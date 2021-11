El presunto enganche ilegal de luz en una sede de Podemos que se publica todos los años

El viernes pasado, 12 de noviembre, se compartió en uno de esos foros de la derecha y más allá, de los que hemos hablado en innumerables ocasiones, una imagen con un texto que lleva por título "DATOS CURIOSOS" y está adornado con 24 banderas de España:

"LLEVAN VARIOS DÍAS SALIENDO VIDEOS EN RELACIÓN A QUE, QUE CALLADITOS ESTÁN LOS DE "PODEMOS" QUE NO PROTESTAN POR LA SUBIDA DE LA LUZ, CUANDO ELLOS FUERON LOS PRIMEROS EN SALIR A LA CALLE CUANDO SUBIÓ ANTERIORMENTE EN EPOCA DE RAJOY. ¿Y SABEIS PORQUÉ? PORQUE PODEMOS A ENCONTRADO LA SOLUCIÓN AL PROBLEMA DE LA SUBIDA DE LA LUZ".

La ortografía no se les da bien, pero no importa. Después incluyen una aparente noticia que lleva por titular "La Guardia Civil corta un enganche ilegal en la sede de Podemos de Iznalloz (Granada)" y este texto:

"Los técnicos de la compañía llegaron junto con la Guardia Civil, a la calle donde se encuentra la sede del partido Ganemos Iznalloz, pudiendo comprobar que el local estaba abastecido con energía eléctrica a través de un enganche ilegal".

Y como moraleja concluyen: "¡CURIOSO VERDAD!". Y sí, ahí sí tienen razón. Es curioso que llevemos viendo esta misma noticia publicada cada cierto tiempo en distintos medios y en las redes sociales desde febrero de 2017. De hecho, además de este compartido en Facebook de hace cuatro días, este mismo año la misma idea también ha hecho amigos en Twitter. Se difundió el 8 de junio y aunque se citaba "2018" de inicio, luego mencionaban que "Estos son los que ahora te quieren crujir a impuestos sobre la luz".

Pero ojo, no es una imagen exclusiva de las redes sociales. Es más, este tuit tiene un enlace a esdiario, que se hizo eco de esta información el 18 de febrero de 2018 y lo tituló "Bochorno: la Guardia Civil corta un enganche ilegal de luz en la sede de Podemos":

"La empresa eléctrica Endesa conjuntamente con la Guardia Civil han llevado a cabo una operación contra los enganches ilegales de luz en las localidades andaluzas de Iznalloz y Guadahortuna que se ha saldado con 95 investigados, entre ellos una sede local de Podemos".

También han publicado lo mismo, entre otros, Blastingnews, el 20 de febrero de 2019; Mediterráneo Digital, el 17 de febrero de 2018; Periodista Digital, el 18 de febrero de 2018; Blog de España, el 23 de febrero de 2018; y Radio Intereconomía, el 14 de febrero de 2017. La misma noticia difundida por distintos medios desde febrero de 2017 hasta ahora.

¿De dónde sale todo esto? La primera información al respecto la ofreció el diario Ideal de Granada el 12 de febrero de 2017 con el título "Operación contra enganches ilegales de luz con 95 investigados, incluido un local usado por Podemos" y el subtítulo "Técnicos de Endesa y Guardia Civil han desarrollado este operativo en los municipios de Iznalloz y Guadahortuna".

Comenzaba su crónica hace casi cuatro años el periódico granadino con el mismo texto que se ha venido reproduciendo en otras páginas desde entonces, y mencionaba que "los técnicos de Endesa actuaron en un local utilizado por la agrupación de Ganemos Iznalloz, la marca blanca de Podemos en esta localidad, porque consumía electricidad de forma supuestamente fraudulenta y le han cortado el suministro, según la información facilitada a este periódico por fuentes consultadas próximas a la investigación".

Pero también incluía declaraciones del "secretario local de Podemos de Iznalloz, José Rodríguez", que "negó rotundamente ayer que el local tenga un enganche ilegal", e incluían palabras de éste:

"En primer lugar el local no es de Podemos, está puesto a nombre de un particular y nos lo cede para celebrar allí reuniones. Y lo único que le pasa es que el contador de la luz debe estar fuera en la calle y lo tiene dentro. No hay más, por lo tanto es mentira que esté enganchado de forma ilegal".

El PP estuvo en ese local "más de tres años"

Igualmente ofrecía el diario el testimonio del propietario del local, que decía que "ese bajo no tiene luz" y él se limitaba a ceder las instalaciones a Podemos sin cobrar nada a cambio, "igual que hizo años atrás con la agrupación local del PP que estuvo en estas instalaciones más de tres años".

Añadía entonces Ideal que "el secretario de Podemos en Iznalloz envió a este diario una presolicitud de servicio de electricidad dirigida ayer mismo a Endesa para disponer de suministro en este local de la calle Ganivet 5, de Iznalloz", puesto que "para la compañía eléctrica no constaba, por tanto, que allí hubiera contratado fluido eléctrico" y "la electricidad llegaba a este habitáculo sin que a Endesa le constara, es decir, de forma fraudulenta".

Así que como esto ocurrió en febrero de 2017, desde entonces cada mes de febrero se recrea el mismo asunto, aunque en 2021 se ha hecho también al menos en junio y en noviembre en redes sociales. Se comparten los mismos argumentos de 2017 como actuales y sin contar más al respecto, y mucho menos que Ideal también reflejaba que el Partido Popular se encontró en la misma situación antes que Podemos.

La Guardia Civil realiza este tipo de acciones de control de la electricidad dado el significativo aumento de personas que se enganchan ilegalmente, y lo hace en colaboración con las compañías eléctricas. La proliferación de cultivos de marihuana que roban electricidad a lo bestia es una de las razones, aunque de por sí esta práctica de engancharse a la luz porque sí ha aumentado también entre particulares que hacen un uso 'normal', sin demasiados excesos, de su conexión ilegal.

Como vemos, la presunta conexión ilegal a la luz de la sede de Podemos de Iznalloz es un argumento demasiado potente como para que los detractores a ultranza de la formación morada dejen que caiga en el olvido. Ahí siguen recreando la mitad del asunto que les gusta casi cuatro años después. Que la noticia sea de 2017 y diga más cosas no es impedimento para que ellos la cuenten ahora y desde entonces como actual y omitan lo que no les interesa. Lo habitual.