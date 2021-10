"El último proyecto de Tesla" te lo pegan en tu facebook y es otro timo sobre bitcoins

En Bulocracia hemos hablado muchas veces de esos timos que surgen como setas en las redes sociales con la percha de que "cualquiera puede hacerse rico" si se lanza a realizar inversiones en bitcoins. Para ello suelen valerse de personajes famosos -y ricos- a los que suplantan y usan de señuelos, como Florentino Pérez, Ana Botín, Alejandro Sanz, Shakira, Pablo Motos, Cristiano Ronaldo o, el que más, Amancio Ortega, líder hasta el momento como ejemplo para tratar de rentabilizar sus fraudes.

Ahora vemos en Facebook otro timo que esta vez, en principio, no habla de bitcoins. Dice "TESLA - ¡SE HA ANUNCIADO EL ULTIMO PROYECTO", lo firma una página rarita de FB de imposible credibilidad y se posa en tu muro de la misma manera que lo pueden hacer otros timos peligrosos que hemos reseñado, esos que plantean "¿Quién visita tu perfil de Facebook?" y similares.

Es decir, el fraude se publica en tu perfil sin que te enteres, pero también en los muros de todos tus contactos. Además, la víctima que se encuentra esto pegado en su facebook comprueba, para más sorpresa, que después también 'ha hecho' un comentario:

"¡Lo estoy bordando! Echadle un vistazo ¡vale la pena! Para los que me han preguntado, esto es lo que he estado haciendo últimamente. ¡Empecé con 250 € y ya he conseguido 780 € en solo 2 días!".

Curioso que este último engaño que habla en Facebook en nombre de Tesla inicialmente no cite los bitcoins, pero si pinchas el enlace -algo que es mejor no hacer porque no va a aportarte nada bueno- se llega a una de esas webs que habitualmente sirven de soporte a estos timos que apuestan por la criptomoneda. Otra trillada página fraudulenta que menciona un "INFORME ESPECIAL", de las que también hemos hablado porque son sopas de bulos.

Esta vez nos anuncian "la última inversión de Bitcoin Profit, que tiene como objetivo ayudar a familias a ser más ricas". Se acabó Tesla. Son los bitcoins falsos de siempre, esta vez con el adorno de la imagen de Elon Musk, una novedosa versión de un reclamo habitual.

No te ayudan a salir de pobre, ojo, sino a ser "más rico". Si ahora tiran de Tesla y de su "director general" es solo por lo de siempre, porque Musk es un personaje exitoso, conocido en todo el mundo, y cada vez más multimillonario. Eso puede parecer una buena referencia ante cualquier 'negocio'.

Este enlace fraudulento difundido en Facebook, que podría caerte a ti por el mero hecho de tener una cuenta, habita en un sitio de esa red social llamado "Educación e Inversión en Cripto Minería", donde se valen de vídeos cutres para venderte todo tipo de mierdas relacionadas con los bitcoins. Es un sitio mexicano con poco más de un centenar de seguidores:

"Aqui aprenderás más acerca de las MONEDAS DIGITALES, BLOCKCHAIN y sobretodo sobre la MINERÏA, máquina de hacer DINERO y como te puedes integrar a AWS Mining".

El sufrido usuario de FB que es víctima de esta práctica suele invitar, sin saberlo, a todos sus contactos a descargar archivos que contienen virus, y contribuye a que el ciclo de distribución del timo continúe. Puede que te pidan tu contraseña con la excusa de aportarte información y entonces tomarán el control de tu cuenta y tendrán barra libre.

La aplicación maliciosa se transmite fácilmente si el usuario opta por seguir las instrucciones que le van marcando. La solución pasa por deshacerse de ese enlace que habla en tu nombre y cambiar tu contraseña. Para eliminar la app, puedes ir a "Configuración de privacidad", "Aplicaciones", "Sitios web". En "Aplicaciones que utilizas", selecciona la intrusa y bórrala.

Como hemos mencionado otras veces, cuando Facebook se encuentra con este tipo de enlaces fraudulentos, los elimina. Pero se encuentra muy poco con ellos. Los delatan siempre a primera vista sus direcciones, pueden ser peligrosos, llevan tiempo en la red social y cada cierto tiempo surge alguno nuevo, pero el timo es el mismo.

El último proyecto real de Elon Musk, que muchos no se creen y así lo comentan en Internet, tiene como objetivo lanzar en 2022 un prototipo de un robot humanoide llamado Tesla Bot. Su función será "eliminar las tareas peligrosas, repetitivas y aburridas", según desveló el propio Musk el pasado mes de agosto, durante la celebración del Día de la Inteligencia Artificial de la empresa. El recelo hacia este anuncio viene, además de por lo obvio, porque Musk lo hizo público en plena polémica -una más- por los fallos en el sistema de conducción asistida de Tesla, cada vez más preocupantes y aún bajo lupa desde entonces, que evitó mencionar.

En todo caso, a Musk no le hace falta invertir en bitcoins y menos anunciarlo en las redes sociales hablando del "último proyecto" de Tesla. Su fortuna está valorada en 243.000 millones de dólares, cerca de 209.000 millones de euros. Le importan un pito los bitcoins y "ayudar a familias a ser más ricas". Esto en realidad no es más que un nuevo timo que se vale de la criptomoneda y de otro multimillonario.