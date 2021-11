Se preguntaba mucha gente el pasado fin de semana quién era esa mujer con velo que acompañaba a Yolanda Díaz, Ada Colau, Mónica García y Mónica Oltra en el acto de 'otras mujeres' de Valencia. Su nombre es Fátima Hamed Hossain. Sus padres nacieron en Marruecos y ella vino al mundo en Ceuta en 1978. Es abogada, miembro del Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía (MDyC) y la primera mujer musulmana que lidera -desde 2015- un grupo político con representación en la Asamblea de Ceuta.

En su ciudad natal es bien conocida. Sin ir más lejos, sus enfrentamientos dialécticos con el portavoz de Vox en la Asamblea de Ceuta, Carlos Verdejo, no pasan desapercibidos. Pero fuera de la ciudad autónoma apenas se sabía de ella, al menos hasta el verano pasado, cuando los medios de comunicación recogieron su iniciativa para declarar persona non grata en Ceuta al líder de Vox, Santiago Abascal, que finalmente tuvo éxito.

De eso les sonaba en los foros de Facebook afines a Vox esa mujer musulmana que el pasado fin de semana se ha juntado con otras "socialcomunistas" en Valencia. Y como no sabían mucho más de ella, han tirado de algo tan científico como "resulta que" para 'presentarla' en sociedad:

"Resulta que la pareja de Fátima Hamed, fichaje islamista de Yolanda Díaz, se llama Tariq Ramadan y está acusado por un juez francés DE VIOLAR A DOS MUJERES, una de ellas con discapacidad. Y las TVs calladas. ¿Cómo te quedas?".

Respondiendo a la pregunta, me quedo igual, pero porque está uno ya curado de espantos. Una vez más se ofrece un testimonio sin respaldo ni fuentes. Lo dice uno en Facebook en el sitio adecuado, todos se lo creen y muchos lo comparten.

Tariq Ramadan nació en Ginebra, Suiza, en 1962. Es 16 años mayor que Fátima Hamed. Teólogo, filósofo e islamólogo, Ramadan es uno de los pensadores del llamado euroislam, aunque también es nieto de Hassan al-Banna, el fundador de los Hermanos Musulmanes, la organización integrista más antigua y afamada del mundo árabe y musulmán, fundada en Egipto en 1928.

Ramadan es un hombre controvertido y polémico. Como yerno resultaría excesivo. Se le acusa de posicionarse tanto a favor como en contra del islam, de manipulador o de interesado y de tener vínculos con el grupo terrorista argelino GIA y con Al Qaeda. También se le ha tachado de "mujeriego", de ser "adicto a la pornografía" e incluso de "salido" que documenta sus extrañas prácticas sexuales en vídeo y acumula cientos de ellos. Para la periodista Bernadette Sauvaget es un "seductor manipulador".

Acusado de violación cuatro veces

Y es cierto que ha sido acusado de violación, pero no dos veces, sino cuatro. Se han quedado cortos. Pero porque Vox Ceuta mencionaba en un comunicado que "fue detenido y acusado por dos violaciones en Francia. Llegó incluso a no condenar la lapidación de las mujeres por considerar dicha negación como una actitud 'colonialista'".

Que en el cartelito que adorna Facebook hayan añadido que una de las víctimas tenía una "discapacidad" es un invento para darle mayor dramatismo al asunto. La primera mujer que acusó a Ramadan de violación presentó su denuncia en 2009. En 2012 volvió a ser acusado por otra mujer, por lo que ingresó en prisión provisional en 2018. Poco después una víctima más le denunció por violación y abusos entre febrero de 2013 y junio de 2014, y en julio de 2019 una periodista francesa presentó una cuarta denuncia, en este caso por violación colectiva y amenaza e intimidación en 2014.

El líder de Vox en Ceuta, Juan Sergio Redondo, acusó a Fátima Hamed, a principios de 2020, de "tener relación" con los Hermanos Musulmanes y luego ha querido poner como 'prueba' una foto en la que aparecen la ceutí y Tariq Ramadan, reproducida por El Faro de Ceuta, entre otros. Redondo acusó a Hamed de estar "muy en la línea y en consonancia con las manifestaciones realizadas por muchos de los líderes internacionales de cofradías como la de los Hermanos Musulmanes con los que, al parecer, la señora Hamed ha venido teniendo relación durante los últimos años. Siendo el caso de Tarik Ramadán, nieto del fundador de los Hermanos Musulmanes, y referente del islamismo más radical, con el que Fatima Hamed fue fotografiada".

Un "mujeriego" con esposa y cuatro hijos

Si Fátima Hamed y Tariq Ramadan "son pareja", que lo cuenten bien, porque la fama que precede al suizo-egipcio dice otra cosa bien distinta y 'oficialmente' el "intelectual", como le gusta que le llamen, está casado con la franco-suiza Isabelle Morisset desde el 9 de enero de 1986 y con ella ha tenido cuatro hijos. Isabelle, que era católica, se convirtió al islam tras su matrimonio. Ramadan, por su parte, asegura que se casó virgen a los 24 años y que nunca le ha sido infiel a su esposa.

Sea un "mujeriego", un "salido" hasta el extremo de ser un "violador", o un fiel esposo, ¿de dónde sale su relación de "pareja" con Fátima Hamed? Que se sepa, solo de los foros habituales. La inspiración parece ser esa foto de la abogada con Tariq Ramadan, "nieto del fundador de los Hermanos Musulmanes y referente del islamismo más radical". Está en la captura que se comparte en Facebook .

Casada, dos hijos

También inspira el hecho de que el líder de Vox en Ceuta, Juan Sergio Redondo, aludiera hace casi dos años a que Fátima Hamed está "muy en línea y en consonancia" y "ha venido teniendo relación" con "los líderes internacionales de cofradías como la de los Hermanos Musulmanes" y citara expresamente a Tariq Ramadan.

Lo cierto es que a Fátima Hamed se le puede reprochar departir y haber compartido imagen con Tariq Ramadan, que acumula denuncias por violación o acusaciones de vínculos con grupos terroristas, pero no que sea su pareja. La ceutí no acostumbra a hablar de su entorno más próximo más allá de "soy muy cinéfila y a veces vemos películas en familia". Menciona algunas veces a su madre, a la que adora. Y sería interesante saber cómo ha compatibilizado su carrera política con el entorno familiar, porque Fátima Hamed está casada, tiene dos hijos y no se menciona en casi ninguna de sus entrevistas. También hay un vídeo en YouTube titulado Viviendo el Ramadan con Fátima Hamed, pero ese ese "Ramadan" es otra cosa.