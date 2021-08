Ojo: "Pedro Sánchez nos mea encima, nos dice que llueve y nos lo creemos"

"Pedro Sánchez nos mea encima, nos dice que llueve y nos lo creemos". Esta 'noticia' ya es vieja, tiene más de un mes. Es del 22 de julio, pero la traemos ahora a Bulocracia, más que por su interés, porque sigue ahí, como esos yogures que pasan meses en la nevera porque como la fecha de caducidad es orientativa...

Es una 'exclusiva' o algo de esa web que se hace llamar El Diestro, cabecera a la cual añaden "Diario referente de la derecha española", que es lo que les gustaría ser. De momento, llevan tiempo 'inspirando' en foros fachas de Facebook a ver qué pasa. Con Pedro Sánchez tienen fijación.

Entrar en esta página con nombre de inspiración taurina conlleva inusitadas experiencias llenas de chorradas y bulos que aspiran a caer en gracia en los ambientes de Vox, a los que gustan de admirar. Es como adentrarse en el Pasaje del Terror, que no sabes bien qué vas a encontrarte pero seguro que algún susto te llevas.

Algunos ejemplos actuales al margen de "Pedro Sánchez nos mea encima": "No os preocupéis, que ya han arreglao el tweet de Ignacio Escolar protestando por la subida de la luz", "Pablo Iglesias deja de ser "padre"" o "No conforme con sus insultos, la socialista Martu Garrote sigue erre que erre diciendo idioteces sobre los no vacunados". Esta última 'noticia' les sugiere en el primer párrafo que "Está claro que la socialista Martu Garrote se puede morir de muchas cosas, pero no de inteligente porque, aunque pretende aparentar ser lista, es de lo más simple a y más lerda que hemos podido ver en los últimos tiempos".

Son algunas otras 'noticias' que luce ahora esta web. En cuanto a la que nos ocupa -"Pedro Sánchez nos mea encima, nos dice que llueve y nos lo creemos"-, el título daría de hostias a cualquier metodología periodística. Al margen de que no informa de nada, no la firma nadie con nombre y apellidos, sino "El Diestro", así que una columna de opinión no puede ser. Podría ser un editorial, pero tampoco. Es más una arenga, y eso no es un término periodístico.

El texto de la 'noticia' no es muy largo. Se reduce a cuatro párrafos que cuestionan que el "Presimiente del Gobierno", "en su cutre gira por los Estados Unidos" demostrara con fotos que "lo que nos dicen respecto a la pandemia del coronavirus no se lo aplican ni ellos mismos".

Porque tan pronto se le ve "pasenado por la calle con la mascarilla puesta" como "sin mascarilla en una habitación cerrada" o "estrechando la mano". Y la conclusión que les sugiere todo esto, el notición, es que "cada día" tienen "más claro" que "Pedro Sánchez nos mea encima, nos dice que llueve y nos lo creemos, porque para eso es tan guapo y se parece a Superman".

Publicar conclusiones personales de una 'noticia', presunta noticia o bulo es siempre una opinión, no una información. Si analizamos este aporte panfletario como si se tratase de una noticia veraz, el bulo es evidente. De hecho, hay varios: Pedro Sánchez nos nos ha meado encima, lo hubiésemos notado. Así que tampoco ha podido convencernos de que "llueve". Lo bueno es que esto "nos lo creemos", dicen. Se lo creen ellos. Es un autobulo.