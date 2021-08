"¿Quién visita tu perfil de Facebook?" y similares son siempre fraudes peligrosos

"¿Quién visita tu perfil de Facebook?", "¡Ahora puedes ver quién te está observando en Facebook!", "El seguimiento de las visitas al perfil en Facebook nunca ha sido tan fácil"... Un día entras en tu cuenta de FB y te encuentras con que le has enviado a todos tus contactos algún mensaje de estos con un enlace. Primero no das crédito y después te pones a avisarles de que tú no has mandado nada.

El mensaje falso se ha publicado en tu perfil, habla por ti y no trae nada bueno. Así lleva ocurriendo años, a finales de 2020 o durante este verano. Está tan extendido en Facebook que se cuentan por miles los damnificados.

Son multitud las aplicaciones que prometen ver quién ha entrado en tu Facebook y todas son falsas y fraudulentas, pero la curiosidad es mala consejera y muchos siguen adelante. Los enlaces que aseguran que sabrás quien visita tu Facebook van más allá de robar tu sesión para publicar en tu nombre y llamar la atención de todos tus amigos: contienen virus peligrosos.

Y sobre todo: No puedes saber quién visita tu perfil de FB y la propia plataforma lo advierte a través de su Servicio de ayuda: "Facebook no permite que la gente sepa quién mira su biografía. Tampoco hay ninguna aplicación de terceros que pueda proporcionar esta funcionalidad. Si encuentra una aplicación que afirme que ofrece esta función, denúnciela".

Puedes tener tu cuenta de FB con todo público, con parte o blindarla por completo. Eso lo decides tú. Lo que no parece muy sano es que a alguien que no sea un adolescente le interese saber quién visita su perfil. Facebook sí dispone de esa información, pero no está entre sus condiciones hacerla pública. Intentarlo es una pérdida de tiempo. No hay forma de acceder a esos datos y de haberla, como prometen algunas app, sería un fraude.

El sufrido usuario de FB que es víctima de esta práctica en realidad invita a todos sus contactos a descargar archivos que contienen virus, y además contribuye a que el ciclo de distribución continúe. Te pedirán tu contraseña con la excusa de aportarte datos y entonces tomarán el control de la cuenta con libre acceso.

La aplicación maliciosa se transmite fácilmente si el usuario sigue sus instrucciones. Deberás deshacerte de ese enlace que habla en tu nombre y cambiar tu contraseña. Para eliminar la aplicación, puedes ir a "Configuración de privacidad", "Aplicaciones", "Sitios web". En "Aplicaciones que utilizas", selecciona la app intrusa y bórrala.

Cuando Facebook se encuentra con este tipo de enlaces fraudulentos, los elimina. Pero se encuentra poco con ellos. Los delatan siempre sus direcciones, son dañinos y llevan tiempo en la red social. Además, Facebook asegura que no es posible obtener esa información y, por lo tanto, aunque fuera posible, sería un fraude... Pero pese a todo, esta práctica sigue triunfando y causando estragos. Saber quién visita tu perfil, encandila.

Hay fraudes parecidos con señuelos como "¿Quieres ver los mensajes que recibe tu novia?", ¿"Cómo saber si tu pareja te es infiel?", o directamente "¡Espía a todo el que quieras!". Son lo mismo. Cambia la frase pero no los virus.