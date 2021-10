Pablo Iglesias no ha pedido a Irene Montero "una prueba de paternidad", es un bulo recreado por una de las webs de siempre

El pasado 8 de julio, El Cierre Digital anunciaba la ruptura de Irene Montero y Pablo Iglesias "tras más de cinco años de relación y tres hijos en común". Citaba a "fuentes del Gobierno de España y de Podemos" para justificar la información, que después fue recogida por otros medios. No tardó Irene Montero en salir al paso de la presunta noticia en su Twitter: "Nunca hablo de esto, pero hoy quiero hablar". La ministra de Igualdad calificó el asunto de "bulo" dirigido a hacer daño: "Detesto a quienes buscan destruir con juego sucio. Consiguen que mucha gente hable antes de tu vida que de la Ley Trans y LGTBI, o de la ley del solo sí es sí, o de la próxima reforma de la ley del aborto".

Estas palabras de Montero las recogieron el 9 de julio muchos medios, entre ellos la web de la Cadena Ser, y de esa noticia alguien hizo una captura que fue modificada a demanda para atribuir a la Ser una cuestión inventada: "Pablo Iglesias solicita una prueba de paternidad". Porque, "al parecer", reza el subtítulo, "Iglesias no estaría seguro de que Aitana sea su hija por lo que este procedimiento demostraría si es o no padre de la menor". Ahí falta una coma.

Este bulo surgió en la redes sociales a primeros de septiembre y ahí sigue. Para crearlo y ponerlo en boca de la Ser, a sus autores les bastó con la pauta habitual: capturar una noticia legítima y después cambiarla para que diga lo que ellos quieren. Por eso es imposible encontrar la 'noticia' en Internet, porque jamás fue publicada. Han suplantado a la Ser como podían haberlo hecho con cualquier otro, pero nunca la publicó esta cadena ni nadie. ¿O sí?

'Más o menos', ya que esa web que inventa noticias llamada Mediterráneo Digital, de la que hemos hablado muchas veces, la difundió como nueva el 4 de septiembre, tal cual: "Pablo Iglesias solicita a Irene Montero una prueba de paternidad". La 'noticia' no tiene desperdicio, es un desperdicio en sí misma. Habla de "los comunistas de Galapagar", o de los "marqueses de Galapagar, y reproduce el bulo:

"Este viernes, a última hora, estallaba la noticia: bajo un logotipo de la Cadena SER, medio de referencia de la progresía nacional, y que ha fichado al exlíder de Podemos como colaborador habitual, un titular absolutamente incendiario: "Pablo Iglesias solicita una prueba de paternidad". Y continuaba: "Al parecer, Pablo Iglesias no estaría seguro de que Aitana sea su hija por lo que este procedimiento demostraría si es o no el padre de la menor"".

Es decir, recoge la información falsa atribuida a la Cadena Ser, aunque después, 'aclara':

"Era demasiado bueno… para ser real. Y efectivamente, en este caso, y sin que sirva de precedente, no lo era. MEDITERRÁNEO DGITAL no ha podido confirmar que Pablo Iglesias haya solicitado (de momento) prueba alguna de ADN para certificar la paternidad de su hija Aitana, y todo apunta a un montaje (con muy mala fe) de algún niño rata. Malditos sean los que inventaron aquello que la noticia no te estropee un buen titular. O quizás como decía el siempre maestro García: "el rumor, es siempre la antesala de la noticia"".

En fin, una paja mental convertida en una 'noticia' que lleva por título "Pablo Iglesias solicita a Irene Montero una prueba de paternidad" y que después matiza que "todo apunta a un montaje". Pero claro, para llegar al "montaje" hay que leer la noticia casi entera y los entusiastas de Mediterráneo Digital acostumbran a quedarse en el título, que dice otra cosa.

Es más, esta web reprodujo el 5 de septiembre en Twitter la noticia falsa atribuida a la Ser y le puso este comentario: "Después, los que mentimos somos nosotros". Y efectivamente, así es. Es lo único real de este asunto: Mediterráneo Digital miente más que habla y además, para extender su leyenda, ya reproduce noticias falsas de otros. Curioso, porque esta misma web decía poco antes, el 29 de agosto, en otro de sus alardes de 'veracidad', que "Pablo Iglesias renuncia a sus hijos en Twitter".

Irene Montero y Pablo Iglesias tienen tres hijos en común: Aitana y los mellizos Leo y Manuel, e Iglesias no ha pedido ninguna prueba de paternidad. Lo que supuestamente difundió la Ser es solo un bulo que se sirve de este medio, y la 'noticia' de Mediterráneo Digital recreando el asunto es simplemente una tontuna que prefieren que sus lectores no lean completa, ya que el texto contradice al título.