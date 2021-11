Comparaciones odiosas (y absurdas)

Hay gente que se empeña en comparar. Siempre, ante cualquier situación. Pero claro: botijos y aguacates, barcos y cactus, tornillos y cestas de mimbre... Hay cosas que no se pueden comparar.

Sucede lo mismo con un letrero de Facebook en el que se presenta en una foto a "AYUSO" y en otra a "PEDROCHE", y eso ha sugerido el comentario "Nada más que añadir señoría". La presidenta de la Comunidad de Madrid lleva un vestido estampado y sale -sin velo- junto a varias personas de apariencia árabe. La televisiva figura sola, con un velo y la cara tapada hasta los ojos.

Como no tienen "nada más que añadir", ya lo hacemos nosotros. La imagen de Isabel Díaz Ayuso es más que conocida y encanta a sus entusiastas. Corresponde al día de la final de la Supercopa de España de fútbol que disputaron Real Madrid y Atlético de Madrid en el estadio Rey Abdullah Sports City de Yeda (Arabia Saudí), el 12 de enero de 2020.

Entonces, la presidenta madrileña participó en la entrega de premios sin cubrirse la cabeza, ataviada con ese vestido floreado con las mangas remangadas, algo que quisieron interpretar sus entusiastas como una reivindicación "en defensa de la igualdad y libertad de las mujeres", además de como un desafío a los dirigentes saudíes.

Y qué va, Ayuso no lució velo en ningún momento entre otras cosas porque en Arabia Saudí no es obligatorio llevarlo desde hace años. Es habitual ver a mujeres que no se cubren la cabeza en las calles del país y más desde septiembre de 2019, cuando de forma oficial se decidió que ni el velo ni la túnica abaya debían ser obligatorios para las mujeres en Arabia Saudí, y menos aún para las occidentales.

Así que desafío, poco. Pero Partido Popular y Ciudadanos bien que ensalzaron entonces a Isabel Díaz Ayuso como una "referencia para las mujeres" o un "ejemplo de verdadero feminismo", como indicó su jefe Pablo Casado. "Si la hubieran obligado, lo hubiera rechazado. Y si tenía que volverse a España o no ir al partido, lo hubiera hecho, lo tenía clarísimo", dijeron desde el equipo de Ayuso. Pero sin duda nadie podía "obligarla" a algo que no es obligatorio.

Esto de Ayuso ocurrió en enero de 2020 y si vuelve ahora con Cristina Pedroche como 'invitada' es por la 'creatividad' que muestra en su Twitter Bertrand Ndongo, más conocido como "el negro de VOX". Lo tuiteó el 18 de noviembre. Se pasa la vida denunciado que le atacan, tanto a él como a su familia, pero si uno visita su cuenta comprueba rápido que quien más ataca es él.

Pedroche lleva mascarilla

Esta foto de la presidenta de la Comunidad de Madrid la compara ahora Ndongo en Twitter con otra de la televisiva Cristina Pedroche en la que apenas se le ve la cara. Lleva velo porque es obligatorio para poder entrar en Santa Sofía, la antigua basílica ortodoxa que después fue convertida en mezquita, más tarde en museo y desde el 1 de agosto de 2020, nuevamente en una mezquita de la ciudad turca de Estambul.

La imagen completa está en el Instagram de Cristina Pedroche, pero la que se comparte en Facebook, capturada del Twitter de Bertrand Ndongo está recortadísima. Lo que Pedroche lleva puesto es un velo que le cubre la cabeza, requisito obligatorio para todas las mujeres que quieran entrar a Santa Sofía, y una mascarilla de color negro a juego con el resto de su atuendo. Esa la lleva porque le da la gana, en principio como precaución ante la Covid, ya que no es imprescindible para entrar. Es más, si nos fijamos en el resto de personas de la foto, nadie lleva mascarilla. Ninguna. Sin embargo, el resto de mujeres que se ven, todas llevan el velo requerido.

Cristina Pedroche y su marido, Dabiz Muñoz, viajaron a Turquía el primer fin de semana de noviembre para hacer una de esas rutas gastronómicas que tanto le gustan al chef, al tiempo que celebraban el 33 cumpleaños de la presentadora y el sexto de ambos casados.

Las comparaciones casi siempre son odiosas, y esta también. Poco tienen que ver las dos imágenes y ambas situaciones salvo que las protagonizan dos mujeres madrileñas. Ayuso cae bien en el sector derecho y ultraderecho y Pedroche, todo lo contrario. De hecho, esta publicación de Facebook solo ha servido para la vallecana reciba todo tipo de insultos gracias a Bertrand Ndongo y a los palmeros que recrean sus tuits. Ahora sí, "nada más que añadir, señoría".