suya y les gustaba, mientras que Cuba y los cubanos les importan un pito. Pero utilizan los altercados en la isla para probar que no hay nada peor que una dictadura comunista, y no la de Franco, que era otra cosa y les daba felicidad, calidad de vida y situaba a España como "la 9ª potencia mundial".

Eso piensan, eso dicen, y cuando no les dejan difundir sus cosas a gusto porque las aderezan en exceso, el victimismo es el complemento perfecto para ellos. Es otra de las premisas básicas en esos sitios donde primero despotrican contra la izquierda o contra quienes simplemente no expresan lo que a ellos les gustaría, y después, cuando FB les bloquea, acusan a la red social de "roja", "comunista", de no permirir la "libertad de expresión" o incluso de estar "vendida a Pedro Sánchez".

Sí, sin duda Mark Zuckerberg debe de andar preocupadísimo por su 'amistad' con el presidente del Gobierno de España y le encarga a sus empleados en nuestro país que sean buenos con él por ser socialista/comunista y malos con sus rivales políticos.

Suena a coña, pero así es. En esos foros es muy difícil encontrar algo que sea cierto, incluso coherente, y el ejemplo perfecto lo vemos, una vez más, en ese espacio de Facebook que la ultraderecha menos ilustrada llena de bulos bajo el nombre de FJL en defensa de España.

Es uno de los mejores clientes de Bulocracia porque allí se miente a raudales y vale todo en su empeño por encumbrar a Vox o a Franco y defenestrar a los demás. De hecho, que Pablo Iglesias se haya retirado de la política ha causado frustración. Ha sido como quitarles su juguete, porque era su principal fuente de inspiración.

Lo sorprendente es que si uno entra en esa cuenta de Facebook que homenajéa a Federico Jiménez Losantos, se encuentra con todo tipo de burradas que FB no ha eliminado -algunas de muy mal gusto- dedicadas a la "chusma" que no comulga con ellos.

Por ejemplo, nadie ha censurado que se incite al odio, que se abuse a demanda de la palabra "maricón", que se le llame "zorra" a una "fiscal jefe que se querelló contra Monasterio", que se ensalce a demanda a Franco, que se haga apología del negacionismo y de la inutilidad de las vacunas contra la Covid-19 y se las justifique mencionando que "son otra cosa" o que incluyen un chip para espiarnos.

Tampoco desentona en FJL que muestren algo tan poco denunciable como "cómo hacer una poderosa pistola de ballesta", un objeto sin duda 'muy útil' para ir a trabajar, a buscar a los niños al cole o a las rebajas.

Son variopintas las publicaciones que no les censuran, así que las que les censuran...

En lo que no se ha fijado la mayoría de los que visitan ese foro de Facebook con 24.800 seguidores es en que allí solo publican de continuo no más de una docena de personas, que adoctrinan a diario.

Ese reducido grupo desinforma y los asiduos a la página hacen de palmeros con sus comentarios. Como comparten ideas con los que lo dicen, les creen siempre y redifunden cualquier cosa. Ya si luego se lo borran, la culpa es de Facebook, que te censura porque los que lo gestionan son comunistas.