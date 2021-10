"Memoria Histórica" en la playa de La Franca

Es un clásico que muchos de los bulos que vemos en Facebook sean capturas de Twitter, que no enlaces que puedas pinchar, ya que suelen utilizarlas para modificarlas al gusto. Ahora han pegado en FB una de esas capturas de la red del pajarito, aunque esta vez no ha sido modificada. Se trata de algo que, aunque empieza por "hoy", fue difundido en Twitter al menos dos veces a finales del pasado mes de agosto, los días 22 y 29, y ahora habita en esos foros de Facebook donde es imposible que algo así pase desapercibido.

"Hoy hace 84 años el PSOE asesinó a 117 Guardia Civiles en la playa de La Franca (Ribadedeva, Asturias). Los llevaban detenidos hacia Gijón tras la caída de Santander. Es el genocidio más desconocido de la guerra civil. Adjunto listado con los nombres. Ruego difusión en su honor".

Hay varias versiones que varían poco, pero en otras se añade "¿por que no tienen derecho a Memoria Histórica?". En una hablan del "PSOE" y en otra del "Frente Popular (PSOE)". Lo demás, más o menos coincide entre ellas y en ambos casos acumulan datos falsos.

Desde el comienzo de la Guerra Civil, Ribadedeva y su playa de La Franca estuvieron bajo el control de la República hasta septiembre de 1937, cuando el bando sublevado se hizo con la localidad. Allí hasta entonces mandaba el Frente Popular, efectivamente, no el PSOE. Y es que el Frente Popular no era solo el PSOE, como leemos ahora en las redes sociales, sino una coalición de partidos de izquierdas fundada en 1936, que integraban Izquierda Republicana, Unión Republicana, Partido Nacional Republicano, Partido Comunista de España, Partido Sindicalista, Partido Obrero de Unificación Marxista, Partido Galeguista, Acción Nacionalista Vasca y el propio Partido Socialista Obrero Español. En Catalunya había una formación equivalente llamaba Front d'Esquerres, que encabezaba Esquerra Republicana, y otra coalición recibió el mismo nombre en Valencia.

El Frente Popular lo lideraba Manuel Azaña, que militó en Izquierda republicana, Partido Reformista y Acción Republicana, no en el Partido Socialista Obrero Español. Hablar del PSOE como el Frente Popular no es este el primer error de estos mensajes. El primero sería mencionar dos días distintos que "hoy hace 84 años" pasó tal cosa, porque obviamente "hoy" no pueden ser dos días diferentes. Si en lugar de "hoy" llegan a poner "en agosto", al menos aciertan el mes.

En agosto de hace 84 años, 107 presos que habían tomado partido por el bando sublevado contra la Segunda República -no "117"- fueron conducidos a Asturias desde Santoña (Cantabria) ante el avance franquista. Entre ellos estaban los guardias civiles del cuartel de Los Campos de Gijón, que se habían levantado contra la República el 18 de julio. Fueron ejecutados por el Frente Popular en la playa de La Franca un total de 107 leales al otro bando y de ellos 84 eran guardias civiles. De hecho, en esa playa se erigió tras la guerra un monumento para recordar a las víctimas con esta inscripción:

"A los ciento siete españoles que por su fidelidad a Dios y a la Patria inmoló el comunismo en este lugar de La Franca, en agosto de mil novecientos treinta y siete".

La toma total de Asturias por parte de las tropas franquistas finalizó en octubre de 1937 y provocó que centenares de leales a la República se echaran al monte. Los maquis poblaron las montañas asturianas, cántabras, gallegas o leonesas hasta bien después de finalizar la contienda y en esa playa de La Franca del Concejo de Ribadedeva al menos tres de ellos perdieron la vida muchos años después, el 27 de enero de 1948: los hermanos Eduardo y Corsino Castiello y su compañero Alfredo Ordieres, activos guerrilleros antifranquistas desde 1937 hasta el día de su muerte. Una película de 2017, "Los Castiello. La lucha por la libertad", de Luis Felipe Capellín, recuerda su historia.

El padre de Eduardo y Corsino, José María Castiello, murió en Les Melendreres el 2 de mayo de 1939 mientras sus hijos estaban en el monte, donde permanecieron ocultos durante casi once años combatiendo contra el franquismo, al tiempo que sus familiares eran represaliados y sus posesiones incautadas. Así fue hasta ese mes de enero de 1948, cuando un infiltrado entre los maquis de su grupo favoreció que los Castiella y su inseparable amigo Alfredo Ordieres se vieran metidos en una emboscada que les costó la vida en esa playa de La Franca, donde una década antes habían sido ejecutados más de un centenar de partidarios del golpe de Estado del 18 de julio de 1936.

Se preguntan en estos comentarios de las redes sociales por qué la Memoria Histórica no recuerda a los caídos que apoyaban al bando franquista. Seguramente porque su recuerdo siempre estuvo muy presente. Es lo que tienen las guerras, que todos los bandos en liza acumulan despropósitos, especialmente quien las gana. En esta ocasión, los responsables de la matanza de 1937 en la playa de La Granda fueron quienes la acabaron perdiendo. Por eso los ganadores pudieron hacer 'memoria' desde el primer momento, enterrar dignamente a sus muertos y alzar un monumento para honrarlos, mientras que la suerte de los guerrilleros antifranquistas que después perdieron la vida en el mismo lugar no pasó a la Historia contada por los adeptos de Franco.

De hecho, en el entorno de esa playa de La Franca, que está ubicada en el oriente asturiano, muy cerca de Cantabria y está considerada paisaje protegido, aún hay una fosa común donde están enterrados los cuerpos de varios republicanos también ejecutados, y ningún monumento lo recuerda.