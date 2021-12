Hombres con mucho dinero encima, arrestados en aeropuertos, que tienen un "truco para enriquecerse"

Un montón de hombres están siendo presuntamente arrestados en distintos aeropuertos del mundo con mucho dinero encima. Eso asegura Facebook e incluso cobra por ello, como de costumbre. Todos guardan un secreto, un "truco para enriquecerse", y además es el mismo. Pero para enterarte, "lee la extraña historia de cómo consiguió el dinero" el protagonista -o los protagonistas- de esta historia y saldrás de dudas.

Este asunto se basa en todos los casos en la misma historia, aunque tiene distintas versiones. La más cercana habla de un "hombre con €150.000 en efectivo arrestado durante el embarque" en el Aeropuerto de Barcelona. "Los de seguridad no podían creer lo que veían cuando oyeron de dónde venía el dinero".

Esta versión española del asunto la ofrece Facebook como "publicidad". Una vez más, la red social que presume de combatir los bulos, cobra por difundirlos sin problema alguno. Porque si pinchas el enlace, accedes a otra página en la que se relata como un tal Antonio Rodríguez, de 38 años, fue detenido no se sabe cuándo en el aeropuerto barcelonés porque llevaba mucho dinero encima. ¿Por qué llevaba tanta pasta con él? Porque había invertido en bitcoins y en nada había logrado pingües beneficios contantes y sonantes. Aunque, eso sí, muy listo no parece, ya que plantarse alegremente en un aeropuerto para viajar con un pastizal que no se puede justificar no se vislumbra como un buen negocio. Será muy listo para hacer dinero, pero no para conservarlo.

En la versión mexicana, al menos en una de ellas, el hombre afortunado se llama Raúl Becerra y fue arrestado en el "Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México" con "con más de 460.000$ dentro de una bolsa de lona". Finalmente "fue liberado en espera de que pague una tarifa mínima y explique en detalle cómo llegó a ganar todo ese dinero en un corto período de tiempo".

La explicación figura. El desarrollo del "truco para enriquecerse" es larguísimo, pero el resultado es que este 'negocio' "puede transformar a cualquiera en millonario en 3 o 4 meses", especialmente a los creadores del bulo si la gente pica en masa. De hecho, tanto el español Rodríguez como el mexicano Becerra instan "a todos los españoles" y "a todos los mexicanos", respectivamente, "a aprovechar esta increíble oportunidad antes de que los grandes bancos la cierren definitivamente".

Dicen también que Becerra fue a un programa de televisión de "Canal 13" en México a contar su experiencia, y es que ir a la tele es algo habitual en los timos de bitcoins. En otras ocasiones que han tratado de vendernos estas cosas, todos han acabado contándolo en el programa de Pablo Motos, lo cual es rotundamente falso. Ya puedes buscar en el Canal 13 de México la entrevista a Raúl Becerra, que no la vas a encontrar, igual que tampoco está en la web de El Hormiguero o de Antena 3 ninguna entrevista sobre bitcoins con Amancio Ortega, Florentino Pérez o Ana Botín. Estos timos se sirven siempre de gente con dinero muy conocida.

El enlace mexicano se compartió por primera vez en marzo de 2020 y ahí sigue. El español es del pasado 29 de noviembre, pero las fechas no suelen importarles a los que caen en estos engaños y los ciberdelincuentes lo saben. Todo esto es fraude, uno más, encaminado a lograr datos personales, con especial atención a los bancarios, para poder despellejar a gusto a quienes se crean la fake news que han creado a tal efecto. Como en otras ocasiones, se montan una película de las largas para tratar de llamar la atención, la llenan de famosos adinerados y acaban hablando de lo maravilloso que es invertir en bitcoins y cómo puede uno hacerse rico en breve plazo, como ellos, con un mínimo desembolso inicial.

Este timo lo podemos encontrar en Facebook en varios idiomas y destinado a docenas de países. Algunas de estas patrañas han sido neutralizadas y los enlaces ya no funcionan, mientras que en otros no te dan tantas explicaciones de la detención en el aeropuerto de un inversor en bitcoins y solo ponen el título.

Sorprende especialmente una de las páginas a las que conduce uno de esos enlaces fraudulentos de FB, puesto que lleva por título "Livenup at ONCE" y parece inspirarse en la Organización Nacional de Ciegos Españoles. Allí, "Karen White" firma una noticia que solo tiene título. No hay más texto que "Hombre con €150.000 en efectivo arrestado".

Invertir en bitcoins sigue siendo una incógnita para millones de personas que algo han oído y poco más, y el desconocimiento es el mejor aliado de estos fraudes. Pero si quieres invertir en criptomoneda, mejor que te aconseje un experto de confianza. Todo lo que encuentres al respecto en Facebook, casi siempre como "publicidad" o "contenido sugerido", será siempre una farsa dirigida a hacer caja a tu costa.