Certificados covid falsos (y peligrosos) a la venta en Telegram

Telegram es la otra gran aplicación de mensajería instantánea tras WhatsApp. De hecho hay quien la llama el "whatsapp ruso" y a uno de sus desarrolladores, Pável Dúrov, le han apodado "el Mark Zuckerberg ruso". Aunque ya no es tan rusa. Los hermanos Nikolái y Pável Dúrov, de San Petersburgo, la presentaron en agosto de 2013 después de salir de su país por discrepancias con el Gobierno. Pero desde el pasado mes de julio, Telegram está gestionada por Telegram FZ-LLC, una organización británico-emiratí, cuya sede está en Dubái, Emiratos Árabes Unidos, y su matriz figura registrada legalmente en las Islas Vírgenes Británicas.

La aplicación se sigue descargando a buen ritmo en todo el mundo, aunque no alcanza ni de lejos la repercusión de su principal competidora. Telegram tenía más de 500 millones de usuarios activos mensuales al finalizar 2018, por 1.500 millones de WhatsApp. Muchos de los que disponen de la app confiesan que no la utilizan o lo hacen muy de vez en cuando y por algún motivo muy concreto. Por otra parte, en distintos grupos de Facebook se emplaza a continuar conversaciones en Telegram para "evitar la censura". De hecho, tiene un amplio poder de convocatoria para compartir cuestiones que no tendrían cabida en otros soportes.

Entre esas cuestiones que no entrarían en otro sitio, están los grupos de Telegram donde se ofrecen "los siguientes servicios: Certificados de vacuna Covid19, Prueba de PCR negativa". Es decir, venden documentos falsos que anuncian como "Certificados covid 19 digitales de la UE". La Oficina de Seguridad del Internauta (OSI) alerta, además, de que "los propios usuarios que han intentado obtener dicho certificado se han convertido en víctimas de un fraude tras haber realizado el pago para su obtención".

La pauta pasa porque en uno de esos grupos se recomienda un perfil de Telegram donde se pueden conseguir los documentos y desde éste se pide el "nombre, fecha de nacimiento, número de la seguridad social y dirección de correo electrónico" del solicitante, además de un desembolso de 150 euros en bitcoins como única forma posible de pago.

"Para garantizar la confianza de la víctima, el ciberdelincuente envía una fotografía, a modo de ejemplo, de cómo sería el supuesto certificado". El que muestra la foto es verdadero, pero nunca el que prometen enviarte, si es que llegaran a hacerlo. Realizar el pago no garantiza en absoluto que se vaya a recibir el certificado falso.

Es ilegal, en todo caso, tratar de obtener uno de esos certificados o PCR a través de cualquier canal que no sea oficial y no los encontraremos en Telegram. Los perfiles que ofrecen "estos servicios" en la aplicación, que se cuentan por miles, piden un pago y datos personales con el pretexto de incluirlos en los documentos. Después pueden utilizarlos a su antojo.

La OSI recomienda que si has sido víctima de este fraude, recojas "todas las evidencias posibles (capturas de pantalla, e-mails, mensajes, etc.)" y contactes "con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE) e INCIBE, a través de la Oficina de Seguridad del Internauta (OSI)".