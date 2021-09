"Marlaska odia profundamente a la Guardia Civil" y solo el entorno de Vox 'sabe' por qué

"POR FIN!! DUDA RESUELTA. Os acordáis de las palabras de esta mujer : "Señor Marlaska el origen de su odio a La Guardia Civil está hace 20 años en Bilbao y le pido que aflore la verdad y que diga a su presidente, al Partido Socialista, a todos los presentes aquí en esta cámara, qué ocurrió por aquel entonces para evitar que determinada información saliese a la luz pública".

"El odio de Marlaska a la Guardia Civil, viene porque hace 20 años fue detenido follando con un chapero en la C/Cortes de Bilbao. Esta calle es muy conocida en Bilbao, por la prostitución masculina que allí se realiza. Al parecer era aficionado a pasearse disfrazado de "no sé de qué" y en esa detención tuvo que ver Pérez de los Cobos".

Casi nada. El segundo párrafo de esto que luce en uno de esos foros habituales de Facebook desde el pasado sábado, 11 de septiembre, es escandaloso. El primero son palabras de la diputada de Vox Macarena Olona en junio de 2020 en el Congreso de los Diputados, cuando acusó a Marlaska de procesar "odio hacia la Guardia Civil" y le pidió a él que desvelara el porqué, en lugar de contarlo ella. Ya se difundió en las redes sociales entonces.

¿De dónde sale todo esto? Lo del segundo párrafo no lo saben ni ellos, lo del primero tiene que ver con que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, destituyó a finales de mayo del pasado año al coronel Diego Pérez de los Cobos como máximo responsable de la Guardia Civil en la Comunidad de Madrid. Lo hizo amparándose en "pérdida de confianza" y "falta de neutralidad política", después de que la unidad dirigida por De los Cobos facilitara informes sobre los contagios por Covid-19 en las manifestaciones del 8-M y señalara al director de Alertas Sanitarias, Fernando Simón.

No le gustó a Vox la destitución de Pérez de los Cobos, un hombre muy de su pensar cuyos primeros años como guardia civil transcurrieron en el País Vasco en el marco de la lucha antiterrorista contra ETA. Días después, ya en junio, Macarena Olona señalaba en su Twitter que conocía la "verdadera razón" del cese del coronel y que la revelaría en el Congreso. No aclaró allí sus acusaciones, aunque terminaría apuntando tres días más tarde que ese presunto odio de Marlaska hacia la Guardia Civil comenzó en 1997.

Por entonces, siendo él juez instructor de la causa por los altercados en una manifestación de Herri Batasuna en Bilbao, el 15 de febrero de ese año, para protestar por el encarcelamiento de su mesa nacional, donde fueron agredidos unos ertzainas -uno realizó un disparo al aire al verse acorralado por una multitud-, Marlaska optó por "acusar a un ertzaina y exculpar a los agresores proetarras", como recogió hace 24 años el diario ABC y reprodujo Olona en su Twitter. Para la diputada de Vox y su partido, fue una "traición" y una "cobardía" por parte de Marlaska, que a su juicio no quiso ver la agresión a unos agentes de la Policía vasca y condenó su actuación y no la de sus agresores.

Después, en mayo de 1998, la Audiencia Provincial de Bilbao consideró que el ertzaina actuó de manera proporcionada y cumplió con su beber ante una necesidad "urgente y grave". Olona se agarró a esta decisión para considerar que "hace 20 años fue necesario recordar a Marlaska que la lucha contra ETA era incompatible con la cobardía. Entonces y hoy traicionó a las fuerzas de seguridad del Estado. En aquel momento fue la Audiencia Provincial quien revocó la imputación del agente linchado. Hoy la traición exige su dimisión".

A esto, según Vox, atendería el supuesto odio de Marlaska hacia la Guardia Civil que, por otra parte, no interviene en el suceso. De hecho, el partido ultraderechista indicó el 13 de junio de 2020 en el Twitter oficial del "Grupo Parlamentario de Vox en el Congreso" que "Marlaska odia profundamente a la Guardia Civil y el origen de este odio está en Bilbao hace 20 años. La realidad acaba aflorando".

Pero al entorno de Vox, también a militantes del partido, se les quedaba muy light la acusación, y acabaron 'olvidando' que el supuesto odio hacia la Benemérita tenía su punto de partida en aquel juicio de 1997, como perfiló Olona. Así que apostaron por esa otra versión en la que "el odio viene porque hace 20 años fue detenido follando con un chapero en la C/Cortes de Bilbao".

¿De dónde se lo sacan?, ¿qué pruebas aportan? Ellos sabrán y las de siempre: ninguna. Pero eso no impide que a fecha de hoy, más de un año después, se haya reactivado en las redes que Marlaska "era aficionado a pasearse disfrazado de "no sé de qué" y en esa detención tuvo que ver Pérez de los Cobos". Esta versión sobre Fernando Grande-Marlaska detenido en Bilbao con un chapero, la recreó el 4 de julio del año pasado la cuenta de Facebook de "VOX Córdoba" con estas palabras, que siguen en su muro:

"ESTE DESECHO HUMANO SICÓPATAAAAA MARICONETTI, AUN SIENDO JUEZ, DEFINE ESAS INJURIAS GRAVES COMO LIBERTAD DE EXPRESIÓN... CUANDO LO DETUVIERON EN BILBAO PROFANANDOLE EL CULO LOS CHAPEROS DE LA ZONA, BIEN QUE MOVIÓ CIELO Y TIERRA PARA OCULTAR EL DESGRACIADO INCIDENTE... QUE EL GENERAL COBOS, DESTITUIDO RECIENTEMENTE, TUBO QUE INTERVENIR, POR ORDEN DEL GOBERNADOR, PARA QUE GRANDE MARLASKA, NO SE "QUEDARA CON EL CULO AL AIRE"".

"VOX Córdoba" habla de "injurias graves" del exjuez, por un lado, y por otro le llama "DESECHO HUMANO SICÓPATAAAAA MARICONETTI" y le acusa de profanar "el culo a los chaperos de la zona"... El comentario acompaña a un enlace que lleva a una 'noticia' de otra cosa titulada "Fernando Grande-Marlaska cree que llamar "putero y borracho" al Rey es libertad de expresión", de esa pedazo de web que se hace llamar "Diario Patriota".

La cuenta de Twitter "POR ESPAÑA", pero que en realidad es 'Por Franco', había comentado el asunto unos días antes y ya señalaba que Marlaska estaba "'jugando' con un chapero".

Odio es lo que se le tributa a Marlaska en estos foros de las redes sociales y no solo por su condición de socialista y ministro del Gobierno de España, también por ser homosexual. Una vez que Pablo Iglesias está fuera de la política, Marlaska y Pablo Echenique rivalizan como principales blancos de las acusaciones de esa parroquia de la ultraderecha que acostumbra a inventar, a acusar sin pruebas y a creerse solo todo lo que sean palos a sus enemigos "socialcomunistas".

El actual titular del Interior se trasladó a Madrid presionado por las amenazas de ETA, que en 2008 llevaba más de meses vigilándole y preparaba un atentado contra él en La Rioja. Como ministro ordenó el acercamiento de 43 presos de la organización terrorista que le quería matar a cárceles de Euskadi. Como juez instruyó causas contra la banda, prohibió manifestaciones de la izquierda abertzale y mandó a prisión a Arnaldo Otegi antes de pasarse a la política en 2018, tras ser elegido por Pedro Sánchez​. En su autobiografía, Ni pena ni miedo, publicada en 2016, resumía lo que piensa de ETA, del nacionalismo o de la homosexualidad:

"Mi condición de vasco residente en Bilbao en los terribles días de los asesinatos de ETA y de la lucha contra el terrorismo me llevó y me lleva a rechazar rotundamente la violencia para defender causas nacionales o de índole política y a perseguir a aquellos que la ejercen. Considero los nacionalismos un concepto trasnochado en una época en la que ha de tenderse, creo yo, a suprimir fronteras antes que a crear otras nuevas. Soy ciudadano europeo y mis conciudadanos son igualmente europeos, ya se trate de escoceses, franceses, gallegos, italianos, bretones, vascos o alemanes. Mi condición de gay casado me empuja a dar la cara por ese colectivo, que sigue teniendo una vida difícil en ciertos ambientes y países; esa condición me causó serios problemas en el ámbito familiar a la hora de descubrirla".

Pero qué le importa a los incondicionales de Vox lo que realmente pueda pensar Marlaska, si "además de socialista es maricón", como leemos en esos foros donde le detestan. El entorno de Vox pierde la oportunidad de sustentar con algún argumento palpable las acusaciones que vierte sobre al ministro. Se llena de razón sin exponer alguna prueba porque ni las tienen ni las tendrán.