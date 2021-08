El bulo machista de la mujer de Carlos Bacca

El futbolista colombiano Carlos Bacca cumplirá 35 años el próximo 8 de septiembre y lo hará en las filas del Granada, donde acaba de recalar tras ganar la Europa League con el Villarreal. Antes jugó en el Milan, Sevilla, Brujas, Barranquilla, Minerven y Atlético Júnior.

Carlos Arturo Bacca Ahumada nació en Puerto Colombia, Barranquilla, y es conocido por sus orígenes humildes que le llevaron a vender pescado de niño para ayudar a su familia. También lo es porque es extremadamente religioso y miembro de la comunidad cristiana evangélica, y porque a algunos les llama la atención que, siendo un futbolista que ha ganado millones de euros, tenga como pareja a su novia de toda la vida y no a una "súper modelo colombiana".

El asunto llevaba tiempo en Facebook y tal cual lo vemos ahora en Linkedin, esa red en principio para el mundo laboral donde cada uno trata de buscarse la vida como se le ocurre. No pinta nada en ningún lugar porque no es cierto, pero menos en Linkedin, donde muchos gustan de compartir lo que sea como simil de superación, esfuerzo y esas cosas tan loables que luego nos hacen mejores personas en el trabajo:

"UN PERIODISTA LE PREGUNTÓ A UN FUTBOLISTA: CARLOS BACCA ¿por qué tu esposa, no es una súper modelo, así como la de muchos futbolistas? Y EL JUGADOR DE FÚTBOL CARLOS BACCA LE RESPONDIÓ:

"Porque mi Esposa Fue la única mujer que me quiso cuando yo vendía pescado, fue la única que cuando yo no era nadie en el fútbol me brindó lo más lindo que me puede brindar una mujer: Su compañía, su Confianza y Amor desinteresado; además, es la mejor madre con nuestros hijos". ¿Cómo no ofrecerle ahora una gran calidad de vida, a la mujer que compartió conmigo necesidades y aún así era feliz? Su familia me apoyaba con los pasajes del bus para ir a entrenar. SI ESTUVO EN LAS MALAS ... MERECE ESTAR EN LAS BUENAS".

Este texto lleva en la redes sociales al menos desde 2018 y ahora resurge tal cual, y además en Linkedin. Lo recogieron hace tres años varias webs, como la colombiana Dígame y la hondureña Diez, y afirmaban lo mismo: que "un periodista le preguntó" al jugador.

Un periodista sin nombre que lanzó una pregunta machista, lamentable y que se responde sola: "¿Por qué tu esposa, no es una súper modelo, así como la de muchos futbolistas?". Pues porque se gustaron, se casaron y ahí están, tan felices. Le ocurre a la mayoría de los futbolistas, pero esta gente no lo sabe. Su referencia son los que comparten su vida con súper modelos.

Carlos Bacca no "dio una lección" a un periodista anónimo. Siempre ha elogiado a su esposa, Shayira Santiago, pero no se ha 'excusado' y ha dado explicaciones ante la absurda pregunta de por qué su mujer no es "una súper modelo colombiana".

La comparación con una "súper modelo colombiana o "europea" viene sobre todo, aunque no se cite expresamente, por la escasa estatura de Shayira Santiago, que no llega al metro y medio de altura, mientras que Carlos Bacca mide 1,81.

De hecho, durante la estancia de Bacca en el Sevilla, Libertad Digital publicó, en mayo de 2014, una 'noticia' al respecto: "La mujer de Bacca sorprende en Sevilla por su estatura", "Una pequeña mujer a la sombra de un gran delantero". Con un escueto texto:

"Shayira Santiago, la esposa de Carlos Bacca es feliz en Andalucia donde su esposo se ha convertido en uno de los jugadores del momento. Shayira sorprende en Sevilla por su estatura ya que su marido saca varias cabezas a su amada".

Marca publicaba el 17 de junio de 2020 un reportaje sobre la vida de Carlos Bacca que parecía un refrito de temas anteriores sobre el delantero, e incluía declaraciones similares sobre su esposa dos años después de lanzarse el bulo, pero sin pregunta:

"Hay personas que marcan la vida de otras. Y una de ellas, sin lugar a dudas para Bacca, fue su esposa, a quien admira y ama con todas sus fuerzas por siempre ser su mano derecha. "Sencillo. Fue la única mujer que me quiso cuando yo vendía pescado y no era nadie. Fue la única que me brindó su compañía y amor desinteresado"".

Carlos quiere a Shayira desde siempre y no lo oculta. Y viceversa. De ahí a todo lo que han puesto en su boca para ofrecer moralejas, van mundos. Es de mal gusto hasta tocar lo repugnante ver excepcional que un futbolista no haya cambiado a su pequeña pareja por una súper modelo una vez alcanzado el éxito. Bacca se casó con la mujer de su vida y eso responde a la pregunta: "¿por qué tu esposa, no es una súper modelo, así como la de muchos futbolistas?".

Apelando al surrealismo, me encantaría ver la cara de Sergio Ramos ante esta misma interrogante. Y la de Cristiano Ronaldo.